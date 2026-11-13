В Латвии усугубляется неприязнь между местным населением и крепнущей индийской общиной. Недавно националисты отпраздновали очередную «победу» над мигрантами: лишили латвийского гражданства бизнесвумен из Индии, уличенную в предоставлении неверных сведений о себе.

ИА Регнум

Одновременно разгорелась кампания травли женщины в соцсетях. Происходящее глубоко возмутило мигрантское сообщество, которое становится всё больше и влиятельней.

В любом случае для латышей это пиррова победа — самые дальновидные из них уже призывают соотечественников морально готовиться к тому, что их потомки окажутся смуглей.

Доходная схема

Скандал стал одним из самых громких в республике этой осенью. Сейм (парламент) большинством голосов в срочном порядке поддержал предоставление гражданства уроженке Индии Дивье Вишванат.

Было заявлено, что она — «выдающийся ученый» и «способствует внедрению искусственного интеллекта в фармацевтике». Но позже оказалось, что ее научные достижения — фикция.

Как обнаружилось, в послужном списке этой «специалистки в области искусственного интеллекта» нет ни одной публикации в признанных академических журналах. Более того, Вишванат даже не обращалась в местный центр академической информации за признанием в Латвии ее документов об образовании.

Дополнительные вопросы вызывала деятельность компании Dr. Vishys, в штате которой числилась новая гражданка Латвии. Предприятие принадлежит ее супругу Каннану Вишванату, который сам осенью 2023 года тоже получил латвийское гражданство «за особые заслуги»: тогда его представляли как «ученого в области фармацевтики».

При этом, как выяснилось, за последние два года компания не имела никакого оборота, накопив более 200 тысяч евро убытков. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал устранить в этом деле «любые сомнения».

Проверка показала: у Вишванат нет никаких научных публикаций, способных подтвердить квалификацию. А материалы, выставленные на ее личном сайте, носили следы грубой фальсификации. Судя по всему, она обращалась в фирмы, которые за деньги предлагают изготовление поддельных «научных материалов» и «результатов исследований».

Затем под подозрение попала Академия наук Латвии (АНЛ), ведь именно она обращалась в парламент с рекомендательным письмом.

Конкретные претензии были предъявлены главе АНЛ Иварсу Калвиньшу, персонально ходатайствовавшему за индийских супругов. Налоговики начали проверку деклараций Калвиньша и генерального секретаря АНЛ Байбы Ривжи. Выяснилось, что они не указали должности, которые занимают в фармацевтической компании Zoar Limited, зарегистрированной на Каймановых островах.

Основателем и исполнительным директором этой фирмы, в консультативный совет которой входят Калвиньш и Ривжа, является Каннан Вишванат. Почувствовав запах жареного, Калвиньш принялся каяться. Он опубликовал открытое письмо, в котором признал «допущенные ошибки».

Между тем расследование продолжается, открывая всё новые подробности. Судя по всему, под крышей Академии наук действовала теневая структура, оказывавшая услуги по натурализации за большие деньги.

В частности, желающим получить вид на жительство предлагалось внести «инвестицию» в размере 50 тысяч евро в строительство под Ригой элитного пансионата для пожилых людей.

Услуга получила популярность у богатых бизнесменов из третьего мира, поскольку латвийский ВНЖ давал им возможность свободного пребывания в Европейском союзе и передвижения по Шенгенской зоне.

Предусмотрены и более крупные «инвестиции», за которые обещают дополнительные преимущества. И хотя деньги на пансионат собирают уже с 2022 года, никакого реального движения по проекту нет. По чьим карманам распределились «вложения», остается лишь догадываться.

Что примечательно, среди тех, кто причастен к «проекту», оказался всё тот же Каннан Вишванат, а также Латвийский институт экономики и Академия наук.

Индийцы негодуют

Разоблачения породили немалый шум. «За монументальным фасадом Академии наук скрывалась предприимчивая группа псевдодокторов от экономики, умело создавших схему для получения гражданства страны на основании псевдозаслуг», — говорит оппозиционный депутат сейма Любовь Шевцова.

Известный деятель культуры Гундарс Аболиньш заявил, что скандал подрывает доверие к латвийской науке в целом. Он отмечает, что зачастую предоставление гражданства происходит по принципу «только бы не русский».

В качестве примера Аболиньш приводит бразильского блогера Фелипе Ксавьера, получившего латвийское гражданство 21 мая этого года. Бывший футболист Ксавьер описывает себя как инфлюенсера, актера и рэпера. Если соблюдать все нормы закона, обычный путь через натурализацию был бы для него возможен только после 2035 года.

Однако сейм предоставил Ксавьеру паспорт в порядке исключения «за особые заслуги», в том числе за «популяризацию имиджа Латвии за рубежом». Аболиньш недоумевает: «Ну это же абсурд!»

Факт вызвал всеобщее негодование — причем разные группы населения возмущаются по разным причинам. Латышские националисты — потому что «гражданство Латвии, эта сакральная ценность, раздается кому попало».

Журналист Армандс Пуче, известный как отъявленный русофоб, заявил в телеэфире об «изощренном издевательстве над институтом гражданства». Он отметил, что человек, который когда-то приехал в Латвию играть в футбол, но не преуспел, получил гражданство за «особые заслуги», суть которых внятно объяснить не могут сами же депутаты, проголосовавшие за это решение.

В свою очередь, в русской общине страны напоминают, что в Латвии всё еще живут свыше 162 тысяч обладателей унизительного статуса «неграждан». Эти люди, чьей «виной» стало то, что они русские и русскоязычные, честно трудились на благо республики всю свою жизнь. Но она не считает это «особой заслугой» и присвоить им гражданство не торопится.

Вознегодовали и представители быстро увеличивающейся в размерах индийской общины Латвии. Блогер индийского происхождения Ulmanis. tv снял видеообращение, в котором дал сейму неделю на то, чтобы предоставить ему гражданство.

Он аргументирует требование тем, что живет в Латвии дольше Ксавьера, на латышском языке сдал экзамен на водительские права, активно освещает жизнь в стране для своей аудитории и отказался от рекламы азартных игр. Заодно он прошелся по высоким ценам в республике, вызвав гнев со стороны националистов.

А вскоре у латвийских индийцев возник новый повод для недовольства. Дивья Вишванат столкнулась с травлей со стороны латышей и обратилась в полицию с заявлением, в котором попросила дать «правовую оценку угрозам, а также высказываниям расистского характера в социальных сетях».

По ее словам, «происходящее уже давно вышло за рамки допустимой общественной дискуссии и профессиональной критики». В особенности близко к сердцу женщина приняла угрозы в адрес своего 13-летнего сына.

Это дало выходцам из Индии еще один повод наглядно убедиться в том, как к ним относятся в Латвии. Они прекрасно помнят, какие потоки грязи со стороны местных обрушились на них в прошлом году, когда несколько латвийских индийцев создали команду по игре в крикет и зарегистрировались в качестве «сборной Латвии».

Или ситуацию минувшего лета, когда депутат горсобрания Риги Лиана Ланга выложила в сети ИИ-видео, на котором известный в Латвии боксер Кристапс Зутис хлещет кнутом видеоблогера Гокула Манжу Сантуша и других смуглых людей.

Видео удалили, но авторов не искали и не наказывали. Таким образом индийцы выяснили то, что давно уже знали местные русские: правосудие в Латвии работает не по закону, а по принципу принадлежности к «правильному» этносу и лояльности системе.

Латыш станет смуглым

Сотрудник банка Luminor Петерис Страутиньш заявил, что латышу необязательно быть белым. Это заявление прозвучало на конференции Rīga 2050, в ходе которой представители властей и эксперты пытались представить, как столица Латвии будет выглядеть через четверть века.

«В будущем средний латыш будет немного более коричневым. Ни в конституции, ни в латвийской классике нигде не сказано, что латышу обязательно надо быть белым», — сказал банкир.

В среде латышских националистов резко раскритиковали Страутиньша, разобрали его родословную, обнаружив у банкира украинские корни, после чего им «стало понятно», откуда у него столь возмутительные мысли. Заодно анафеме был предан и банк.

Не осталась в стороне и главный идеолог современного латышского национализма (с матерью-белоруской и дедушкой-якутом) Ланга, автор лозунга «Дерусифицируй Латвию!».

Ланга негодующе заявила: «Мне казалось, что латыши, ненавидящие самих себя, уже давно вышли из моды, но, оказывается, Luminor совершенно не заботится о своей репутации…» Поклонники ее поддержали: «Страутиньш просто честно говорит, какова цель элиты».

Эта ситуация — идеальная иллюстрация того, как латвийская этнократия вступает в неизбежный и болезненный конфликт с демографической реальностью. Страутиньш понимает: без притока мигрантов из Индии, Пакистана и Центральной Азии латвийская экономика просто рухнет из-за старения населения и оттока рабочей силы.

Он лишь озвучил то, о чем говорят демографы: к 2050 году средний латыш действительно станет «коричневым», потому что страна станет многонациональной. Для националистов это экзистенциальный ужас. Их картина мира — «Латвия для белых латышей» — рассыпается.

Националисты понимают, что очень скоро так и не состоявшаяся «латышская Латвия» окончательно превратится в мультикультурный проект, где их язык и традиции станут лишь одними из многих. Они могут травить местных русскоязычных, но они не могут остановить миграцию.

При этом винить латышам некого, кроме самих себя: в вымирающую страну, неспособную выжить без притока мигрантов, Латвия превратилась именно при националистической власти.