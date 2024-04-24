Волгоград, 24 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Сборная России по футболу среди игроков до 16 лет одержала победу над сверстниками из Ганы в матче турнира развития УЕФА. Встреча первого тура прошла 24 апреля в Волгограде и завершилась со счётом 3:1.

В составе российской команды счёт открыл Вадим Шилов на четвёртой минуте, Даниил Киселёв на 31-й реализовал пенальти, а Захар Чушкин на 34-й довёл счёт до крупного.

В составе сборной Ганы отличился Эрнест Офори на 65-й минуте.

Ранее сборная Сербии победила в первом туре команду Казахстана со счётом 4:0. Сборная России встретится с Казахстаном 26 апреля.

Турнир развития УЕФА проходит в Волгограде с 24 по 28 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта сборная России по футболу с разгромным счётом 4:0 победила команду Сербии в товарищеском матче в Москве. Также должен был состояться матч со сборной Парагвая, однако его отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Уточнялось, что команды условились о возможности проведения игры в другое время.

Международная федерация футбола (ФИФА) 4 апреля опубликовала обновлённый рейтинг. Сборная России поднялась с 38-го на 35-е место. В активе российской команды 1504,02 балла. В рейтинге учли победу над сборной Сербии в товарищеском матче.