В Израиле не утихает шумиха вокруг небывалого успеха «арабского блока». Впервые за несколько десятилетий неиудейская коалиция смогла не только серьезно прирасти мандатами, получив почти 15% кресел в кнессете (парламенте), но и сформировать политический рычаг против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его ультраправых союзников.

ИА Регнум

Последние, правда, до сих пор отказываются верить в подлинность результата и ищут следы внешнего вмешательства. Но сторонники премьера, судя по всему, в суматохе забыли фундаментальное правило: в таком расследовании главное — не выйти на самих себя.

После триумфа арабских партий на выборах в конце октября 2026 года правящая партия «Ликуд» подала серию жалоб в ЦИК, прокуратуру и органы безопасности.

Помимо этого, лидер партии Нетаньяху записал серию видеообращений, в которых заявил, что «арабский блок» в ходе волеизъявления массово подкупал на деньги Катара и Турции избирателей и осуществлял «чудовищного масштаба вбросы» на участках в бедуинских районах. Это якобы позволило искусственно завысить явку арабского населения и перераспределить часть голосов в их пользу, чтобы они не достались правящему блоку.

«У нас пытаются украсть выборы», — лаконично заявил глава правительства.

Заявлениям премьер-министра нашлась иллюстрация: в день голосования полиция арестовала вблизи одного из избирательных участков трех бедуинов-активистов, связанных с партией РААМ (крупнейшей в «арабском блоке»). Сообщалось, что при них были обнаружены меченые бланки и большая сумма наличных, разделенная по конвертам.

«Ликуд» ухватился за эту историю и начал тиражировать ее как подтвержденный пример явного иностранного вмешательства.

Правда, довольно быстро выяснилось, что в процессе распространения тезиса сторонники Нетаньяху сильно увлеклись и сгустили краски. На деле при задержанных не было обнаружено ни конвертов, ни бюллетеней. Они даже не были знакомы.

Более того, в день задержания они и не приближались к избирательному участку — полицейские отряды нагрянули к ним в дома рано утром и, проведя быстрый обыск, забрали всех троих. А спустя некоторое время отпустили без дополнительных комментариев.

Со стороны всё выглядело так, будто кто-то намеренно создавал нужную картинку, чтобы «Ликуд» мог эффективнее раскачивать тему об «украденных выборах». И чем дальше шло расследование, тем больше появлялось косвенных подтверждений.

Первым в прицел расследователей попал Идо Норден — старый приятель премьер-министра и нынешний глава его канцелярии. Именно он сообщил в канцелярию генинспектора полиции, что активисты РААМ якобы раздают избирателям деньги перед выборами. Он же связал полицию с информированным источником, который сообщил имена и адреса злоумышленников.

Учитывая уровень угрозы, вычислить информатора не составило труда. Им оказался Даниэль Гринберг, служивший в той же канцелярии. Нордену он достался «по наследству» от другого близкого партнера главы «Ликуда» Йоси Шелли и курировал в аппарате вопросы связей с арабским политическим сектором.

Однако у Гринберга была и вторая, непубличная должность — пользуясь связями с арабскими политиками и активистами, а также кадровой путаницей в канцелярии из-за череды отставок, он вполне успешно выдавал себя за уполномоченного по рассмотрению жалоб информаторов, не являясь таковым. Именно через Гринберга шли анонимные письма сотрудничающих с контрразведкой палестинцев и бедуинов, а также иные материалы для служебного пользования.

Неудивительно, что Норден, получивший от Гринберга сигнал о готовящейся провокации на выборах, даже не стал проверять информацию, а передал ее в полицию и контрразведку.

Когда же правда начала выползать наружу, Норден по совету Нетаньяху задним числом отправил Гринберга в «отпуск по здоровью», кулуарно рекомендовав ему уйти в отставку до начала внутреннего расследования, и параллельно попытался использовать административный ресурс.

А конкретно — шефа контрразведки (ШАБАК) Давида Зини, который должен был проверить алиби арабских депутатов. В том числе через проведение допросов и установку прослушивающих устройств в их кабинетах.

Однако генеральный юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступила против такого шага, попутно пояснив главному контрразведчику, что попытка шпионить за арабскими парламентариями подорвет легитимность кнессета и института депутатской неприкосновенности.

Зини возражать не стал: к тому моменту версия об «арабском следе» стремительно рассыпалась: у подозреваемых оказывалось железное алиби, а по внутренней линии уже вовсю шло расследование в отношении лжекуратора информаторов Гринберга, о чем быстро прознали оппозиционные журналисты. Следовать прежней линии означало втягивать ШАБАК в новым скандал, где крайним осталось бы начальство.

В конце концов Зини пришлось созвать пресс-конференцию и публично признать, что в ходе расследования подозрений об иностранном вмешательстве в парламентские выборы не обнаружено доказательств подкупа избирателей. О ложных информаторах и их связях с высокопоставленным начальством шеф контрразведки предпочел деликатно умолчать.

Но это не помешало оппозиции обернуть скандал в свою пользу. Лидер «блока перемен» Гади Айзенкот отменил переговоры с «Ликудом» о формировании общей политической платформы и потребовал немедленного расследования скандала. В частности, проверить, не была ли информационная операция частью стратегии «Ликуда» по обелению явки.

В случае, если вина сотрудников канцелярии будет доказана, ни о каком «правительстве национального спасения» с участием действующего премьера говорить уже не придется.

А потому Нетаньяху пытается вести антикризисную отработку самостоятельно и ищет «арабских кротов», которые оклеветали его людей и подбросили им ложные анонимки. Однако пока безрезультатно.