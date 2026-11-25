На днях подразделения иракской федеральной полиции, энергетической полиции и регулярной армии вошли в Джурф-ас-Сахр (официально переименованный властями в Джурф-ан-Наср) — стратегически важный район в провинции Бабиль, расположенный в 50 км к юго-западу от Багдада.

ИА Регнум

С момента вытеснения оттуда боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ)* в 2014 году эта территория оставалась закрытым анклавом проиранской шиитской группировки «Катаиб Хезболла». Доступ в район был закрыт не только для десятков тысяч перемещенных суннитских жителей, но и для высокопоставленных чиновников иракских силовых ведомств.

Выступая по радиосвязи из оперативного штаба в столице перед вошедшими в город частями, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди назвал происходящее началом восстановления государственного суверенитета по всей стране и подчеркнул, что решение о монополии государства на оружие является окончательным. Однако за победными рапортами Багдада скрывается куда более сложная и компромиссная реальность.

Ввод правительственных сил в Джурф-ас-Сахр не стал результатом штурма или силового давления: стороны остановились буквально в шаге от прямого вооруженного столкновения внутри шиитского лагеря, грозившего перерасти в полномасштабную войну.

Непосредственным поводом для жестких действий кабинета аз-Зейди послужило антикоррупционное расследование специальной правительственной комиссии, вскрывшей на территории анклава нелегальные врезки в два магистральных нефтепровода, кустарные нефтеперерабатывающие установки и целую сеть по контрабанде топлива.

По итогам проверки своих постов лишились девять высокопоставленных чиновников и офицеров силовых и нефтяных структур провинции Бабиль, а «Катаиб Хезболла» в начале недели получила ультиматум — освободить район до пятницы.

А реальной причиной операции стало давление Вашингтона на Багдад с требованием разоружить проиранские группировки Ирака, неподконтрольные правительству.

Реакция группировки и союзных ей проиранских формирований оказалась максимально жесткой. Пока к периметру Джурф-ас-Сахра из Багдада и Эль-Мусайиба стягивалась бронетехника правительственных войск, полевые командиры заявили, что уйдут из района «только по трупам», а близкие к движению медиаресурсы распространили кадры подготовки баллистических ракет и ударных беспилотников группировки под землей.

Одновременно руководству правящей шиитской коалиции «Координационная структура» направили недвусмысленное предупреждение о том, что любая попытка силового штурма анклава обернется немедленными ракетно-дроновыми ударами по Зеленой зоне Багдада.

На закрытом совещании лидеров коалиции между премьером аз-Зейди и главой организации «Бадр» Хади аль-Амири произошла острая перепалка: последний напомнил, что бойцы в Джурф-ас-Сахре — «моджахеды», пролившие кровь в борьбе с террористами, и потребовал отказаться от силового сценария.

Разрядить обстановку удалось лишь после экстренного ночного появления в Багдаде командующего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадного генерала Исмаила Каани.

В ходе его многочасовых переговоров с аз-Зейди, а также встреч с генеральным секретарем «Катаиб Хезболла», главой Сил народной мобилизации («Хашд аш-Шааби») и начальником штаба ополчения была выработана компромиссная формула, позволившая сторонам сохранить лицо.

По условиям сделки в Джурф-ас-Сахре учрежден единый оперативный штаб под командованием генерал-лейтенанта федеральной полиции, энергетическая полиция взяла под охрану трубопроводную инфраструктуру и приступила к разблокированию автодорог в направлении провинций Кербела и Анбар, а бойцы «Катаиб Хезболла» получили месячный срок для поэтапной передислокации.

При этом на смену им зашли не только регулярные части, но и другие формирования из состава Сил народной мобилизации, а Тегеран в лице генерала Каани вновь подтвердил статус главного арбитра внутрииракского баланса сил.

От партизан до штатных бригад

Чтобы понять, почему сегодняшний кризис вокруг Джурф-ас-Сахра заводит иракскую государственность в институциональный тупик, необходимо вернуться к событиям 20-летней давности, когда формировался костяк нынешних шиитских военизированных движений (фасаиль).

Старейшая из этих структур — организация «Бадр» во главе с Хади аль-Амири — зародилась еще в начале 1980-х годов в Иране при прямом участии КСИР для борьбы с Саддамом Хусейном, а после американского вторжения в 2003 году вернулась в Ирак. Сначала — чтобы вести войну с американцами, но затем она быстро интегрировалась в политическую систему и аппарат МВД.

В то же время иные фракции складывались уже в ходе сопротивления американской оккупации после 2003 года.

Бывший командир «Бадра» Абу Махди аль-Мухандис при поддержке сил «Кудс» и ливанской «Хезболлы» объединил разрозненные отряды шиитского сопротивления в группировку «Катаиб Хезболла», ставшую главной ударной силой в атаках на коалиционные войска, за что она и была признана террористической в США и ряде стран Запада.

Параллельно из отколовшихся командиров «Армии Махди» Муктады ас-Садра сформировались «Асаиб Ахль аль-Хакк» Каиса аль-Хазали, а в 2013 году выходец из ее рядов Акрам аль-Кааби создал движение «Харакат Хезболла ан-Нуджаба».

Поворотным моментом, превратившим эти формирования из антиамериканских повстанческих отрядов в опору иракского государства, стало лето 2014 года. После стремительного наступления боевиков группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*, падения Мосула и фактического распада регулярной иракской армии великий аятолла Али ас-Систани издал знаменитую фетву о «всеобщем джихаде», призвав граждан встать на защиту страны.

На призыв откликнулись десятки тысяч добровольцев — преимущественно шиитов, но также суннитские племена, христиане и езиды, которые влились в зонтичную структуру Сил народной мобилизации.

В наиболее тяжелых боях 2014–2017 годов — при деблокаде Амирли, освобождении Джурф-ас-Сахра, штурме Тикрита, Фаллуджи и Мосула — именно отряды «Хашд аш-Шааби» приняли на себя основной удар, сыграв ключевую роль в разгроме «халифата».

Возник военно-политический парадокс, предопределивший нынешнее положение дел. Проиранские группировки, такие как «Катаиб Хезболла» и «Харакат ан-Нуджаба», официально числились в списках террористических организаций США и находились под жесткими американскими санкциями.

Однако в разгар битвы за Ирак Вашингтон поставлял крупные партии современного вооружения центральному правительству для спасения иракской армии, а Багдад, испытывавший острую нехватку боеспособных частей, напрямую передавал эту технику штурмовым бригадам «Хашд аш-Шааби».

В результате весь мир обошли кадры, на которых бойцы «Катаиб Хезболла», «Катаиб Сайид аш-Шухада» и организации «Бадр» шли в атаку под черными и желтыми знаменами с портретами аятоллы Хомейни на американских боевых танках M1 Abrams, бронетранспортерах M113, бронеавтомобилях MRAP и внедорожниках Humvee, полученных из арсеналов иракской армии.

Позже Пентагону и госдепартаменту США приходилось официально признавать в докладах конгрессу, что как минимум девять танков «Абрамс» и десятки единиц другой американской бронетехники оказались в распоряжении проиранских ополчений.

Закрепить этот вклад и одновременно попытаться поставить ополчения под контроль государства Багдад решил в ноябре 2016 года, когда парламент Ирака принял закон о Силах народной мобилизации.

По этому документу «Хашд аш-Шааби» получили статус самостоятельного официального института в составе Вооруженных сил Ирака — структуры, которая не входит ни в министерство обороны, ни в МВД, а подчиняется напрямую премьер-министру как верховному главнокомандующему, обладая при этом собственным штабом, разведкой и многомиллиардным бюджетом.

В ходе последовавшей реорганизации бывшие отряды ополчения были переформированы в штатные номерные бригады иракских сил безопасности общей численностью свыше двухсот тысяч человек.

На бумаге это выглядело как триумф государственности, но на деле произошло обратное: группировки не растворились в армии, а приватизировали конкретные армейские номера.

Несколько бригад оказались полностью укомплектованы бойцами «Катаиб Хезболла», 12-я бригада стала официальным наименованием «Харакат ан-Нуджаба», еще три закрепились за «Асаиб Ахль аль-Хакк», 14-я — за «Катаиб Сайид аш-Шухада», 40-я — за «Катаиб Имам Али», а за организацией «Бадр» числится сразу около десяти соединений.

При этом кадры «Бадра» параллельно сохранили глубокие позиции и в структурах МВД. Получив государственное жалование, официальную форму и статус военнослужащих, командиры по-прежнему назначаются руководством своих партий и в оперативном плане координируют действия с командованием иранских сил «Кудс» КСИР.

Более того, параллельно со штатными бригадами ведущие группировки сохранили внесистемные ударные крылья под вывеской «Исламского сопротивления в Ираке», на вооружении которых состоят уже не государственные автоматы и бронемашины, а иранские баллистические ракеты и ударные дроны, спрятанные на закрытых базах вроде Джурф-ас-Сахра.

Поэтому одна и та же группировка может действовать под разными брендами: когда нужно аффилироваться с официальным Багдадом — как Силы народной мобилизации, а если необходимо провести операцию против Израиля или Саудовской Аравии, не согласованную с правительством, — как «Исламское сопротивление Ирака».

Для этого у группировок есть обширные арсеналы ракет и беспилотников, которые иракские власти не контролируют. Именно передача этих складов правительству и рассматривается как главное условие разоружения. Речь не идет о роспуске самих бригад.

От парламента до ракетных арсеналов

Не менее серьезным препятствием для разоружения фасаиль остается их политическая легализация, прямо противоречащая иракской конституции и закону о политических партиях, которые запрещают вооруженным формированиям участвовать в выборах.

На практике каждая крупная проиранская группировка обзавелась собственным официальным политическим фасадом, представленным в Совете представителей (парламенте) и правительстве.

Интересы «Катаиб Хезболла» там отстаивает движение «Хукук», группировка «Асаиб Ахль аль-Хакк» действует через блок «Ас-Садикун», организация «Бадр» давно выступает самостоятельной парламентской силой, а «Катаиб Сайид аш-Шухада» и «Катаиб Имам Али» опираются на собственные политические движения «Мунтасирун» и «Харакат аль-Ирак аль-Исламия».

Через созданную при «Хашд аш-Шааби» государственную строительно-инженерную компанию «Мухандис», а также через контроль над ключевыми министерствами и пограничными переходами эти структуры замкнули на себя огромные бюджетные и коммерческие потоки, превратившись в полноценных совладельцев иракского государства.

Именно на разрушение этой связки между политикой, бизнесом и внесистемным оружием нацелена реформа правительства аз-Зейди, который пришел к власти при поддержке США в мае 2026 года на фоне тяжелейшей региональной эскалации.

Вспыхнувшая в начале года прямая военная конфронтация между США, Израилем и Ираном, а также начавшийся осенью 2026 года поэтапный вывод американского военного контингента из Ирака поставили Багдад перед жестким ультиматумом со стороны западных и арабских партнеров, таких как Саудовская Аравия.

Суть его была такова: центральная власть либо берет вооруженные формирования под реальный контроль, либо рискует оказаться под сокрушительными экономическими и финансовыми санкциями Вашингтона, способными парализовать экспорт нефти и доступ к долларовой выручке.

В этих условиях кабинет аз-Зейди разработал поэтапный план интеграции и разоружения, дедлайн которого недавно пришлось сдвинуть с сентября 2026 на 30 июня 2027 года.

Как уже упоминалось, Багдад не требует роспуска «Хашд аш-Шааби», но настаивает на трех принципиальных шагах: передаче всех стратегических и тяжелых арсеналов — баллистических ракет и ударных беспилотников — под прямой контроль регулярной армии, ликвидации экстерриториальных закрытых зон наподобие Джурф-ас-Сахра и жестком разделении военной службы и политики.

Командирам группировок фактически предложено сделать выбор: либо сдать оружие и остаться легальными политическими партиями, либо разорвать связи с парламентскими блоками и превратиться в обычных кадровых военных с обязательной ротацией.

Внешнее давление и жесткая линия нового премьера привели к тому, что осенью 2026 года проиранский лагерь в Ираке окончательно утратил монолитность, расколовшись на два противоборствующих крыла.

К первому относятся так называемые «прагматики» — прежде всего Каис аль-Хазали, Хади аль-Амири и руководство «Катаиб Имам Али», чьи интересы фактически смыкаются с позицией Муктады ас-Садра, давно призывающего к роспуску неконтролируемых вооруженных отрядов.

Глубоко встроившись в государственный аппарат и крупный бизнес, эта часть шиитского истеблишмента меньше всего заинтересована в большой войне с США и внутреннем коллапсе иракской экономики, а потому публично заявила о готовности передать тяжелое вооружение государству и дистанцироваться от трансграничных атак.

По другую сторону баррикад оказалось непримиримое идеологическое ядро «Оси сопротивления» в лице «Катаиб Хезболла», «Харакат Хезболла ан-Нуджаба» и «Катаиб Сайид аш-Шухада».

Напрямую ориентируясь на Тегеран, эти группировки рассматривают требования кабинета аз-Зейди как капитуляцию перед Вашингтоном и открыто обвиняют «прагматиков» в предательстве.

Именно на этом фоне премьер-министр и выбрал тактику мягкого удушения — не лобовой силовой зачистки, способной спровоцировать гражданскую войну между шиитами, а точечного перекрытия источников нелегального финансирования. Первым крупным испытанием подхода и стал кризис в Джурф-ас-Сахре.

Однако компромиссный исход ноябрьского противостояния, потребовавший экстренного вмешательства генерала Каани, наглядно показал пределы возможностей Багдада: пока на Ближнем Востоке сохраняется острая фаза иранского конфликта, Тегеран не позволит полностью обезоружить свои самые боеспособные ударные отряды в Ираке, рассматривая их как необходимый передовой щит и инструмент регионального сдерживания.

Борьба за суверенитет

В более широком региональном контексте ноябрьское противостояние в Джурф-ас-Сахре стало проверкой жизнеспособности самой модели иракской государственности в условиях радикальной перестройки Ближнего Востока.

Завершение миссии международной коалиции и поэтапный вывод американского воинского контингента осенью 2026 года лишили непримиримое крыло «Оси сопротивления» главного идеологического оправдания для сохранения внесистемных ракетно-дроновых арсеналов.

Однако вместо автоматического снижения напряженности Ирак оказался в эпицентре жесткого геополитического торга между Вашингтоном, Тегераном и арабскими монархиями Персидского залива, где каждая из сторон по-своему трактует понятие иракского суверенитета.

Для правительства аз-Зейди задача интеграции фасаиль носит уже не столько идеологический, сколько экзистенциальный характер. Иракская экономика на 90% зависит от нефтяного экспорта и бесперебойного доступа к долларам Федеральной резервной системы США, через которую проходит вся валютная выручка Багдада.

В условиях жесткого регионального кризиса любые трансграничные удары с иракской территории по американским объектам или союзникам Вашингтона грозят Багдаду немедленной финансовой блокадой и заморозкой счетов.

Именно поэтому кабинет аз-Зейди вынужден действовать на опережение, пытаясь встроить неподконтрольные отряды в единую государственную вертикаль до наступления критического дедлайна 30 июня 2027 года и одновременно демонстрируя западным и арабским партнерам способность центральных властей наводить порядок в стратегических зонах.

В то же время для Ирана, оказавшегося в 2026 году под беспрецедентным военным и экономическим давлением, иракский плацдарм приобретает значение ключевого элемента стратегической глубины.

В Тегеране прекрасно отдают себе отчет в том, что полномасштабная война внутри шиитского лагеря Ирака стала бы подарком для его противников и обрушила бы всю архитектуру иранского влияния в Месопотамии.

Отсюда и двойственная тактика генерала Каани. С одной стороны, КСИР принуждает наиболее непримиримые группировки вроде «Катаиб Хезболла» к тактическим уступкам, таким как частичный отвод сил из Джурф-ас-Сахра или ротация бригад «Хашд аш-Шааби», чтобы не допустить краха правительства в Багдаде и жестких американских санкций против иракского банковского сектора.

С другой, Тегеран категорически блокирует любые попытки физического изъятия стратегического вооружения у своего идеологического ядра, сохраняя эти бригады в качестве неприкосновенного резерва сдерживания на случай дальнейшей эскалации.

Таким образом, иракская реформа силового блока неизбежно приобретает характер затяжного позиционного маневрирования. В ближайшие месяцы «прагматичное» крыло шиитского истеблишмента продолжит конвертировать свой военный ресурс в легальные политические должности, министерские портфели и крупные инфраструктурные контракты, постепенно дистанцируясь от прежних лозунгов.

Однако наиболее идеологизированные фракции «Оси сопротивления» не исчезнут с военно-политической карты Ирака ни к лету 2027 года, ни в обозримой перспективе — они будут лишь менять вывески, перебрасывать арсеналы между базами и перегруппировываться внутри официальных номерных бригад «Хашд аш-Шааби».

Багдаду удалось избежать лобового столкновения и подтвердить формальный статус центральной власти, но превращение Ирака из арены чужого геополитического противостояния в государство с реальной, а не декларативной монополией на силу остается задачей со многими неизвестными.

*Террористическая организация, запрещенная в России