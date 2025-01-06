Каракас, 7 января, 2025, 01:36 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Парагваем после заявления президента этой страны Сантьяго Пенья, не признавшего победу на выборах действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Президент Парагвая Сантьяго Пенья, игнорируя международное право и принцип невмешательства, скатывается к неудачной практике из числа политических фантазий ныне существующей Группы Лимы с её нелепой авантюрой под названием Гуайдо (оппозиционер Хуан Гуайдо. — Прим. ред). В этом контексте Боливарианская Республика Венесуэла решила в полном порядке своего суверенитета разорвать дипломатические отношения с Республикой Парагвай и приступить к немедленному выводу своего дипломатического персонала», — уточняется в заявлении МИД Венесуэлы.

Пенья написал 5 января в соцсети X о своём разговоре с беглым венесуэльским экс-кандидатом Эдмундо Гонсалесом Уррутия и лидером венесуэльских правых Марией Кориной Мачадо. Президент Парагвая поддержал Гонсалеса, указав, что считает его победителем выборов.

Кроме того, глава Парагвая заявил, что Латинская Америка должна объединиться «для достижения абсолютного уважения воли народа и предотвращения сохранения авторитарных режимов».

28 июля в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро. За него отдали голоса 51,95% избирателей. Его политический оппонент Эдмундо Гонсалес получил 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах. В стране начались протестные акции и столкновения с силовиками, было задержано более двух тысяч человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль резко отреагировал на утверждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в июле на президентских выборах в Венесуэле победил оппозиционер Эдмундо Гонсалес.