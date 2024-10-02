В США заявили о возможном ударе Израиля по ядерным объектам Ирана
NYT: Израиль может ответить на ракетную атаку ударом по ядерным объектам Ирана
Вашингтон, 2 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Израиль в качестве ответа на массированную ракетную атаку Ирана может якобы нанести удар по ядерным объектам на иранской территории. Об этом 1 октября сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на источники.
«По словам американских официальных лиц, на этот раз рассматриваются более экстремальные сценарии, которые предполагают нанесение Израилем ударов по ядерным объектам», — говорится в материале.
Утверждается, что целью ответного удара Израиля якобы могут стать объекты в городе Нетензе, в частности — горно-обогатительное промышленное предприятие, являющееся важнейшим элементом иранской ядерной программы.
По информации источника, возможный ответ Израиля на массированную ракетную атаку 1 октября может существенно отличаться по масштабам от реакции Тель-Авива на апрельский обстрел Ираном израильской территории, когда были выпущены сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Издание The Economist предположило, что Израиль, ликвидировав лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу и активизировав боевые действия на границе с Ливаном, якобы преследовал в том числе цель спровоцировать Тегеран на ответные действия, чтобы получить оправдание для последующих ударов по Ирану, в котором израильское руководство видит угрозу, в том числе ядерную.
Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября воздушную тревогу объявили на всей территории Израиля. Согласно заявлению представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он также заявил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Анны Уколовой, ракетный удар не причинил ущерба боеспособности израильских военно-воздушных сил. До этого иранские СМИ сообщали об уничтожении более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев недалеко от города Беэр-Шева.
Как заявил начальник Генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери, в результате массированной ракетной атаки по территории Израиля поражены две базы ВВС еврейского государства. Также удар наносился по штаб-квартире Национальной разведывательной службы Израиля «Моссад».
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. По его словам, для неожиданного ответа в соответствии с директивой израильского руководства будут выбраны цели и время. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана большой ошибкой и пообещал предпринять ответные меры.