Москва, 22 апреля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом России в Уругвае. Соответствующий указ 22 апреля опубликован на официальном интернет-портале официального опубликования правовых актов.

МИД РФ Алексей Исаков

«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай», — говорится в документе.

Также по совместительству Исаков, который ранее занимал должность посла по особым поручениям МИД России, назначен наблюдателем Российской Федерации при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.

С 5 октября 2020 года эти должности занимал Андрей Будаев. Другим указом глава государства освободил его от исполняемых обязанностей.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Путин назначил директора департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел РФ Александра Дарчиева послом в США. Глава государства также по совместительству назначил Дарчиева постоянным наблюдателем России при Организации американских структур в Вашингтоне.

В октябре прошлого года президент назначил Олега Левина новым послом РФ в Омане вместо Ильи Моргунова.