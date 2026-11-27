По свежему прогнозу Eurostat, в текущем столетии Латвию ожидает самое значительное в Евросоюзе сокращение численности населения. Страна и так потеряла за 35 лет 800 тыс. человек — по самым скромным оценкам. И продолжит терять.

ИА Регнум

Вместо того чтобы увеличивать пособия и развивать здравоохранение, власти вкладываются в дерусификацию и засевание границы «зубами дракона». В итоге эту землю наследуют иммигранты — местные жить на ней не хотят.

Впереди Европы всей

В 2025 году в Латвии проживали 1,86 млн человек (в 1991-м — около 2,7 млн), но это только официально. На самом деле точную численность узнать затруднительно ввиду прозрачности границ внутри ЕС. Часто оказывается, что человек работает где-нибудь в Ирландии, хотя числится проживающим в Резекне или в Дагде.

Люди уезжают не только по экономическим причинам, но и спасаясь от националистического гнета, который всё усиливается. 17 ноября новый состав парламента большинством голосов принял «Декларацию о дерусификации». Документ «создает правовую основу для ограничения русского языка в публичном пространстве» — то есть скоро запретят разговаривать на русском и на улицах.

Расплачиваться националистическому режиму приходится уже сейчас. Согласно прогнозам, к 2050 году количество латвийцев сократится до 1,54 млн, а к концу столетия — до 1,23 млн. Снижение количества населения окажется самым скоростным в Евросоюзе.

В целом, по последним демографическим прогнозам Eurostat, до 2100 года население ЕС сократится на 53 млн человек (11,7%). Латвию ожидает особенно резкий спад — на 33,9%. Население Литвы должно уменьшиться на 33,4% (с нынешних 2,81 млн до 1,9 млн), Эстонии — на 6–7% (с 1,37 млн до 1,28 млн).

В Латвии уже много лет падает рождаемость. В сентябре госстатистика сообщила, что за семь месяцев этого года в Латвии зарегистрированы 6613 новорожденных, что на 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Молодежь жалуется: содержание ребенка — слишком дорогое удовольствие. За это же время в республике зарегистрированы 15 282 умерших (на 108 человек меньше, чем за семь месяцев 2025 года).

Таким образом, за январь–июль 2026-го число умерших превысило количество родившихся на 8669 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года покойников оказалось на 8455 больше, чем родившихся. За это время в Латвии зарегистрировано 5228 браков, что на 438 меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

В последнее время в Риге начали судорожно пытаться остановить вымирание. Недавно пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет было увеличено (впервые за 12 лет) со 171 до 298 евро в месяц. Единовременное пособие при рождении ребенка выросло с 421,17 (сумма оставалась неизменной с 2003 года) до 600 евро.

Уже раздаются жалобы: этого недостаточно для реальной поддержки семей и преодоления демографического кризиса. 298 евро не покрывают реальных расходов на содержание ребенка, особенно для семей, оставшихся после ухода матери с одним источником дохода в декрет.

К сумме в 600 евро, единовременно выплачиваемой при рождении ребенка, отношение еще более скептическое: ее называют «разовой подачкой», которая не решает долгосрочных проблем.

Все говорят, что с такими мерами надеяться на существенный рост рождаемости не стоит. Некоторые политики предлагали повысить детские пособия до 2 тыс., а то и до 5 тыс. евро, но на это нет денег: основным приоритетом было и остается «укрепление обороны от России».

Критика касается не только сумм, но и самого подхода. Демографы и общественные организации указывают на отсутствие у государства системного видения решения вопроса.

Правда, не так давно латвийское министерство благосостояния опубликовало доклад «О развитии демографической политики». Однако эксперты отметили, что этот документ скорее представляет собой перечень благих пожеланий, но никак не конкретную стратегию. Для некоторых мер даже не был сделан расчет затрат.

Похожей критике подвергся и Совет по демографическим делам, действующий под эгидой премьер-министра Андриса Кулбергса. Демограф Илмар Межс, например, назвал его «клубом для бесед».

Недоступная медицина

Латвия в Евросоюзе также находится на первом месте по числу смертей, которые можно было предотвратить. Уровень преждевременной смертности особенно высок среди мужчин.

«В Латвии действительно очень большая проблема со здравоохранением. И с преждевременной смертностью в наиболее экономически активной возрастной группе — 30–45 лет. Уровень смертности вчетверо выше, чем в других, более развитых странах Европы», — отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

Минздрав указывает основные причины преждевременной смертности — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Также растет количество убийств, самоубийств, отравлений, утоплений, смертельных ДТП и падений, а также случаев, когда люди замерзли или задохнулись.

Казалось бы, в этой ситуации все силы нужно бросить на развитие системы здравоохранения. Ведь спасенные жизни людей трудоспособного возраста — это сохраненные для страны налогоплательщики, рабочие руки, кормильцы семей.

Но вместо этого введена система штрафов за «необоснованный» вызов скорой помощи — от 35 до 140 евро. В результате люди боятся вызывать медиков.

Минувшей весной резонанс получила история, рассказанная в соцсетях жителем Риги по имени Марцис. У него пять дней держалась температура 39°, и жена вызвала неотложку.

Диспетчер предупредила: если вызов признают необоснованным, придется заплатить 91 евро. При этом в больницу не повезут. Испугавшись, Марцис отказался от вызова. Позже у него диагностировали пневмонию. Врачи сообщили, что он мог умереть той ночью.

Получается, пациент должен сам оценить тяжесть своего состояния. Люди рискуют не дождаться помощи в реально опасной ситуации.

Между тем штрафы ввели потому, что служба скорой помощи страдает от катастрофической нехватки персонала. Впрочем, эта проблема касается всех медицинских отраслей, особенно за пределами Риги.

Хуже всего дела обстоят в Латгалии, где большинство населения составляют русскоязычные. Там давно наблюдается нехватка семейных врачей на фоне закрытия врачебных практик в сельских районах. Большая часть медиков находится в пенсионном или предпенсионном возрасте.

Местная пресса сообщает, что жители населенного пункта Вишки фактически остались без семейных врачей. Работают двое — помощник врача и медсестра. «У нас две с половиной тысячи пациентов», — рассказала помощник врача Татьяна Дмитриева.

Ближайшая практика семейного врача находится в Даугавпилсе, нужно преодолевать десятки километров. Между тем только такой врач может выписать направление к узкому специалисту.

В похожей ситуации оказались жители Ливанского края Латгалии. Помощник врача Ингрида Заке жалуется: «Люди расстроены тем, что им не могут выписать лекарства, что трудно дозвониться до практик семейных врачей, поскольку все они перегружены».

«Практически никого нет — ни окулистов в Ливанах, ничего нет. Вообще никаких врачей нет», — рассказывает житель края.

Пожилой врач Анита Баумане говорит: «Я уже восьмой год на пенсии, но продолжаю работать». Ситуация с семейными врачами в Латгалии серьезная и вряд ли улучшится, признает руководитель местного отделения Национальной службы здоровья Янис Питранс.

Чтобы привлечь молодых врачей в сельскую местность, самоуправления предлагают стипендии, а нередко и жилье. Но эти бонусы далеко не всегда оказываются действенными, поскольку в регионе сокращается и число жителей. Медики не хотят ехать в края, где скоро может совсем не остаться тех, кого надо лечить.

Антиутопическая реальность

В этом году латвийское телевидение подготовило репортаж из Алкуксненского края с населением в 6 тыс. жителей. Если в 2020 году там родились 120 детей, а скончались 210 человек, то в 2024 году родились 95 детей, а число умерших превысило 250.

«Мы закрыли сразу несколько школ и один детский сад. Придется закрывать и в будущем, потому что у самоуправления нет финансовой возможности содержать несколько детских садов, если каждый из них посещают всего 8 или 12 детей», — говорит председатель краевой думы Дзинтарс Адлерс.

Похожий репортаж журналисты из Риги подготовили в августе на территориях, которые граничат с Россией. Они напоминают «зону» из повести Стругацких «Пикник на обочине». Типичный местный населенный пункт — поселок Куправа с населением в 200 человек, находящийся всего в 20 км от границы.

В советское время там открыли крупный завод по производству водосточных труб с железнодорожной веткой. На заводе работали более 2 тыс. человек. Построили жилые дома и большую школу. Теперь от завода остались лишь развалины корпусов. Окна опустевшей школы замурованы, чтобы окончательно не растащили то, что там еще есть.

Журналисты встретили возле одного из домов пожилого местного жителя. Он в свое время работал на заводе электриком, а сейчас очень рад, что у него есть огород, где можно что-то сажать.

Над поселком Балтинава регулярно пролетают украинские дроны, направляющиеся в сторону Ленобласти. Пожилая местная жительница, живущая в поселке больше 60 лет, рассказала, что ее сын — в Риге, а дочь — в Шотландии. Младшие поколения на родине не остаются.

В городке Зилупе католический священник Виталий, уроженец здешних мест, рассказал: «Сейчас можно выйти на улицу и никого не встретить. Помню, в мое время городскую среднюю школу посещали около пятисот учеников, а сейчас — полторы сотни. И то этих детей привозят из окрестных поселков. Раньше кругом были школы, а сейчас там ничего нет».

Неподалеку находится пограничный пункт Терехово. Раньше через него лавиной шел поток грузов, теперь он совершенно пуст. Большая дорога как будто вымерла.

В окрестностях тоже нет никакого бизнеса. Государство со своими услугами из приграничья уходит. Зато теперь здесь полно военной техники: бронемашин и грузовиков, перевозящих «зубы дракона».

В регионе оборудован целый ряд контрольных пунктов. По словам местных, их транспорт могут останавливать по несколько раз в день. Каждая проверка способна задержать поездку на 15–20 минут. В результате люди рискуют опоздать на работу или на прием к врачу.

И это оказалось новым веским доводом к эмиграции — мало кто готов жить в таком бедламе.