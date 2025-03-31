Вильнюс, 31 марта, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Власти Литвы решили продать на аукционе конфискованные молоковозы и пожарные машины из Белоруссии. Об этом 31 марта заявила в сейме генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

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«На данный момент принято решение прокуратуры о продаже 17 молоковозов и 17 пожарных машин, решения вступили в силу», — процитировал Грунскене портал bernardinai. lt.

Она пояснила, что исполнение этого решения возложено на таможенное управление Литвы. По словам чиновницы, техника «очень нужна Украине».

«Мы очень надеемся, что, может быть, найдется кто-то, кто сможет купить эти машины и подарить их Украине», — заявила Грунскене.

Литовские власти в сентябре прошлого года заявили о конфискации белорусских пожарных машин, которые следовали через территорию Литвы в Зимбабве. Грунскене тогда заявила, что техника может быть передана Киеву. Автомобили задержали в марте 2023 года в порту города Клайпеда из-за санкций Евросоюза, введенных в отношении Белоруссии.

Узнав о планах Вильнюса, власти Зимбабве напомнили, что техника принадлежит республике. Руководство африканской страны назвало арест незаконным. Со своей стороны Вильнюс объявил, что не отдаст конфискованную технику.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года литовская таможня изъяла почтовые посылки с маскировочными сетями при проверке поезда, который шел из Калининграда в Москву. Получатель посылок находился в Белгородской области. Литовские власти заявили, что передадут их Киеву.