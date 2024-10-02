Вашингтон, 2 октября, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео предположил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже начал переговоры по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом он сообщил 2 октября в ходе выступления в британском аналитическом центре Policy Exchange. Трансляция его выступления выложена в YouTube-канале организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он уже ведёт переговоры», — сказал Помпео, подчеркнув, что Трамп рассчитывает одержать победу на выборах президента и поэтому посылает сигналы заранее.

При этом экс-госсекретарь США раскритиковал действующие американские власти и страны Евросоюза за поддержку Украины, предположив, что они сделали недостаточно в этом вопросе. В частности, Помпео отметил неэффективность антироссийских санкций и указал на рост экономики России, превосходящий рост экономик Соединённых Штатов и Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп неоднократно высказывался о своём намерении урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом. Так, 27 сентября после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским политик-республиканец заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и пообещал в случае победы на выборах в ноябре работать с обеими американскими партиями с целью достичь урегулирования украинского кризиса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления Трампа, указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для полноценного урегулирования. При этом он подчеркнул, что российская сторона приветствует любые инициативы, направленные на это.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Трампа вряд ли есть «волшебная палочка», которая позволит добиться решения конфликта на Украине в течение суток. При этом Песков допустил, что некоторые движения в этом вопросе могут произойти, если следующий избранный президент США во время инаугурационной речи призовёт сесть за стол переговоров и заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает все программы военной, политической и финансовой поддержки киевского режима.