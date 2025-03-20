Хараре, 20 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве стала первой женщиной, избранной на пост президента Международного олимпийского комитета. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии МОК.

Fabrice Coffrini Source: XinHua/Global Look Press Кирсти Ковентри

Спортсменка вступит в должность 24 июня. До тех пор президентские обязанности будет исполнять предыдущий глава МОК Томас Бах.

Ковентри 41 год. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой по плаванию. С 2018 по 2021 год была членом исполкома МОК в качестве председателя комиссии спортсменов, с 2023-го — индивидуальный член исполкома организации.

Ранее 20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что МОК может оставить дискриминационную политику против российских спортсменов после выборов нового главы комитета. Он подчеркнул, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях очень важно.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от соревнований до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, такое решение было принято из-за включения ОКР в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.