Майами, США, 4 мая, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Интер Майами» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС Лионель Месси

Игра проходила на поле стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форте-Лодердей и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Фафа Пико (9-я минута), Марсело Вейгандт (22-я), уругвайский форвард Луис Суарес (39-я) и аргентинский нападающий Лионель Месси (67-я).

Автором единственного мяча «Нью-Йорка» стал нападающий из Ганы Моххамдед Софо (43-я).

В следующем туре «Майами», для которого это вторая победа в трех последних встречах, сыграет с «Миннесотой Уайлд». Потерпевший второе поражение в трех последних играх «Нью-Йорк» встретится с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как сообщало ИА Регнум, «Интер Майами» 1 мая уступил команде «Ванкувер Уайткэпс» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 1:3. Параллельно саудовская команда «Аль-Наср», где выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проиграла японскому клубу «Кавасаки Фронтале» и не вышла в финал Лиги чемпионов АФК.

Ранее, 28 апреля, стало известно, что Месси не намерен возвращаться в команду «Барселона», за которую он ранее выступал. Нападающий не хочет иметь ничего общего с каталонским клубом из-за тяжелых отношений с его руководством.