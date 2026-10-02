В последние дни сентября в «освобожденной» американцами Венесуэле гремят протесты, причем чуть ли не всех видов и форм: людей на улицы выводят профсоюзы, подняли головы члены комитетов по защите политзаключенных, в провинции стихийно возникают новые объединения под руководством активистов, о которых ранее никто не знал.

ИА Регнум

Демонстрации прошли в Каракасе, традиционно проблемной Сулии, Боливаре, Монагасе, Ларе, Яракуе, Арагуа, Ансоатеги, Карабобо и Трухильо.

Отдельные издания указывают, что общее количество протестных акций достигло чуть ли не 4200 инцидентов, однако, учитывая, с какой симпатией многие испаноязычные СМИ называют каждую стычку с правоохранителями «политическим выступлением», оценка цифр такого рода нуждается в понимании регионального контекста.

Больное место

Основные претензии у протестующих в столице и провинциях разнятся в полном соответствии с полюсами пирамиды Маслоу — первые активно говорят о политических правах, а вторые требуют решить вопрос с отключениями электроэнергии, которые в последние месяцы приобрели катастрофические масштабы.

Правительство Делси Родригес, пытаясь объяснить ситуацию, какое-то время ссылалось на аномально жаркую погоду, а позже — на июньское землетрясение, но эти аргументы воспринимаются с откровенной агрессией.

Во-первых, из-за того, что перебои с электричеством в некоторых местах длятся уже много лет. Связано это с изнашиванием критической инфраструктуры, которую на фоне санкций США никто толком не ремонтировал.

Во-вторых, из-за системы нормирования электроэнергии, в ходе которой провинции предлагается выживать за счет веерной системы отключений, а столица снабжается в приоритетном порядке.

Дополнительные нюансы народного гнева раскрывают и другие детали: в реальности свет отключают не по расписанию, в том числе — в рабочее время, до 17 часов в сутки. Для малого бизнеса Венесуэлы, который в последние годы только начал приходить в себя, это стало ударом.

Кроме того, перебои связаны с работой нефтедобывающих компаний, которые пользуются приоритетом в вопросах энергоснабжения. На фоне бодрых воззваний президента Дональда Трампа иностранные компании нарастили добычу нефти.

Незначительно: итоговые цифры всё еще не слишком далеко ушли от миллиона баррелей в сутки, который был при Николасе Мадуро. Тем не менее это усилило давление на и без того перегруженную энергосеть и взвинтило спрос на энергию до максимума за последние девять лет.

Произошло именно то, о чем и предупреждал похищенный Мадуро, — капиталисты принялись выкачивать из Боливарианской Республики все ресурсы. Обещания же прозападной оппозиции о том, что простые венесуэльцы получат не только деньги, но и жизнь на уровне ОАЭ, так и не реализовались.

Для многих это стало настоящим ударом, однако отдельные люди углядели здесь определенные политические перспективы.

«В Венесуэле всё хорошо»

В одном из последних обращений американский президент заявил, что «в Венесуэле всё хорошо» и власти США «помогают людям снова стать богатыми».

Между тем минимальные зарплаты обычных рабочих — в том числе в сфере добычи полезных ископаемых — после смены властного курса не изменились и при конвертации в доллары вызывают панику.

При этом арест и экстрадиция ближайшего сторонника Мадуро — экс-министра промышленности Алекса Сааба — спровоцировали остановку многих социальных программ (например, бесплатных и бюджетных аптек) и прекращение прежнего курса на «капитализм с человеческим лицом», что лишило неимущих дополнительной государственной поддержки.

Вопреки ожиданиям, двери местных тюрем тоже не распахнулись, и многие «борцы с режимом» продолжают оставаться за решеткой. Места лишения свободы в Латинской Америке — не сахар, снабжение заключенных продуктами вообще оказывается проблемой или их самих, или родственников.

Это способствует укреплению тюремных банд и преступных сообществ, которые вербуют новых членов, предоставляя им еду и лекарства. Одним из первых систему сломал президент Сальвадора Найиб Букеле, передавший функцию питания тюремному начальству, однако про аналогичные реформы в новой Венесуэле ничего не слышно.

Зато слышно про новые аресты и загадочные смерти. Например, 27 сентября скончалась бывший директор исправительного центра, сама оказавшаяся за решеткой в штате Миранда.

В соцсетях есть информация, что она умерла от кишечной непроходимости и отсутствия своевременной медицинской помощи. Подогревает ситуацию то, что на руках у погибшей якобы имелись доказательства коррупции как в старой, так и в новой правоохранительной системе Венесуэлы.

Правды, разумеется, общественность не знает, но из-за происходящего в стране обычное население склонно предполагать худшее.

Новое пришествие Мачадо

На этом фоне в страну решила приехать одна из лидеров венесуэльской оппозиции — Мария Корина Мачадо, но ее попытка (по некоторым подсчетам, седьмая за прошедший год) не увенчалась успехом.

Как сообщается, власти Нидерландов пресекли ее прилет в Венесуэлу через Кюрасао, опасаясь портить отношения с США. Предприимчивая женщина попыталась пересесть с самолета на катер, но и здесь потерпела неудачу.

Мачадо не растерялась и отправила вместо себя пресс-секретаря Клаудию Масеро, которая постаралась возглавить протесты в Каракасе и потребовала от правительства Родригес провести новые президентские выборы.

Однако к моменту прибытия Масеро в столицу большая часть протестов там уже затихла. Тем не менее ее приезд помог скоординировать технологов, организующих акции от имени Мачадо, и запустить работу в регионах.

В Сулии сторонники беглой оппозиционерки начали блокировать автомагистрали, а в Карабобо и Апуре вступили в столкновения с военнослужащими, требуя проведения выборов и увеличения зарплат. Отдельные группы рабочих объявили забастовки и заблокировали работу некоторых добывающих предприятий.

В эти же дни наладили производство протестного контента — в соцсетях появились ролики, где граждане на фоне пылающих построек предрекают конец режиму Родригес.

Параллельно запущен и официально-юридический трек. В столице оппозиция и представители Национальной профсоюзной коалиции раскритиковали реформу процесса назначения судей и потребовали проведения выборов уже в декабре этого года.

Рассчитывать, что какое-то из этих требований будет удовлетворено, было бы крайне наивно. Похоже, команда Мачадо пытается заручиться поддержкой как можно большего числа профсоюзных лидеров и использовать их во внутренней политической борьбе.

При этом момент фактического признания Родригес Вашингтоном аккуратно игнорируется, и США верхушкой оппозиции публично не критикуются.

Однако нельзя складывать всю вину за происходящее на команду Мачадо. Ситуации способствуют и те, кто все последние годы был обязан поддерживать порядок на проблемных территориях — вооруженные силы Боливарианской Республики.

Клановые сделки

После похищения Мадуро региональное военное руководство Венесуэлы изменило формат работы — если раньше здесь специализировались на профессиональном обходе санкций США, в том числе посредством сотрудничества с нелегальными формированиями, то теперь порядок действий другой.

Силы каждого стратегического округа превратились в отдельные ЧВК, защищающие экономические интересы той или иной компании на определенной территории.

Например, командующий Западным стратегическим округом Хавьер Энрике Магальянес курирует работу нефтяных узлов и бесперебойную работу трубопроводов западных компаний в штате Сулия.

А командующий Восточным округом Денни Феррер Сандреа следит за погрузкой экспортных танкеров и их отправкой через Атлантический океан. Практически все являются ставленниками серого кардинала и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо. И на каждого, если верить проамериканским СМИ, собрана толстая пачка компромата в Вашингтоне.

Обычная охрана американских активов не выглядит предприятием, достойным внимания Кабельо, под контролем которого находится почти весь нефтяной пояс реки Ориноко. Скорее всего, перед нами масштабная система кормления, предоставленная министром на некоторое время в обмен на обеспечение порядка в ключевых районах.

В июне вооруженные силы Венесуэлы с помпой зачистили нелегальные золотые рудники в Боливаре, а вместе с ними — и несколько деревень, где жили рабочие. Вопрос же о том, кто теперь владеет оставшимися после операции шахтами в легальном поле, ответа не получил.

Сейчас, как указывают отдельные каналы и блоги, военнослужащие вступили в противоборство с колумбийскими милитаристскими формированиями в приграничье. Несколько дней назад одно из столкновений произошло с «Армией национального освобождения» в штате Тачира.

Мероприятия такого рода закономерным образом влияют на увеличение (хоть бы и на словах) потока потенциальных инвестиций из США. Также они повышают общий градус общественного недовольства, ведь еще до недавних пор на работу в нелегальном добывающем секторе смотрели сквозь пальцы.

Да и военное командование, избавляясь от той или иной группировки, вовсе не обеспечивает законность, а забирает функции рэкета себе.

И здесь технологи Мачадо правильно выбрали момент для начала работы с протестными настроениями — в перспективе ближайшего года это поможет увеличить политический капитал и отвоевать если не какие-то преференции внутри Венесуэлы, то хотя бы право на бюджеты, с нею связанные. Может быть, даже и в Вашингтоне, где у Мачадо есть сторонники, особенно в Демократической партии.

Примерно в эти же даты временный президент Родригес прибыла в Нью-Йорк, где на полях Генеральной Ассамблеи ООН впервые очно встретилась с Трампом.

Популярности это событие правящим силам Каракаса не прибавило. Мало того, что временный президент публично назвала встречу с похитителем своего начальника «исторической», так еще и прибыла туда не как все, на президентском лайнере, а на бизнес-джете, формальным владельцем которого является американский Bank of Utah.

Это продемонстрировало, что удавку санкций с венесуэльского руководства никто не снял и транспорт для визита явно пришлось оплачивать через теневые активы. Так что известия об энергетических соглашениях, которые обсуждались в столь унизительных для Родригес обстоятельствах, встретили на ее родине скепсис.

Вдобавок Трамп, словно всего вышеперечисленного было мало, завел речь о военной базе США в Венесуэле. Пока — чисто гипотетически, однако само предложение в корне противоречит конституции Боливарианской Республики и бьет по репутации Родригес, которая точно не в том положении, чтобы спорить с американским «партнером».

Сейчас всё выглядит так, будто часть нынешнего руководства (в первую очередь — Родригес) готовят к масштабному сливу в случае непредвиденной ситуации.

Сторонники Мачадо все непопулярные решения и политические риски, в том числе очевидно продавленные Белым домом, приписывают Родригес. Она же дополнительно будет нести ответственность в случае затягивания проведения новых президентских выборов или своей потенциальной победы на них.

Протестный потенциал в стране почти бездонный и наверняка проявит себя уже в ближайшем полугодии, причем произойдет это вне зависимости от того, какая из партий будет править в Вашингтоне.

Что республиканцев, что демократов в какой-то момент просто прекратит интересовать публичный лидер страны, доступ к ресурсам которой контролируется относительно лояльными силовиками. Те за определенные уступки готовы этого самого лидера сдать недавнему врагу в любое время дня и ночи.