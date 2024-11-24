Монтевидео, 24 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. В Уругвае отрылись избирательные участки на втором туре президентских выборов.

Matilde Campodonico/AP/TASS Кандидат в президенты Уругвая Яманду Орси во время голосования на всеобщих выборах

Первый тур выборов состоялся месяц назад. По его итогам были определены два кандидата, которые поборются за пост главы государства. Это Яманду Орси от левой коалиции «Широкий фронт» и Альваро Дельгадо — представитель правящей Национальной партии.

Результаты последних опросов общественного мнения показали, что победу на выборах президента Уругвая может одержать представитель оппозиции. Если это произойдёт, разница голосов между кандидатами будет минимальной.

Яманду Орси является уругвайским государственным и политическим деятелем. В 1991 году присоединился к Движению народного участия, которое с 1989 года входило в «Широкий фронт» левых политических сил страны. С 2015 года возглавлял департамент Канелонес. В феврале 2024 года подал в отставку, чтобы начать предвыборную кампанию на президентских выборах.

Альваро Дельгадо — уругвайский политический деятель и ветеринар. С 2020 по 2023 год занимал пост 18-го секретаря Президента республики. Ранее занимал пост национального представителя с 2005 по 2015 год, а также сенатора с 2015 по 2020 год. В июне 2024 года Дельгадо победил на праймериз Национальной партии с 74,4% голосов и был провозглашён кандидатом партии на октябрьских всеобщих выборах.

Также выборы сегодня проходят в Румынии. Избирателям в первом туре необходимо определиться сделать выбор из 14 кандидатов в президенты.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура выборов президента республики. Согласно проекту постановления ЦИК, победителем по итогам голосования стала Майя Санду.