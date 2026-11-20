«Латвийская железная дорога» (ЛЖД), активно сокращающая персонал и распродающая имущество, выставила на аукцион еще почти 300 вагонов.

ИА Регнум

Некогда самое доходное в стране госпредприятие теперь на последнем издыхании. Тем временем амбициозный международный проект Rail Baltica тоже терпит крах.

«Оккупационное наследие»

Ж/д инфраструктуру Прибалтики создала в XIX веке Российская империя, превратившая регион в транзитный коридор с гигантской пропускной способностью. Рига была одним из главных и быстро развивающихся городов государства — благодаря порту.

Железные дороги в Лифляндской и Витебской губерниях строились для обеспечения бесперебойного грузопотока и для того, чтобы соединить Петербург с Литвой и Польшей. Позже сеть была перепрофилирована под нужды СССР.

После развала Советского Союза «оккупационное наследие» исправно кормило Латвию в течение 30 лет. В пиковом 2013 году ЛЖД перевезла 55,8 млн тонн грузов, чистая прибыль составила 79,81 млн евро. Профессия железнодорожника считалась в стране одной из самых уважаемых и перспективных.

Чиновники, стоявшие во главе ЛЖД, ратовали за развитие экономических связей с Россией — уж они-то прекрасно понимали, на чём основывается их благополучие.

Однако прагматиков с первой половины 2010-х начали оттеснять от управления Латвией идейные националисты-русофобы. ЛЖД ощутила это на себе одной из первых — Россия стала постепенно выводить свой транзит из страны, становившейся всё более недружелюбной.

Уже в 2019 году объем перевозок грузов по железной дороге Латвии едва превысил 40 млн тонн. А затем начался обвал, которому Рига всячески способствовала, делая в адрес Москвы всё новые враждебные жесты.

В 2024-м ЛЖД перевезла только 11,5 млн тонн, а в 2025-м — 9,454 млн. За первые девять месяцев 2026-го — 5,857 млн тонн, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

С 2020-го началось затягивание поясов: сокращение персонала, выставление на аукцион имущества — локомотивов, вагонов и даже рельсов. За минувшие шесть лет выставлено на торги более тысячи грузовых вагонов, свыше 15 тепловозов и электровозов. Удалось реализовать лишь часть — несколько сотен вагонов и около десятка тепловозов.

Железнодорожники мечтали, что геополитический кризис когда-нибудь закончится, обстановка разрядится, транзит наладится — и всё будет по-старому. Однако латвийское государство раз за разом разбивало их надежды.

Самая громкая история такого рода связана с марганцевой рудой, которую Россия в большом количестве закупала за рубежом и ввозила через порты Риги и Вентспилса с перевалкой на ЛЖД.

Только за 2023 год через Латвию в Россию было перевезено около 1,4 млн тонн этой руды. Однако в 2024-м Латвия продавила ее включение в 14-й пакет санкций Евросоюза, что лишило порты и железную дорогу республики одного из последних крупных транзитных грузопотоков.

Латвийское минсообщения пыталось договориться со странами Средней Азии об организации альтернативы. Однако в прошлом году половина потока по-прежнему приходилась на Россию и Белоруссию.

На рубеже 2019–2020 годов в ЛЖД работали около 10 000 человек. На начало 2026-го суммарно в концерне (включая материнскую компанию и все дочерние общества) числились около 4500 человек.

Убытки вынуждены компенсировать налогоплательщики. Для обеспечения финансового баланса предприятия в 2025 году правительство Латвии выделило ему 24 497 677 евро.

«Есть ли у нас план?»

В ноябре 2026-го была озвучена цифра в 142 млн евро: столько может понадобиться государству в ближайшие четыре года для компенсации расходов, связанных с ж/д инфраструктурой.

Не так давно председателю правления ЛЖД Артису Гринбергсу задали вопрос: каков бизнес-план компании и есть ли возможности содержать инфраструктуру без необходимости запрашивать такое огромное финансирование? Из ответов Гринбергса ясно, что никакого плана, который позволил бы компании выйти хотя бы на самоокупаемость, нет.

В течение двух последних лет представители латвийской правящей элиты ведут разговоры о том, что пути, ведущие в Россию и Белоруссию, следует вовсе разобрать «в целях безопасности».

Сторонники идеи доказывают, что это будет логично сочетаться со строительством на восточной границе «Балтийской линии обороны» (с которой тоже всё плохо). Кроме того, не надо будет тратиться на содержание убыточной инфраструктуры.

Эту точку зрения разделяет и нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, по мнению которого никакие деловые связи с Россией Латвии не нужны.

Надежды латышей поправить дела своей железной дороги за счет среднеазиатских грузов тоже пошли прахом. Для их ввоза в Латвию в любом случае пришлось бы воспользоваться российскими железными дорогами. А 1 июня Москва ввела двойной тариф на ж/д перевозки в направлении Латвии, Эстонии и Финляндии.

В результате минувшим летом ЛЖД объявила об увольнении еще трехсот сотрудников — на этот раз грузчиков. Процедура стартовала 1 августа и растянулась на три месяца. А 10 ноября дочернее предприятие ЛЖД LDz Cargo выставило на аукцион еще 294 грузовых вагона.

Это совершенно не удивительно: в прошлом году оборот «дочки» составил 77,111 млн евро, что на 23,2% меньше, чем в 2024-м. При этом она понесла убытки в размере 5,348 млн, тогда как годом ранее работала с прибылью.

Окончательно погибнуть ЛЖД пока не дает российское зерно. За январь–октябрь этого года его транзит через латвийскую территорию составил 1,115 млн тонн, что в 3,1 раза больше, чем за тот же период 2025-го.

Только за сентябрь и октябрь через Латвию прошло 772,1 тыс. тонн зерна из России, что превысило показатель за весь 2025 год: из-за боевых действий транзитеры перенаправили черноморский поток на Балтику. Но националисты потребовали прекратить и его.

Они провели несколько митингов, угрожая «лечь на рельсы». Полную солидарность с ними снова выразил премьер Кулбергс. Их всех не смущает, что, по оценкам министерства сообщения, полная остановка этого транзита приведет к потере до 290 млн евро в год.

14 ноября МИД Латвии подготовил проект постановления о введении национальных санкций, полностью запрещающих транзит зерна из России и Белоруссии. Документ передан на рассмотрение кабмина. Пока он не утвержден, перевозки продолжаются.

От введения немедленного запрета правительство удерживают риски судебных разбирательств по поводу исполнения уже заключенных договоров и, как ни странно, негативное влияние на транспортную и логистическую отрасли, а также на доходы государственного бюджета.

МИД, однако, доказывает, что «риски поддаются управлению и не должны рассматриваться как непреодолимое препятствие».

«Дорога-призрак» пожирает средства

Магистраль Rail Baltica с европейским форматом колеи строится прибалтийскими странами в противовес железной дороге, оставшейся от России.

Первоначальная оценка всей стоимости проекта составляла 3,68 млрд евро, в 2017 году ее пересмотрели, повысив до 5,79 млрд. В 2026 году стало известно, что цена одной латвийской части может вырасти до 9,6 млрд евро.

Но если построить только колею, отказавшись от всей сопутствующей инфраструктуры, можно уложиться в 6,4 млрд. Аудит показал, что дефицит необходимого бюджета в масштабах региона может достигать 10–19 млрд евро.

В прошлом году следственная комиссия сейма (парламента) Латвии, которую возглавлял Кулбергс, пришла к выводу, что министерство сообщения скрывало от правительства реальный рост стоимости проекта.

В 2024 году Генпрокуратура начала уголовный процесс по подозрению в том, что ответственные должностные лица, возможно, нанесли госбюджету ущерб в особо крупном размере. Однако никаких уголовных дел так и не возбудили. При этом комиссия указала на 18 человек, среди них оказались бывший премьер Кришьянис Кариньш и экс-министры сообщения Талис Линкайтс и Каспарс Бришкенс.

«Самое интересное, что, кроме «политической ответственности», никто из них, похоже, никакой другой не понесет. Это даже звучит как шутка: деньги потеряли, проект провалили — но это всё, конечно, просто человеческие ошибки», — иронизирует оппозиционный депутат сейма Инна Дьери.

Окончание постройки трассы уже несколько раз переносили. Сначала закончить предполагали в 2024 году, потом — в 2030-м. А в сентябре 2026-го официально перенесли запуск трассы на 2034-й.

Прибалты намерены потребовать, чтобы в бюджете ЕС на 2028–2034 гг. им выделили 10 млрд евро специально на Rail Baltica. Общая протяженность основной трассы в Латвии составит более двухсот километров.

В августе 2026-го Кулбергс, уже будучи главой правительства, заявил, для Rail Baltica надо разработать программу-минимум. Он настоял на том, чтобы стоимость одного километра не превышала 20 млн евро.

Однако финансовый директор совместного предприятия RB Rail Ояр Даугавиетис сообщил «Латвийскому радио», что компания не получила отчет испанского консультанта, на основании которого была определена предельная стоимость.

«Латвия не может в одностороннем порядке менять технические параметры. Их необходимо согласовать с остальными странами Прибалтики и Европейской комиссией», — отметил Даугавиетис.

По его словам, во многих местах проектирование уже завершено и строительные работы начались. Изменение же технических параметров в соответствии с требованиями Кулбергса может привести к необходимости перепроектирования и дальнейшим задержкам.

А пока гигантские деньги уходят на строительство «дороги в никуда», не хватает средств на ремонт действующих трасс. На днях руководство ЛЖД сообщило, что через 5–10 лет движение электропоездов может прекратиться из-за износа контактной сети, которую капитально не реконструировали с 1972 года.

Деньги на обновление дал ЕС, но чиновники переправили их на нужды Rail Baltica. В результате за три года в Латвии случилось восемь происшествий, когда электрички вставали посреди пути или не выходили в рейс.

Специалисты не исключают, что Евросоюз не даст денег на «проект-призрак». И тогда окажется, что контактную сеть ЛЖД принесли в жертву напрасно.