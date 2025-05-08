Москва, 8 мая, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на параде в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент Азербайджана Ильхам Алиев

По его словам, поступило сообщение, что азербайджанский лидер не прилетит в российскую столицу.

«Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных [бывшему президенту Азербайджана] Гейдару Алиеву», — пояснил Ушаков.

Также прилететь в Москву на торжественные мероприятия 9 мая не сможет президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Он был вынужден отменить поездку по причине заболевания. У главы государства выявили серьезный коронавирус, уточнил помощник российского лидера. Вместо Сисулита приедет министр иностранных дел.

Гейдар Алиев — отец Ильхама Алиева. Он занимал пост президента Азербайджана в 1993–2003 годах. 10 мая в Азербайджане отметят 102 года со дня его рождения.

Ранее Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. В праздничных мероприятиях примут участие, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.

Ряд глав государств прибыли в российскую столицу 7 мая. Первым приехал президент Венесуэлы Николас Мадуро. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным они обсудили сотрудничество в области энергетики и подписали договор о стратегическом партнёрстве.

Также в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уже прибыли президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Лула да Силва и Си Цзиньпин.

Несмотря на угрозы со стороны политиков из целого ряда европейских стран и властей ЕС, в Москву смог прилететь президент Сербии Александр Вучич. В пути у него произошла заминка ― борт главы государства совершил вынужденную посадку в Баку из-за угрозы атак украинских беспилотников на российскую столицу. Затем самолёт президента Сербии вновь взял курс на Москву.