В Москве на Красной площади состоялся торжественный военный парад, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Среди них ― около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Иван Секретарев/Михаил Корытов/РИА Новости

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Парадом командовал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков. Принял парад Победы на Красной площади министр обороны России Андрей Белоусов.

Алексей Майшев/РИА Новости Главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков и министр обороны РФ Андрей Белоусов

Алексей Майшев/РИА Новости

Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

Александр Вильф/РИА Новости

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

Пешую часть парада Победы открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, со знаменем Вооруженных сил России и Знаменем Победы.

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

По брусчатке прошагали парадные расчёты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. В составе расчета участников специальной военной операции — Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Мужества.

Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Парадный расчет военнослужащих — участников СВО

Пелагия Тихонова//Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Парадный расчет военнослужащих-женщин

Колонну иностранных военнослужащих открыл парадный расчет Азербайджана. За ним мимо трибун промаршировали расчеты военнослужащих Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы. Лидеры зарубежных стран, прибывшие в Москву на празднование юбилея Победы, стоя приветствовали парадные расчеты своих стран.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru)

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая

Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Военнослужащие Вооруженных сил Туркмении

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана

Во главе колонны военной техники из года в год ― танки Победы Т-34. Также гости парада смогли увидеть танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Танк Т-34-85

Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Боевые машины пехоты БМП-3

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Танк Т-90М «Прорыв»

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Самоходные гаубицы (САУ) «Мста-С»

Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-К»

Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»

Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»

Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Беспилотные летательные аппараты «Герань-2»

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) БПЛА «Ланцет»

Самолеты МиГ-29, Су-30 и Су-25 пролетели над Москвой в финальной части торжественного парада в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Летчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» управляли девяткой истребителей Су-30 и МиГ-29. Замкнули парадный строй шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей в цвета российского флага.

Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Строй «Кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»

Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости (photo. may9.ru) Штурмовики Су-25

Завершился торжественный парад под песню «День Победы», исполненную сводным оркестром.