Монтевидео, 10 января, 2025, 02:55 — ИА Регнум. Больной онкологией 89-летний экс-президент Уругвая Хосе Альберто Мухика отказался от дальнейшего лечения заболевания и попрощался с соотечественниками. Соответствующее заявление политик сделал 9 января в интервью журналу Busqueda.

Kremlin.ru Хосе Мухика

«Я умираю. Рак пищевода теперь захватывает печень. Это ничем не остановить. Почему? Я уже стар, и у меня две хронические болезни», — пояснил Мухика.

Экс-президент Уругвая добавил, что его организм уже не выдержит ни хирургического вмешательства, ни химиотерапии, а он сам нуждается лишь в отдыхе. В интервью Мухика попрощался со своими соотечественниками.

Заявление Мухики немедленно распространили все СМИ, эта новость стала одной из главных в Латинской Америке. Экс-глава Уругвая является политиком левых взглядов, но его уважают во всём мире не только политические единомышленники, но и оппоненты правых взглядов.

Мухику называли «самым бедным президентом в мире», так как он, даже занимая пост главы Уругвая, продолжал жить в своём деревенском доме, а свою зарплату тратил на благотворительность, оставляя себе на жизнь только десятую её часть.

В 1960–1970-е годы Мухика состоял в леворадикальной группировке Tupamaros, которая вела вооружённую борьбу с уругвайскими властями, не пренебрегая ограблением банков и организуя теракты. Экс-президент Уругвая провел в тюрьме в общей сложности более 14 лет. В марте 1985 года его амнистировали, и Мухика вышел на свободу с убеждением, что насильственные методы борьбы являются ошибкой. Занимал пост президента Уругвая с 2010 по 2015 год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-президент Уругвая Мухика, ситуация с переговорами вокруг Украины свидетельствует о том, что мир всё ещё живёт в доисторические времена и пытается исправить историю с помощью войн. Он назвал «невероятным» тот факт, что Россия и Украина не смогли договориться до начала спецоперации.