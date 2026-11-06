4 ноября президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья покинул свой пост в связи с разгоревшимся скандалом.

ИА Регнум

«Я принял решение подать в отставку с поста президента республики», — заявил он, добавив, что делает это «ради стабильности страны, социального мира и необходимости сохранения демократических институтов».

Правящая правая партия «Колорадо» ранее поддержала импичмент президенту. Ее лидер, бизнесмен и бывший президент Орасио Мануэль Картес написал в социальных сетях: «Мы не будем поддерживать хищение государственных и частных средств, а также пенсионных накоплений».

В официальном заключении депутатов указывалось, что Пенья обвиняется в конфликте интересов, поскольку допустил незаконную концентрацию средств социального обеспечения в проблемном банке и вовремя не остановил махинации.

Серьезный кризис разразился днем ранее, 3 ноября, в связи с закрытием банка Ueno, который обслуживал почти три миллиона клиентов — около 80% взрослого населения страны.

Решение Центрального банка закрыть Ueno привело к замораживанию банковских счетов как частных клиентов, так государственных средств и пенсионеров. Согласно отчетам, организация управляла государственными деньгами на сумму более 800 миллионов долларов США.

Ранее было обнаружило, что коэффициент платежеспособности банка был ниже 50% от требуемого минимума. При этом банк выдавал кредиты различным организациям, чье руководство оказалось с ним связано. Проще говоря, налицо была коррупционная схема.

И к ней был причастен сам президент. Поскольку именно Пенья выдавал лицензию на деятельность цифрового банка. После этого он стал довольно популярным у населения: мобильное приложение предоставляло множество удобных функций. Организация принадлежала компании Grupo Vázquez, а Пенья был ее деловым партнером.

Кроме того, бывший президент Ueno Карлос Карвальо был назначен Пеньей главой Центрального банка, который и должен был осуществлять финансовый надзор. Фактически он прикрывал сомнительные схемы. И только когда кредитоспособность упала ниже 50% от требуемого минимума, в дело вмешался конгресс — парламент.

Теперь уже бывший президент заявил, что необходимо гарантировать возврат гражданам депонированных средств и выполнение Фондом гарантирования вкладов своего предназначения. Однако застрахованная сумма, согласно обязательствам, не превышает 38 тысяч долларов. Поэтому неизвестно, смогут ли власти найти необходимые средства для выдачи вкладчикам и перезапуска системы социального обеспечения.

Есть еще один нюанс, который имеет геополитическую подоплеку: Ueno финансировал различные правые движения в Латинской Америке, что связано с интересами партии «Колорадо» и ее лидеров.

Более того, есть подозрения в выделении средств и для нужд Дональда Трампа, который объявил Латинскую Америку задним двором США. В Вашингтоне делали ставку на правое правительство Пеньи в Парагвае, чтобы бороться с левыми режимами в соседних странах.

И в связи с этим всплыла интересная деталь. На одном из мероприятий в поместье Трампа Мар-а-Лаго получил награду Фернандо Серимедо — аргентинский финансист, известный своей поддержкой ультраправых движений в Латинской Америке.

Он тесно связан с ИТ-сектором, в частности — с управлением бот-фермами и созданием сети фейковых новостей La Derecha Diario, которая занималась травлей оппонентов. Также он был советником аргентинца Хавьера Милея во время его президентской кампании. Кроме того, Серимендо называли «человеком MAGA» в Латинской Америке.

В августе этого года он был арестован в Боливии в связи с обвинениями в незаконном обороте наркотических средств и покушении на убийство.

Тут же обнаружилась и связь Серимедо с Андресом Ривасом из Парагвая. Это — один из советников правительства Пеньи, активно вовлеченный в международные связи. Ривас непосредственно участвовал в официальных встречах и дипломатических поездках вместе с ним по линии парагвайского МИД, включая открытие посольства в Израиле, встречи с Советом Америк и консервативным фондом «Наследие»* из США.

Поэтому арест Серимедо закономерно вызвал тревогу в правительственных кругах в Асунсьоне.

В более широком контексте недавняя победа Демократической партии США может отразиться и на внешней политике Вашингтона в отношении стран Латинской Америки, а подобные скандалы — привести к ряду расследований.

Кроме того, если будет доказана связь наркобизнеса с правыми политиками в странах Латинской Америки (оппозиция в Парагвае считает, что банк Ueno также был «прачечной» по отмыву наркоденег), это может грозить дополнительными проблемами для Белого дома, а его инициатива «Щит Америк» против наркокартелей из стран региона предстанет как прикрытие для вмешательства в их дела.

И если со стороны руководства США до настоящего времени были слышны обвинения в адрес различных левых движений и группировок о причастности к наркобизнесу, возможно, настает время, когда в журналистских расследованиях о наркокриминале из Латинской Америки не только будут фигурировать данные о президенте Эквадора Даниэле Нобоа, но и выявится более широкая сеть политиков правых режимов.

Впрочем, в самой Латинской Америке термин «наркоправые» уже давно в обиходе.

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