Страсбург, Франция, 9 марта, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Рассуждения о якобы возможности введения сил западных миротворцев на территорию Украины являются абсурдными, потому что для такой цели должны быть задействованы беспристрастные силы, а Запад давно стал стороной конфликта. Такое мнение 9 марта высказал депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я думаю, что идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт. Вы являетесь одной из сторон этого конфликта, я имею в виду западноевропейские страны», — привело его слова «РИА Новости».

Блага отметил, что сложно представить, что представители Швеции, Велиеобритании, Франции или Польши будут беспристрастными и объективными для этого, однако для миротворческих сил необходимо именно такое отношение к конфликту.

Депутат ЕП допустил, что беспристрастными для такой цели могут быть Бразилия, Чили или Парагвай, но не Швеция, Британия или Польша, у которых имеется история ненависти к России.

«Они не могут быть миротворческой силой. Вот почему я думаю, что это просто абсурдная идея. В конце концов, это могут быть только некоторые страны, которые действительно беспристрастны, которые не являются русофобскими, которые не полны ненависти к России», — добавил он.

При этом Блага не исключил размещения в зоне украинского конфликта миротворческого контингента ООН после начала переговоров и достижения договоренности о мире.

«Это всегда происходит после подобных соглашений и мирных процессов. Но это не могут быть британцы, это не могут быть поляки, это не могут быть шведы и другие западные русофобские нации. Так что данная идея в рамках этой войны абсурдна», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, спикер МИД Франции Кристоф Лемонд 8 марта заявил, что в Европе обсуждают только возможность отправки своих воинских контингентов на территорию Украины, а не их количество. Он уточнил, что такая возможность является только одним из вариантов урегулирования конфликта на Украине.

Газета The Wall Street Journal в конце февраля написала, что Британия и Франция хотят направить 30 тыс. «миротворцев» на Украину в случае заключения мирного соглашения сторонами конфликта. Вместе с тем чиновники Евросоюза признали, что без помощи США этот план ожидает «тернистый путь».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта назвала абсолютно неприемлемым для Москвы размещение иностранных военных контингентов на Украине. Дипломат уточнила, что таким образом Париж и Лондон пытаются дать украинским войскам передышку и не допустить обвала их фронта.

Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что войска стран Европы на территории Украины будет означать их прямую войну с Россией. Он уточнил, что Россия не будет просто наблюдать за размещением на Украине воинских контингентов НАТО.