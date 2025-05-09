На Красной площади в Москве прошел парад в честь 80-летия Победы
В Москве на Красной площади состоялся торжественный военный парад, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Среди них ― около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.
Парадом командовал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков. Принял парад Победы на Красной площади министр обороны России Андрей Белоусов.
Пешую часть парада Победы открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, со знаменем Вооруженных сил России и Знаменем Победы.
По брусчатке прошагали парадные расчёты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. В составе расчета участников специальной военной операции — Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Мужества.
Колонну иностранных военнослужащих открыл парадный расчет Азербайджана. За ним мимо трибун промаршировали расчеты военнослужащих Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы. Лидеры зарубежных стран, прибывшие в Москву на празднование юбилея Победы, стоя приветствовали парадные расчеты своих стран.
Во главе колонны военной техники из года в год ― танки Победы Т-34. Также гости парада смогли увидеть танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».
Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».
Самолеты МиГ-29, Су-30 и Су-25 пролетели над Москвой в финальной части торжественного парада в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Летчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» управляли девяткой истребителей Су-30 и МиГ-29. Замкнули парадный строй шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей в цвета российского флага.
Завершился торжественный парад под песню «День Победы», исполненную сводным оркестром.