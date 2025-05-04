Бангкок, 4 мая, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Количество жертв землетрясения в столице Таиланда Бангкоке достигло 86 человек. Об этом 4 мая сообщается на сайте тайской службы общественного вещания Thai PBS.

NARONG SANGNAK/EPA/ТАСС

По уточненной информации, поиски еще 14 человек продолжаются, они числятся пропавшими без вести.

Процедура идентификация завершена в отношении 63 погибших. Установлено, что гражданами Таиланда были 46 человек. Еще 15 — граждане Мьянмы, один — Камбоджи и один — Лаоса.

Мощное землетрясение, сопровождавшееся подземными толчками магнитудой от 7,7 до 7,9 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Афтершоки ощущались в нескольких соседних государствах, в том числе КНР и Таиланде. В Бангкоке обрушилось 30-этажное строящееся здание управления генерального аудитора. Его завалы разбирают до сих пор.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс. человек, более 5 тыс. пострадали. 23 апреля коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков, куда осуществлялись рейсы из Мьянмы, сообщил о временной приостановке прямого авиасообщения между РФ и республикой.

3 мая землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у побережья Индонезии. Толчки хорошо ощущались в нескольких районах индонезийского города Горонтало, в том числе в Северном Сулавеси, Северном Калимантане и Центральном Сулавеси.