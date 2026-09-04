Руководство США и Венесуэлы синхронно объявило о новой стратегической сделке, согласно которой 65 миллиардов баррелей тяжелой нефти Боливарианской Республики будут отчуждены в пользу Вашингтона.

ИА Регнум

При установленном расчете в 65 долларов за баррель (хотя актуальная цена на момент соглашения была 88 долларов) Венесуэла будет получать от США всего 19 долларов за баррель. Соглашение касается 17 зон добычи, включая озеро Маракайбо и ранее не разработанные залежи у русла реки Ориноко.

На модернизацию инфраструктуры будут привлечены инвестиции из США в размере 100 млрд долларов. Каракас преподносит это как явно выгодную сделку, поскольку бюджет страны якобы получит 200 млрд долларов дохода.

Китай отреагировал с явным беспокойством, заявив, что необходимо учитывать и его интересы — в первую очередь выданные ранее кредиты и финансовую помощь в обмен на нефть.

Чависты и их сторонники в других странах Латинской Америки подвергли соглашение резкой критике, заявив об очередном шаге в сторону утраты суверенности. Впрочем, добавив, что всё еще можно отыграть назад.

Вопрос нужно рассматривать не только как контракт между двумя государствами, но гораздо шире — как в контексте нефтяной геополитики, так и в контексте региональных процессов. Ведь после похищения законного президента Николаса Мадуро и его супруги 3 января произошли события, которые кардинально противоположны духу чавизма и явно направлены против суверенитета Венесуэлы.

Первое соглашение с США было подписано еще 21 января, и оно также касалось поставок нефти. При этом продажа другим странам была запрещена Вашингтоном. 30 января и. о. президента Делси Родригес объявила об амнистии всех, кто выступал против государственной власти с 1999 г., то есть после прихода Уго Чавеса на пост президента республики.

В феврале Венесуэлу покинули кубинские советники и медицинский персонал. Гуманитарные поставки нефти на остров были прекращены, что значительно усилило энергетический кризис на Кубе. В мае Венесуэла выдала в США Алекса Сааба, который на протяжении многих лет помогал обходить санкции, наложенные Западом, и занимал пост министра.

Важно отметить, что когда стало известно о его задержании, на информационные запросы представители власти отвечали гробовым молчанием, а те, кто продолжал поддерживать правительство, говорили, что это нелепые слухи.

В июле, после землетрясения, в страну прибыл военный и технический персонал из США и Израиля. О поддержке Палестины руководство Венесуэлы уже не говорит.

Вместо этого было заявлено о восстановлении отношений с Израилем. Фактически прекращено взаимодействие с Ираном. Напомним, что Уго Чавес называл связь с Исламской Республикой «Осью добра», которая противостоит «Империи зла», то есть США.

Почти одновременно вместе с анонсом этой сделки и ее одобрением Национальной ассамблеей Венесуэлы Дональд Трамп и Делси Родригес заявили, что выборы в Венесуэле пока проводить рано.

Очевидно, что Вашингтон вполне устраивает такой податливый режим. Можно ожидать, что далее возникнет требование о размещения военных баз под предлогом борьбы с наркотрафиком, для чего придется изменять конституцию республики.

Родригес же понимает, что вряд ли удержится у руля после голосования, поскольку своими действиями она полностью дискредитирует наследие Чавеса и Мадуро. Более того, если оппозиция получит большинство, нынешняя и. о. главы государства и еще ряд людей из истеблишмента могут оказаться на скамье подсудимых.

Так что разговоры о неготовности к новым выборам похожи на результат сговора между Белым домом и венесуэльской властью. И если в Вашингтоне рассчитывают на новые приобретения в рамках своей новой внешней политики, которая обозначает всю Латинскую Америку как зону непосредственных интересов США, то в Каракасе царит банальный страх лишиться власти.

Кстати, поэтому Родригес также затягивает выполнение ряда требований со стороны США — например, по освобождению заключенных. Ей нужно, чтобы на руках оставались козыри для дальнейшего торга.

Что касается нефтяной геополитики, здесь явно сыграл и иранский фактор. Изначальный план американцев по разгрому Исламской Республики и установления контроля над ресурсами этой страны провалился.

Более того, судоходство в Ормузском проливе, который является основным каналом поставок углеводородов из стран Персидского залива, до сих пор парализовано.

Так что Трамп пытается совершить переорганизацию нефтяных активов, одновременно рассчитывая и на политические дивиденды накануне выборов в конгресс США. Имея под контролем обширные запасы венесуэльской нефти, Вашингтон получит косвенные рычаги давления на те страны, которые в ней нуждаются.

Немаловажно, что госсекретарь Марко Рубио ранее на выборах в конгресс поддерживался нефтяной компанией ExxonMobil и является ее открытым лоббистом. Он же дистанционно фактически управляет Делси Родригес через мессенджер и запрещает ряду ключевых оппозиционеров возвращаться в Венесуэлу.

С учетом того, что остальные соседние страны, которые также являются поставщиками нефти (Колумбия, Эквадор и Гайана), следуют в фарватере Вашингтона, Белый дом может консолидировать эти активы. Кроме нефтяного фактора, Госдепартамент активно использует вопросы безопасности в регионе. Следовательно, возможно создание условного блока под контролем США, отрезающего Центральную Америку от Андских стран и Амазонии.

Такое реформирование явно повлияет на геополитику региона, который из-за внешнего вмешательства никак не может проводить интеграцию в собственных интересах, хотя формальные институты — такие как CELAC, UNASUR и MERCOSUR — были давно созданы.

Впрочем, далеко идущим замыслам Вашингтона, грезящего о «Великой Колумбии» под своим контролем, может многое помешать — неслучайно ведь в Белом доме так опасаются проведения выборов в Венесуэле, требующей к тому же колоссальных денежных вливаний. И недаром ряд инвесторов не спешит вовлекаться в рынок нестабильной (не в последнюю очередь — усилиями США) республики, где в любой момент ситуация может вновь радикально обостриться.