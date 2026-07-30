В Ираке развернулся новый эпизод большой шпионской игры. Как сообщили власти страны, группа украинских диверсантов, маскируясь под проиранские формирования, попыталась дестабилизировать обстановку в республике, однако довольно быстро попалась с поличным.

ИА Регнум

И хотя Киев отвергает звучащие в его адрес обвинения, на подмогу попавшим в беду оперативникам уже бросились «старшие партнеры» Банковой. Чем вызвали вокруг истории еще больше пересудов.

Полоса диверсий

Летом 2026 года Ирак захлестнула волна диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Пожары, взрывы на подстанциях, прилеты неизвестных беспилотников — всё это дестабилизировало обстановку внутри республики и раскачивало общественные настроения. Не проходило и недели, чтобы в провинциях не фиксировали очередное ЧП.

Официальный Багдад грешил на Иран и лояльные ему прокси-группировки. Атаки укладывались в логику регионального противостояния, которую избрал Тегеран. К тому же персы и сами периодически давали повод, атакуя приграничные районы под предлогом борьбы с курдской оппозицией и обещая при необходимости пройтись катком там, где иракские власти не способны поддерживать порядок.

Однако в конце июля советник премьер‑министра Ирака по национальной безопасности Касем аль‑Абуди огорошил общественность внезапным откровением. К большинству диверсий оказались причастны не иранцы, а украинские спецслужбы, которые таким образом пытались спровоцировать конфликт между двумя странами.

Выбранная диверсантами схема оказалась достаточно тривиальной — хотя и эффективной на тактическом уровне: заброшенные в страну агенты организовывали налеты на наиболее уязвимые объекты, а потом перекладывали ответственность за это на проиранские формирования, тем самым нагнетая недовольство.

Диверсии на объектах

После 2022 года Киев кратно нарастил военную активность в регионе, назвав это частью «асимметричной войны» с Россией. Боевики Главного управления разведки (ГУР) неоднократно «светились» в Сирии, где выступали на стороне противников режима Башара Асада, а также воевали в Ливии и Судане.

Но иракский случай стал первым, когда агентура Киева работала не против России, а пыталась портить жизнь нашему партнеру — Ирану.

Оперативники специально выбирали для налетов районы, где влияние проиранских сил было меньшим, а в качестве целей определяли в основном объекты энергетики и станции водоснабжения. Даже кратковременные аварии на них провоцировали серьезные перебои с обеспечением и разжигали недовольство среди местных жителей.

А с учетом характерных для летнего сезона погодных условий (жара выше 45 градусов и сохраняющийся дефицит пресной воды) после нескольких успешных диверсий часть иракской периферии вполне могла оказаться на грани гуманитарной катастрофы.

Игра с точки зрения украинской стороны явно стоила свеч. Поскольку могла толкнуть Багдад на обрыв связи с Тегераном, а также вынудить иранцев тратить часть ресурсов на сдерживание потенциального второго фронта со стороны иракской границы. Тем самым оголяя другие оперативные участки.

Впрочем, реализовать задуманное в полной мере у диверсантов не получилось.

Не на того напали

Задержать бандитов помог случай. Иракский бедуин, которого украинские оперативники вербовали для одной из будущих диверсий в середине июля, оказался дальним родственником бойца шиитского ополчения «Асаиб Ахль аль-Хак», входящего в состав иракских «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби»), и даже сам какое-то время успел повоевать в шиитских милициях.

К тому моменту оперативники ГУР настолько поверили в собственную безнаказанность и неуязвимость, что даже не удосужились провести контрольные мероприятия с будущим диверсантом, отпустив его действовать под честное слово. Бедуин тут же отправился в штаб «Хашд аш-Шааби», где рассказал о планах нанимателей.

Дожидаться санкции из Багдада шиитские ополченцы не стали и самостоятельно устроили для гостей ловушку, взяв диверсантов с поличным прямо на объекте.

А чуть позже с их помощью вышли и к базе ячейки. Помимо самих агентов, в руки «Хашд аш-Шааби» попали телефоны со специальной прошивкой, несколько транспортных средств и небольшой арсенал вооружений, а также терминал Starlink.

Интересно, что за кадром этой истории осталась вторая часть операции по зачистке «хвостов». В разных частях Ирака были арестованы около 50 местных жителей, обвиненных в пособничестве при подготовке диверсий. Большинство из них согласились на сотрудничество с иностранной разведкой из жажды легкой наживы.

За любую информацию для подготовки нападений боевики ГУР платили щедро — в среднем по $500–700, что сопоставимо с месячной зарплатой в нефтегазовом секторе республики. Однако нашлись среди задержанных и несколько идейных, кто согласился помогать из чувства мести «проиранским властям» Ирака.

Впрочем, в Багдаде предпочли не акцентировать на этом внимание, сместив фокус на козни Киева.

Заметая следы

После разоблачения подпольной группы и публичного озвучивания иракскими чиновниками претензий в адрес Украины Киев занял оборонительную позицию.

Украинский МИД устами спикера Георгия Тихого обвинил арабских партнеров в «недипломатичном поведении» и посетовал, что Багдад «не сообщал ни о каких опасениях по дипломатическим каналам» и вообще мог выдумать историю с задержанием «украинских агентов» с целью отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем.

Отмечается, что в интервью аль-Абуди не упоминаются конкретные объекты, не раскрываются личные данные задержанных, хотя обычно ближневосточные спецслужбы на подробности не скупятся.

Вместе с тем косвенные признаки того, что Киев потерпел оперативное фиаско и попросил помощи у старших товарищей, всё же прослеживаются. Чего только стоит внезапное решение США и Саудовской Аравии атаковать инфраструктуру «Хашд аш-Шааби» на территории Ирака.

Причем с явным акцентом на удары по штабам тех подразделений, которые могли принимать участие в операции по перехвату украинской агентуры.

В письменном заявлении сил «Хашд аш-Шааби» в Ираке, среди прочего, отмечено, что были поражены официальные объекты организации в провинциях Васит, Найнава, Басра, Киркук, Кербела и Дияла — районах, где в минувшие месяцы было зафиксировано наибольшее число диверсионных инцидентов.

Помимо этого, Вашингтон активизировал кулуарное давление на Багдад с требованием спустить дело на тормозах и без лишней шумихи обменять задержанных украинских агентов.

В противном случае Ирак рискует стать полноценной ареной борьбы США с проиранскими силами — даже с учетом того, что большая их часть интегрирована в национальные вооруженные силы и не вовлечена в активные боевые действия.

Повод нервно реагировать у Вашингтона действительно есть: интерес к истории с агентурой ГУР проявили в Тегеране, увидев в ней хорошую возможность отыграться за былое.

Тем более что незадолго до этого Украина уже попыталась играть с огнем, атаковав иранское судно в Каспийском море, в результате чего погиб минимум один матрос. Тогда с Банковой вместо извинений прозвучали угрозы в адрес Тегерана и обещания «еще больше осложнить жизнь» Исламской Республике.

Теперь у персов появился шанс отплатить обидчикам и спровоцировать поиск виноватых внутри украинских военных элит.

Украина пытается запоздало умаслить разозлившихся персов: глава МИД Андрей Сибига даже позвонил иранскому коллеге Аббасу Арагчи и в ходе беседы несколько раз заверил его, что удар по судну в Каспийском море имел непреднамеренный характер и «не должен омрачать» отношения Киева и Тегерана.

Судя по сухим ответам Арагчи, тот не слишком внял доводам визави и извинения едва ли принял. А значит, и право на ответ Иран всё еще держит за собой.

Кто победит в этом противостоянии, вопрос пока открытый. Однако уже сейчас ясно одно: Ирак в очередной раз, сам того не желая, оказался меж двух огней. И довольно скоро будет вынужден выбирать, в фарватере чьих интересов последовать и кому подыграть в финальном акте шпионской истории.