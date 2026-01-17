В декабре 2025 года жители африканского государства Гана впали в коллективное помешательство. Пока во всем мире люди готовились к рождественским и новогодним праздникам, там готовились к новому библейскому потопу.

Иван Шилов ИА Регнум

Самопровозглашённый пророк Эбо Ной, установивший, по его словам, прямую линию с Всевышним, объявил, что 25 декабря на Африканский континент обрушится апокалипсис. И не просто апокалипсис, а трёхлетний всемирный потоп, который смоет старую цивилизацию.

«Африканский Ной»

Пророк не стал терять время на молитвы, а вместе с последователями принялся строить деревянные ковчеги. На видео, которые набрали миллионы просмотров в TikTok и YouTube, видно, как люди забивают гвозди и скрепляют доски, создавая подобия библейского судна.

В одних источниках упоминается о восьми построенных ковчегах, в других — о десяти. Однако какая разница, если эти суда должны вместить всё человечество?

Люди прибывали к месту строительства, выстраиваясь в очереди в надежде заполучить место в ковчегах. Некоторые приносили деньги, другие — всё, что им было дорого. Психология отчаяния работает лучше, чем любая маркетинговая кампания: человек, осознающий приближение конца света, готов на всё.

И вот 25 декабря наступило.

Небо оставалось чистым, а намека на дождь не было.

Но «африканский Ной» не был бы «пророком», если бы не обратился к своим последователям и не объявил, что во время молитвы ему явился Господь и сообщил новое видение.

Апокалипсис отложен, а верующие могут разойтись по домам и насладиться Рождеством. А Господь даст другой знак. Через месяц. А может быть, через год — точных сроков Эбо не назвал.

Что отличает историю этого «пророка» от тысячи других предсказаний о конце света?

Уровень медиакампании, скорость распространения информации, а главное — психологические приемы, которыми он руководствовался.

«Ной» не просто проповедовал, он создал видимую материализацию ужаса. Деревянные ковчеги — это не фигуры речи, не метафоры, а осязаемые доказательства реальности грядущего катаклизма. В итоге с помощью такой уловки он собрал более 100 тыс. долларов с 5 тысяч семей и купил себе новый автомобиль Mercedes.

В Священном Писании сказано: после Потопа Бог установил завет с Ноем и дал радугу — знак того, что второго Потопа не будет. Этот завет — краеугольный камень библейского оптимизма. Но Эбо Ной, похоже, решил, что Господь расчёт изменил. Или забыл. Или просто передумал после тысяч лет.

Зато про Ноя не забыли местные правоохранители, которые неожиданно вспомнили о запрете на распространение слухов, приводящих к панике, и в первых числах января взяли «пророка» под ручки.

«Армия сопротивления Господа»

Нам сложно понять масштаб влияния на умы «Ноя» из Ганы, если не принимать во внимание устойчивую традицию «пророков» и «чудотворцев» Черного континента, которая только в новейшей истории насчитывает несколько не менее ярких персонажей.

И если история Эбо Ноя — это гротеск, трагикомический фарс, подхвативший десятки тысячи, то история Джозефа Кони — это ужас в государственном масштабе, замешенный не только на мистицизме, но и на ультранасилии.

В далеком уже 1987 году в северной части Уганды провозгласил себя пророком и основал организацию под названием «Армия сопротивления Господа» некий Джозеф Кони.

Как и «новый Ной», Кони утверждал, что напрямую общается непосредственно с Богом.

Но если ганский «пророк» обещал спасение на деревянном судне, то угандийский предложил своим последователям нечто иное: неуязвимость от пуль.

Кони приказывал своим боевикам, большинство из которых были детьми, насильно похищенными в деревнях, окропляться святой водой. Эта вода, как утверждал Кони, обладала чудодейственной силой и превращала человека в пуленепробиваемый щит. Пули врага будут отскакивать, как капли дождя от гидрофобной ткани.

Магия Кони не ограничивалась водой. Он утверждал, что камни способны превращаться в гранаты. Это была буквальная инструкция, которая порождала волшебное мышление в умах детей-убийц. Камень в руке — это потенциальное оружие, если только ты правильно веришь.

Механизм контроля над детьми был простым и жестоким. Молодых бойцов убеждали, что они защищены небесными силами. Старые командиры утверждали, что духи указывают им местонахождение перебежчиков.

Когда ребёнок пытался бежать и его ловили, казнь была немедленной — это подтверждало «ясновидческие» способности командиров. Когда ребёнок убегал успешно, его товарищам говорили, что беглец был одержим демонами, а потому система «магической защиты» его не признала.

С 1987 по 2009 год «Армия Господа» спровоцировала вынужденное переселение двух миллионов человек. От 66 до 80 тысяч детей были похищены и превращены в солдат и сексуальных рабов.

Тысячи были убиты в ритуальных расправах: жертвы боевиков безжалостно забивались деревянными дубинами до смерти. Отказ участвовать в казнях тоже означал казнь.

Однако, когда бойцы Кони попадали в плен и допрашивались, они рассказывали о том, как со временем вера в магические силы ослабевала. Дети становились старше, у них открывались глаза на реальность. Они замечали, что Кони приказывает делать «всякие плохие вещи», что несовместимо с божественной волей.

К концу 1990-х годов даже сам Кони, обнаружив, что его «магический авторитет» тает, объявил, что духи оставили его. Отныне боги говорили ему только во сне. Он назначил специального человека, чтобы тот записывал эти ночные видения и интерпретировал их, — современный оракул, работающий за зарплату.

В настоящее время секта не представляет серьезной угрозы, а действует как ОПГ, занимаясь грабежами и торговлей оружием. Сам же Кони находится в бегах.

«Панацея» от ВИЧ

Феномен Эбо Ноя и Джозефа Кони — лишь два наиболее известных примера эпидемии религиозного шарлатанства, охватившей Африку. На Чёрном континенте возникло нечто вроде конвейера по изготовлению чудес.

Так, в 2019 году в ЮАР пастор Альф Лукау выложил видео, где он воскрешал мёртвого человека: труп восстал из гроба, встал на ноги и начал ходить. Видео разошлось по интернету, собрав миллионы просмотров.

Позже выяснилось, что это была постановка, снятая на похоронах с участием сговорившихся актеров. Интернет встретил разоблачение серией шуток, люди требовали, чтобы Лукау воскресил Нельсона Манделу.

И этот шарлатан не одинок. В Зимбабве пастор Пол Саньянгоре прославился тем, что разговаривал с Богом по мобильному телефону во время проповедей. Да не просто разговаривал — Саньянгоре утверждал, что Всевышний дал ему свой номер телефона.

Более того, он планировал запустить телешоу «Небо онлайн», где верующие смогли бы прослушивать его телефонные переговоры с Творцом.

Можно вспомнить и еще одного проходимца из Зимбабве — врача и «пророка» Уолтера Магею. В октябре 2018 года он объявил, что нашёл панацею от ВИЧ и рака. Его чудо-средство, травяной отвар под названием «Агума», якобы за четырнадцать дней уничтожал вирус.

Магея расписывал свой продукт как «сто процентов органический» и «без побочных эффектов». Зимбабвийские силовики провели рейд в его офисах. И уже в феврале 2019 года Магея был осуждён за нарушение закона о контроле над лекарствами. Штраф — 700 долларов. После столь «страшного» наказания его деятельность, как можно понять, не прекратилась.

Пока Зимбабве и Южная Африка производили пророков-практиков, другая африканская страна, Кения, выращивала пророков-манипуляторов.

Джеймс Майна Нгана’а — основатель министерства «Нено» — начал взрослую жизнь как уголовник, просидев в тюрьме двадцать один год. Выйдя на свободу, он организовал «церковь», которая к концу 1990-х годов стала одной из крупнейших в столице страны, Найроби.

Нгана’а прославился тем, что во время проповедей избивал прихожан, угрожал им кастрацией, физически насиловал верующих, выдавая это за «изгнание демонов». Его последователи рукоплескали.

Ещё более извращённой стала история епископа Виктора Кньяри в той же Кении. Кньяри разработал химический трюк: брал воду, добавлял перманганат калия, и при размешивании жидкость становилась ярко-красной. Потом он говорил своим прихожанам, что видит кровь, вытекающую из их стоп, — это ранки, исцеляемые его чудодейственной силой. Люди верили.

Кньяри нанимал проституток, чтобы те приходили на «исцеления» с искривленными ртами и лицами, которые якобы исправлялись на глазах у собрания.

Его мать, «пророчица» Люси Ндута, уговаривала ВИЧ-инфицированных пациентов заплатить от 200 до 400 тысяч шиллингов, чтобы она их «исцелила». Затем церковь отвозила их в клинику, где по договорённости им выдавали поддельные медицинские справки о выздоровлении. Люси Ндута отбыла два года в тюрьме.

Целую линейку экстравагантных мошенников породила и Нигерия. «Пророк» Сир I (он же Эндрю Эджимаду) стал известен тем, что «изрыгал деньги» — во время проповедей из его рта летели бумажные купюры разных валют, и прихожане бросались их подбирать. Это развлечение стоило ему нескольких обвинений в отмывании денег.

Другой нигерийский пастор просто организовал аферу на миллионы долларов с использованием COVID-пандемии. А третий был задержан в аэропорту с полутора килограммами кокаина в багаже.

***

Системная основа этого явления проста и стара как мир. Африканское мировоззрение исторически не разделяет духовное и материальное. Болезнь, бедность, смерть — всё это имеет причину не только в физическом мире, но и в мире невидимом, в мире духов.

Религиозный функционер — это посредник, обладающий доступом к тайным силам, способный договориться с невидимым миром.

А когда континент переживает социальные трансформации, когда люди отчаялись, когда государство не может закрыть базовые потребности — эти «функционеры» становятся последней надеждой.

Феномен африканских лжепророков — это не фольклор и не бытовой курьез. Это живая, пульсирующая, растущая экономика отчаяния, в которой вера становится добычей, а надежда — товаром на рынке.