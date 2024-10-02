Вашингтон, 2 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Израиль в качестве ответа на массированную ракетную атаку Ирана может якобы нанести удар по ядерным объектам на иранской территории. Об этом 1 октября сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на источники.

Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press Массированная ракетная атака Ирана на Израиль

«По словам американских официальных лиц, на этот раз рассматриваются более экстремальные сценарии, которые предполагают нанесение Израилем ударов по ядерным объектам», — говорится в материале.

Утверждается, что целью ответного удара Израиля якобы могут стать объекты в городе Нетензе, в частности — горно-обогатительное промышленное предприятие, являющееся важнейшим элементом иранской ядерной программы.

По информации источника, возможный ответ Израиля на массированную ракетную атаку 1 октября может существенно отличаться по масштабам от реакции Тель-Авива на апрельский обстрел Ираном израильской территории, когда были выпущены сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Издание The Economist предположило, что Израиль, ликвидировав лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу и активизировав боевые действия на границе с Ливаном, якобы преследовал в том числе цель спровоцировать Тегеран на ответные действия, чтобы получить оправдание для последующих ударов по Ирану, в котором израильское руководство видит угрозу, в том числе ядерную.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября воздушную тревогу объявили на всей территории Израиля. Согласно заявлению представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он также заявил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Анны Уколовой, ракетный удар не причинил ущерба боеспособности израильских военно-воздушных сил. До этого иранские СМИ сообщали об уничтожении более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев недалеко от города Беэр-Шева.

Как заявил начальник Генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери, в результате массированной ракетной атаки по территории Израиля поражены две базы ВВС еврейского государства. Также удар наносился по штаб-квартире Национальной разведывательной службы Израиля «Моссад».

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. По его словам, для неожиданного ответа в соответствии с директивой израильского руководства будут выбраны цели и время. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана большой ошибкой и пообещал предпринять ответные меры.