В пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что одна из западных стран в сотрудничестве с Украиной намерена устроить очередную провокацию — в лучших традициях «третьесортного криминального наркодетектива».

ИА Регнум

В частности, планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия картелям и другим ОПГ в Венесуэле, Мексике и Колумбии. Для этого на территории перечисленных стран уже завозят оружие российского производства, захваченное в ходе боевых действий.

Параллельно для широкой общественности готовятся фейковые аудио- и визуальные материалы, на которых россияне передают оружие латиноамериканским посредникам — в том числе с помощью фальшивой документации.

Стоит полагать, что большой фантазии идея явно не потребовала. Украинские чиновники с самого начала конфликта связаны с нелегальной продажей оружия иностранным ОПГ и всю «доказательную базу» могут при желании взять из собственных служебных архивов, выдав собственные преступления за чужие.

Скандальная прогулка

Впервые о попадании оружия, предназначенного для украинского конфликта, в руки латиноамериканских картелей активно заговорили в 2023 году.

Поводом стал завирусившийся ролик, на котором член «Картеля Залива» дефилировал вдоль границы Мексики с Техасом со шведским противотанковым гранатометом АТ-4 в одной руке и автоматом Калашникова в другой.

Пользователи в социальных сетях и отдельные журналистские ресурсы вспомнили, что гранатометы АТ-4 входят в актуальные пакеты военной помощи Украине и ситуация выглядит так, будто очередную партию слили на черный рынок, где ее и выкупили ОПГ.

В дальнейшем разговоры о причастности украинских структур к нелегальным оружейным поставкам в Латинскую Америку всплывали уже в контексте взаимодействия с местными наемниками. Дело в том, что оформление всех документов на транспортировку оружия от стран-жертвователей и организация самих поставок находились в ведении посольств и консульств Украины.

Эти же учреждения после начала специальной военной операции превратились в вербовочные пункты для наемников и выходцев из силовых структур, желающих заработать. И сомнительно, что кто-то стал бы сотрудничать с дипломатами бесплатно. А учитывая, что валюта картелям не нужна, оплата в виде оружия за любые виды услуг видится наиболее логичным вариантом развития таких отношений.

В июле 2025 года заговорили уже о новых проблемах. Бразильская военная полиция в ходе розыскных мероприятий на одной из фавел Рио-де-Жанейро обнаружила устройство для борьбы с беспилотниками — западного производства, но с характерным трезубцем на этикетке, показывающем, для чьих вооруженных сил оно предназначалось.

Дальность действия оборудования составляла до нескольких километров и значительно сокращала радиус действия полицейских дронов. Тогда же полицейские успели выяснить, что руководство банд в Рио напрямую поощряет участие своих протеже в получении военного опыта на Украине и даже приглашает инструкторов для передачи опыта по работе с теми же БПЛА.

«Об Украине впервые слышу!»

Из-за активной внешнеполитической деятельности СССР в Латинской Америке в свое время оказалось очень много оружия советского производства.

В 1990-е эти же страны кинулись скупать советское вооружение, втемную продававшееся со складов в Восточной Европе. В нулевые, после нормализации ситуации в России, в некоторых странах продолжили легально закупать уже российскую военную продукцию.

Кабинет Владимира Зеленского попытался воспользоваться ситуацией, предложив продавать и передавать ему оружие и боеприпасы для использования в зоне боевых действий. Резон в таких действиях был: личный состав ВСУ уже обучен ими пользоваться, и тратить время на переподготовку, как это делалось с западным вооружением, не пришлось бы.

Все действия по выкупу взяли на себя США. В январе 2023 года в Южном командовании ВС США, которое как раз занимается борьбой с картелями, объявили о переговорах со странами Латинской Америки по оружейным поставкам на Украину.

Особо отличился президент Эквадора Даниэль Нобоа, активный сторонник американского курса. В 2024 году он публично анонсировал передачу старой российской и советской военной продукции в Соединенные Штаты — в обмен на новую, но уже американского производства на сумму около 200 миллионов долларов.

Однако от этих намерений в Эквадоре отказались почти сразу, после того как главные компании страны потеряли возможность поставлять в Россию бананы и цветы. Нобоа, будучи выходцем из олигархического «бананового» клана, тут же организовал встречу с российским послом и выразил «активную заинтересованность» в продолжении экономического сотрудничества с РФ.

Спустя несколько месяцев Нобоа объяснил свой отказ западной аудитории в интервью СNN. Оказывается, никто не предполагал, что Россия оказалась «третьим по важности торговым партнером Эквадора», про использование оружия на Украине якобы впервые услышали из публичных заявлений американских чиновников и совершенно не хотели «быть частью этого».

В 90-е и нулевые Эквадор активно скупал в регионе (в том числе — у Никарагуа) относительно дешевое российское и советское вооружение: 11 вертолетов Ми-17, 10 БТР, 18 РСЗО «Град», десятки ПЗРК «Игла» и «Стрела», а уж про стрелковое оружие и говорить нечего. Другие страны с крупным российским арсеналом: Колумбия, Перу, Уругвай, Мексика и, конечно же, Венесуэла, Никарагуа и Куба.

Нюанс в том, что есть фактор, который роднит военные структуры большинства вышеперечисленных стран с Украиной — повсеместная коррупция и активное сотрудничество с радикальными группировками.

Вооружение силовиков в Колумбии и Мексике регулярно оказывается в руках картелей. Британский журналист Иоан Грилло упоминал, что значительная часть иностранного оружия выкупается у военных чиновников или похищается со складов, которые в большинстве случаев охраняются не слишком хорошо.

Из полицейских подразделений Мексики с 2006 по 2018 год пропало более 15 тысяч единиц стрелкового оружия, за советскими гранатометами РПГ-7 в 2010-х криминалитет отправлялся в Гондурас, а колумбийские повстанцы вообще скупают всё, что им предлагают, расплачиваясь кокаином.

Таким образом, поставить «на баланс» картелям российское оружие не представляется серьезной проблемой и больших стараний для провокации такого рода не требуется.

Кто готов рискнуть?

По словам представителей российских спецслужб, главной целью этой операции является разрушение конструктивных дипломатических отношений России и стран Латинской Америки. В какой же из трех перечисленных СВР стран — Венесуэле, Мексике или Колумбии — удобнее всего провести такую операцию?

Вопрос дискуссионный. На территории Мексики в настоящий момент хватает разномастного иностранного оружия, украинских наемников и дезертиров, обкатавшихся в зоне боевых действий колумбийцев и выходцев из стран бывшего соцлагеря. Туда также активно приглашаются инструкторы по работе с дронами и многие посредники картелей, участвующие в переговорах о поставках оружия — мексиканцы.

Что до властей страны, то в последние пару лет они находятся хоть и в напряженном, но в партнерстве с США и регулярно подвергаются давлению из-за проблемы наркокартелей.

Фактор, позволяющий передать часть вины иностранной державе, может оказаться соблазнительным — да и для украинской пропаганды станет подарком, если нейтральная прежде Мексика примет сторону в восточноевропейском конфликте.

Кроме того, эта центральноамериканская страна, как и Россия, является историческим союзником Кубы. Ухудшение взаимоотношений может привести к срыву части переговоров вокруг Острова свободы, которые проводятся на мексиканской территории.

Тем не менее в Мексике также проводится большое количество операций ЦРУ, Управления по борьбе с наркотиками и других американских ведомств. Они связаны с «контролируемыми» оружейными и наркопоставками, поэтому излишнее внимание СМИ к вопросу, пусть и в контексте борьбы с Россией, здесь не нужно, а значит, от такого варианта могут отказаться.

Есть Венесуэла, медийное пространство которой теперь полностью контролируется США. Здесь полно российского вооружения и уже начались зачистки ОПГ в отдельных районах.

Кроме того, недавнее сотрудничество республики с Россией можно использовать для дискредитации прежних союзнических отношений со странами левого блока — Никарагуа, Кубой, Бразилией. Правда, после недавнего масштабного землетрясения Венесуэла, похоже, не слишком расположена к международным скандалам, особенно с недавними друзьями, продолжающими оказывать гуманитарную помощь.

Колумбия выглядит местом, наиболее подходящим для провокации такого рода. Новый президент Абелардо де ла Эсприэлья уже обозначил правый проамериканский курс и нацелился на агрессивную борьбу с левыми группировками.

На руках у последних хватает российского и советского стрелкового вооружения — и действуют они не в пример организованнее мексиканских картелей, устраивая показательные демарши против федеральных сил, в том числе используя БПЛА.

При таком раскладе колумбийскому руководству выгоднее выдавить из страны как можно большее количество лиц, которые могли бы примкнуть к повстанцам, и отправить их хоть в Судан, хоть на Украину, которая этому будет только рада.

И всё же демонстративно расплеваться с Россией у Боготы вряд ли выйдет. Объем взаимной торговли по итогам 2025 года вырос на 24% и продолжает демонстрировать позитивную динамику. Отказаться от поставляемых Россией удобрений, металлов или отдельных видов оборудования Колумбия не может. Какие же тогда варианты?

С больной головы на здоровую

В американском медиапространстве в последние годы существовало два курса в отношении нелегальной торговли оружием.

Первый касается продукции американского производства, которой у латиноамериканских картелей больше всего. Отдельные страны — например, Мексика — неоднократно пытались привлечь структуры США к ответственности за оснащенность наркокартелей, однако к реальным последствиям это не привело.

Правда, Республиканская партия США подчеркивает, что именно администрация Барака Обамы допустила попадание большого количества вооружения в руки мексиканских картелей, допуская вывоз продукции из страны с помощью спецслужб, за что все причастные непременно должны быть наказаны. Но, видимо, когда-нибудь потом.

Однако есть и внешнеполитическая позиция США, согласно которой большую часть вооружения как латиноамериканским, так и иным мировым ОПГ поставлял Виктор Бут. Именно на него свалили практически все нелегальные операции с оружием. Самое интересное, что валить продолжают до сих пор, хотя Бут уже несколько лет как вернулся в Россию.

В прошлом году в США из Испании экстрадировали болгарского торговца оружием Петара Димитрова Мирчева, а в марте 2026 года по его делу прошли судебные процессы. Мирчев обвиняется в поставках автоматов Калашникова картелю «Новое поколение Халиско».

Встречи с посредниками картеля проходили в Испании, оружие через Балканы и Италию вывозилось в страны Африки, откуда с помощью поддельных местных сертификатов доставлялось в Латинскую Америку. Успехи Мирчева приписывали тому, что он якобы унаследовал ресурсы и каналы, прежде контролируемые Бутом.

При этом никого не смущает, что та же Украина активно взаимодействует с болгарскими производителями оружия и, как открыто сообщил Зеленский, теми же маршрутами начала экспортировать «излишки оружия» в «несколько африканских стран». Согласно сообщениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Украина уже поставила беспилотники террористическим группировкам в Мали.

Кроме того, часть беспилотников, а заодно и стрелкового оружия из зоны СВО уже стала использовать итальянская мафия на Сицилии — в Палермо и Агридженто, что спровоцировало сильное беспокойство полицейских, у которых такого и в помине нет.

Италия тут фигурирует не просто так: это еще один логистический хаб, через который контрабандная продукция циркулирует между Европой, Африкой и странами Западного полушария. Ну а сицилийцы из «Коза ностры» еще во времена Пабло Эскобара прославились как поставщики оружия для колумбийских картелей.

Провокации на стыке взаимоотношений России с Африкой, Балканами, Латинской Америкой и отдельными странами Европы для Украины очень выгодны — причем не только для государства, но и для отдельных лиц из руководства, зарабатывающих на контрабанде.

Любые огрехи и проблемы с этим «бизнесом» можно свалить на Россию и продолжать спокойно им заниматься, требуя санкций за «непрекращение безобразия».

Ирония в том, что в случае реализации провокации разбираться, искать доказательства и истинных виновных в поставках оружия никто на Западе не будет. Практика в этом вопросе уже устоялась.