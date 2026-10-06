Пересмотр производственных мощностей стран — участниц ОПЕК, призванный определить квоты на добычу нефти на 2027 год, официально отложен. По информации Reuters, процедура сдвинута как минимум до середины ноября, хотя еще недавно ее хотели провести в сентябре. Причиной переноса сроков стала военная кампания против Ирана. Боевые действия и как результат логистические сбои сделали объективную оценку реального потенциала нефтедобывающей инфраструктуры в регионе невозможной. Соответственно достоверные данные о собственных физических активах ОПЕК получить неоткуда.

Иван Шилов ИА Регнум

Решение о проведении всеобъемлющего аудита производственных мощностей было принято ОПЕК+ в конце 2025 года. Цель этой процедуры заключалась в устранении многолетних споров внутри организации. Базовые уровни добычи (от которых отсчитываются квоты на сокращение) всегда были предметом политического торга. Каждое государство стремилось завысить свои показатели на бумаге, чтобы получить право добывать больше. Для обеспечения прозрачности альянс поручил оценку независимым аналитическим агентствам, которые должны были проанализировать реальный потенциал каждой страны.

Аудит нефтяных мощностей довольно сложен. Аналитикам необходимо оценить не геологические запасы сырья в недрах, а так называемую максимальную устойчивую возможность (sustainable capacity). Речь об объеме нефти, который страна способна вывести на рынок в течение 30 дней и поддерживать на этом уровне не менее 90 суток. Для подтверждения таких параметров аудиторы изучают пропускную способность трубопроводов, состояние насосных станций, мощность установок сепарации газа и нефти, а также статус новых инвестиционных проектов.

Главной жертвой конфликта стали программы расширения производственных мощностей. Оценка потенциала на 2027 год строилась с учетом того, что ряд стран (в частности, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия) введут в строй новые объекты или завершат модернизацию старых. Но реализация крупных проектов в Персидском заливе зависит от западных и азиатских нефтесервисных подрядчиков и поставок высокотехнологичного оборудования. На фоне ракетных ударов и блокировки Ормузского пролива иностранные инженерные компании провели эвакуацию персонала, а поставки сложной техники были приостановлены. В результате аудиторы лишились возможности прогнозировать сроки завершения строек.

Что до действующих активов, то инфраструктура в зоне конфликта получила повреждения различной степени тяжести. Оценка возможностей бессмысленна, если добывающее предприятие исправно, но экспортный терминал, к которому оно подключено, выведен из строя.

В нефтяной индустрии производственная цепочка работает непрерывно. Добытую нефть невозможно бесконечно копить в резервуарах; при остановке отгрузки скважины приходится останавливать. Когда морские порты работают с перебоями, а часть трубопроводов (например, саудовская магистраль East-West) подвергалась атакам, зафиксировать стабильный уровень добычи для проведения тестов на максимальную мощность не представляется возможным. Аналитические агентства просто не могут подтвердить, способен ли тот или иной участник ОПЕК+ поддерживать заявленные уровни производства в течение необходимых 90 дней, так как резервуары переполняются гораздо раньше.

Здесь добавляется еще и немало политики. Если бы независимые агентства провели оценку прямо сейчас, они зафиксировали резкое снижение доступных мощностей почти во всех государствах Персидского залива. Для стран-участниц это означало бы долгосрочное снижение их базовых квот на 2027 год. Ни одно правительство на Ближнем Востоке не согласится на то, чтобы временные инфраструктурные проблемы, вызванные войной, были закреплены в официальных документах ОПЕК+ в качестве постоянного ограничения их производственного потенциала.

В итоге альянс предпочел взять паузу, надеясь, что к середине ноября ситуация стабилизируется. Отсрочка дает возможность странам-производителям провести первичный ремонт поврежденных объектов, возобновить работу иностранных подрядчиков на строительных площадках и восстановить ритмичность отгрузок. Только после этого вторичные источники смогут приступить к объективным замерам.

В общем, война подсветила серьезную уязвимость системы управления глобальным нефтяным рынком. ОПЕК ранее довольно успешно обеспечивала стабильность поставок и относительную дисциплину при соблюдении квот. Сейчас же организация оказалась парализована из-за потери контроля над физическим состоянием своих активов. Задержка с распределением квот на 2027 год оставляет мировых потребителей без ясных ориентиров относительно будущих объемов предложения. Всё это означает еще большую нестабильность и неопределенность для всей глобальной экономики.