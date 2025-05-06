Москва, 6 мая, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 мая проведет переговоры с главами шести государств. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Он отметил, что у главы государства в дни празднования 80-летия Победы запланирован ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.

Так, 10 мая Путин проведет переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. На этот же день запланированы встречи с президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Палестины Махмудом Аббасом, Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, Абхазии Бадрой Гунбой и Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Как передавало ИА Регнум, в программе «Москва. Кремль. Путин» ранее раскрыли некоторые планы главы государства в предпраздничные дни и 9 мая. Известно, что Путин на этой неделе на официальном уровне примет гостей парада Победы в Москве.

В течение четырех дней президент планирует принимать участие в переговорах с лидерами стран, которые посетят Москву по случаю празднования 80-й годовщины Победы. В том числе Путин встретится с коллегой из КНР Си Цзиньпином.

3 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в период с 7 по 10 мая у главы государства будет очень напряженный график. Представитель Кремля добавил, что в Большом Кремлевском дворце состоится прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю 80-летия Победы. Также, по его словам, Ушаков проведет брифинг, где обнародует программу пребывания зарубежных гостей и программу тех протокольных и мемориальных мероприятий, в которых они будут участвовать по приглашению президента РФ.

На юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с российским лидером.