Известный когда-то художник Олег Куваев*, оседлавший волну успеха в нулевых, а затем удалившийся в Израиль — сражаться оттуда с «неправильной Россией», — решил податься в водопроводчики.

ИА Регнум

У него тяжелая депрессия: за придуманную им когда-то «Масяню», и впрямь заметный феномен эпохи становления Рунета и интернет-культуры как таковой, украинцы и «оппозиционно настроенные россияне» денег давать не хотят.

Хотя его мультгероиня поддерживает Украину, а её нарисованный друг Лохматый вступил в ВСУ, разговаривает на мове и служит дроноводом, убивая бусифицированных (такое бесстыдное отзеркаливание сейчас называется «перефорсом») «русских оккупантов».

Теперь вот наш Куваев клянется дорисовать последнюю серию да пойти работать. До такого ужаса во время жизни на Родине он, конечно, не опускался. И в этом куваевская судьба до боли напоминает истории других «звезд культуры», как один уверенных в том, что их демарш с отъездом обрушит немытую Россию, лишив её главного.

Их великого творчества. А «Масяня» как раз лучше всего показывает уровень величия, которого нас всех лишили.

Девица с плоской головой и двумя косичками в коротеньких мультиках, выполненных в забытой технологии flash-анимации, буквально «порвала Сеть» в начале нулевых.

Она расходилась на мемы и цитаты, транслировалась по федеральному телевидению и продавалась на видеокассетах, пиратский и лицензионный мерч разлетался как горячие пирожки.

А тогда еще не иноагент Куваев купался в лучах славы, навсегда застряв на одном образе. Даже не заметив, что по нынешним меркам выглядит и звучит это всё уже донельзя примитивно.

Те, кто помнил «Масяню» и привык к ней — как к шуткам Галкина* или песням Пугачевой, — оставались ядром той аудитории, которая поддерживала Куваева на плаву.

Потому, что во времена их молодости приключения нарисованной девицы с ехидным смехом воспринимались совсем иначе. Как что-то оригинальное, свежее и отражающее в оптимистическом ключе реальную жизнь во всем ее не всегда располагающем к оптимизму многообразии.

Но в Израиле это никому не нужно. А переобутая в берцы ВСУ Масяня не нужна и её бывшим фанам. Больше же художник Куваев ничего (кроме своих обид) предложить этому миру не в состоянии. Активная приверженность «правильным», «демократическим» ценностям не продаётся, это, так сказать, бесплатное рекламное приложение.

Причем совершенно несознательно сам автор это даже объяснил — и сам не понял.

В другом мультсериале его авторства, далеко не столь популярном «Магазинчике Бо», космический заяц пытается изменить жизнеустройство на Земле согласно собственным воззрениям на то, как всё должно быть. При этом многие понятные для любого нормального человека вещи его пониманию недоступны. Из-за чего почти всякий раз случаются казусы и катастрофы.

Собственно, вот вам и объяснение, почему все начинания людей с «хорошими светлыми лицами» — творческой интеллигенции, либеральной оппозиции — заранее обречены на провал. Потому что все они мыслят точно так же, как космический заяц Бо.

Они не являются представителями внеземной цивилизации, но, конечно, думают, что являются. И не стесняются вслух об этом рассуждать.

Как там Борис Гребенщиков* самоуверенно вещал? «Война закончится, как только мы выключим телевизор». Можно ли вообразить что-то более наивное и оторванное от действительности? А он же это наверняка всерьез. Потому что уверен: вот так просто всё устроено. Надо телевизор выключить — и всё.

Отсюда — искреннее недоумение насчет того, что их высокомерная позиция вызывает у окружающих исключительно неприязнь. Даже у украинцев, которые сами большие мастера вызывать по отношению к себе ненависть (южнокорейцы и поляки не дадут соврать).

А уж верхом «инопланетного мышления» является попытка получить с украинцев деньги за антироссийский мультфильм. Когда каждая собака (и заяц) на планете Земля знает, что им можно только давать, не получая в ответ даже благодарности.

Куваев же был уверен, что последовательно занимать заукраинскую позицию — это значит быть на стороне света, добра и правды. Вселенная — она же всего из двух сторон и состоит, больше в ней нет ничего! А быть на стороне света, добра и правды — значит в ус не дуть и празднествовать на щедрые пожертвования многочисленных поклонников.

Но в реальности в 2026 году вместо них — в лучшем случае кучка таких же прозябающих на чужбине обладателей «хороших светлых лиц» да украинцы, у которых в мультиках про потужную перемогу ВСУ дефицита не наблюдается.

Вот и вспоминает бывший мультипликатор, что профессии электрика и сантехника в настоящем подлунном мире — это то, что возвращает жизни смысл. Он вопрошает в пустоту: «Где этот ф**ин Госдеп, который якобы кормит оппозиционеров?»

Известно где. Там же, где и говорящий заяц из космоса. В удивительной стране несбыточных фантазий, из которой один за другим возвращаются люди, которым лучше всего было работать руками с самого начала. Это избавило бы их от многих скорбей, но и сейчас такая трансформация небесполезна: другим дуракам наука будет.

*Признан иноагентом