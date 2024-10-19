Женева, Швейцария, 19 октября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. В сентябре 2024 года в 14 странах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии зарегистрировано 47 234 случая заболевания холерой, из которых 583 с летальным исходом. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном 18 октября на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

«Со времени представления последнего доклада сообщалось о новых вспышках холеры в Нигере (705 случаев и 17 смертельных исходов) и Таиланде (пять случаев смертельного исхода). Общее число пострадавших стран в 2024 году достигло 30», — говорится в сообщении.

Всего же в текущем году во всём мире зафиксировано около 440 тысяч случаев заражения, 3432 из которых с летальным исходом. Таким образом, при снижении числа случаев заболевания по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году на 16% рост смертности составил 126%.

Согласно представленной таблице от 29 сентября, за 28 дней указанного месяца в семи странах Африки, пяти странах Ближнего Востока и двух странах Юго-Восточной Азии зарегистрировано 49 144 случая холеры и острой диареи, из которых 645 с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Афганистане, Судане, Пакистане, Нигерии и Йемене.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что его организация признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. По его словам, в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно превысило прошлогодний показатель, а для борьбы с распространением вируса Всемирной организации здравоохранения потребуется около $135 млн в течение ближайших шести месяцев.

4 октября ВОЗ дала разрешение на экстренное применение диагностического теста, который, как полагает организация, сыграет решающую роль в расширении диагностических возможностей в странах, где зафиксированы вспышки заболевания. В ВОЗ отметили, что ранняя диагностика помогает обеспечить контроль над распространением вируса и своевременное лечение заразившихся пациентов.