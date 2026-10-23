Вспышка лихорадки Эбола, вызванная редким штаммом Бундибуджио, за пять месяцев переросла из локальной эпидемии на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в кризис, который уже называют самым обширным в истории наблюдений. Если еще месяц назад за пределами ДРК регистрировались единичные завозные случаи, то к концу октября 2026 года вирус охватил Восточную, Центральную и Западную Африку, добравшись до Нигерии — самой населенной страны континента.

ИА Регнум

По состоянию на 20 октября подтверждено 9 668 случаев и 4 649 смертей; подавляющее большинство из них — в ДРК, но сам факт появления новых случаев за границей изменяет масштаб угрозы.

Темпы распространения беспрецедентны: порог в тысячу подтвержденных случаев был преодолен за 40 дней, тогда как в 2018 году на это потребовалось около 235 дней. Организация «Врачи без границ» заявила, что вирус расползается по Африке «как огромный пожар».

Первый за более чем десятилетие случай Эболы в Нигерии был подтвержден 20 октября у женщины-дипломата, прибывшей из Уганды. Симптомы у нее появились 7 октября, через два дня после прилета, а госпитализация в частную клинику последовала только 11 октября — спустя четыре дня, в течение которых пациентка полагала, что у нее малярия.

Лабораторный анализ подтвердил опасный диагноз лишь два дня назад, на данный момент пациентка находится в тяжелом состоянии. Власти отслеживают 44 ее контакта, большинство из которых — медицинские работники.

Показательно, что место заражения до сих пор остается предметом спора. Уганда настаивает, что женщина только транзитом была на ее территории, а до этого была в деловой поездке в восточной части ДРК. «Проезд через Уганду не означает, что заражение произошло здесь. Место заражения остается под вопросом», — подчеркнули в угандийском минздраве.

Global Look Press Медицинские работники осматривают зараженного пациента в центре лечения лихорадки Эбола в Бунии. Республика Конго

Нигерия в данном случае — не просто очередная точка на карте. Это самая густонаселенная страна континента с населением более 240 миллионов человек, и это создает качественно иной риск дальнейшей передачи вируса.

«Моя обеспокоенность связана с тем, что теперь, когда вирус распространился из Восточной Африки в Западную Африку, мы имеем дело с панафриканской проблемой, а не с ситуацией, затрагивающей лишь несколько стран, находящихся в зоне риска», — заявила CBC нигерийский врач Айоаде Алакиджа. По ее оценке, между началом болезни и ее выявлением прошло 12 дней, и за этот период серьезный недуг мог получить фору.

В Кении, где Эбола ранее никогда не регистрировалась, ситуация развивалась по схожему сценарию. Первый пациент — кенийский бизнесмен, семь лет проживший в Демократической Республике Конго, — прибыл в Найроби через Уганду 3 октября, прошел обычный скрининг в аэропорту и умер через несколько дней.

К 21 октября число подтвержденных случаев выросло уже до девяти: среди инфицированных — четверо родственников первого пациента, трое медработников и уборщица больницы. Более 130 человек, с которыми контактировал первый кенийский заболевший, находятся в карантине.

На этом фоне кенийцы вспомнили о скандальном карантинном центре, построенном США на авиабазе Лайкипия, расположенной у города Наньюки, для американцев, возвращающихся из страны. Возведение центра, против которого выступали местные жители, было приостановлено судом.

Теперь появились сообщения о том, что строительство возобновилось, однако официально они не подтверждены. Между тем госдеп США призвал своих граждан избегать поездок в Кению.

Уганда также прошла через собственную вспышку: в мае–июне там зарегистрировали 20 случаев, большинство из которых были завозными, и две смерти. 27 августа ВОЗ объявила страну свободной от Эболы после 42 дней без новых подтвержденных случаев, и с 21 июня новых случаев там не фиксировали.

Однако именно через Уганду ехали транзитом оба «экспортных» пациента. Иными словами, формально Уганда чиста, но убедительных доказательств того, что болезнь там действительно полностью побеждена, нет.

Эпицентр вспышки остается в ДРК, где вирус также продолжает расширять свою географию. Если в сентябре он присутствовал в шести провинциях, то к концу октября — уже в восьми: последней стала Северное Убанги, граничащая с Центрально-Африканской Республикой.

Провинция Итури по-прежнему лидирует — в ней почти три четверти подтвержденных случаев, но новые очаги возникают и в Северном Киву.

Одна из ключевых проблем — позднее обращение за помощью: две трети жертв вируса в ДРК умирают вне специализированных центров, что создает риск дальнейшей передачи. Около 40% новых заболевших не значатся в списках контактов известных пациентов.

«Эбола — это болезнь, затрагивающая всё сообщество. Если сообщество не будет сотрудничать, справиться с ней будет очень сложно», — заявил в комментарии для AP эпидемиолог Серж Нгалебато, работающий в Демократической Республике Конго.

Global Look Press Медицинские работники проходят мимо плаката с предупреждением об Эболе в больнице Найроби. Кения

Ситуация усугубляется отсутствием вакцины против штамма Бундибуджио. Испытания уже ведутся, однако пока неизвестно, когда они завершатся.

В условиях, когда вакцина против этого штамма еще не одобрена, а опробованные методы лечения не доказали эффективность, именно раннее выявление и изоляция контактов остаются главным и пока единственным барьером на пути вируса. И этот барьер, как показывают случаи в Кении и Нигерии, срабатывает с опозданием.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о созыве экстренного виртуального совещания министров здравоохранения на 28 октября, а генеральный директор организации Жан Касея призвал к немедленной мобилизации перед лицом «чрезвычайно серьезной угрозы»: «Эбола пересекает границы. Наш ответ должен опережать ее распространение, с более тесной координацией, большей солидарностью и решительным политическим руководством».

Касея также описал вспышку как самую обширную в истории и предупредил: «Каждый день промедления уносит жизни. Безопасность здравоохранения в Африке — это безопасность здравоохранения во всем мире. Остановить Эболу в Африке сегодня — значит защитить весь мир».

Между тем в России, по официальным данным, завозных случаев заболевания не зафиксировано, а риски распространения вируса отсутствуют. В пунктах пропуска на границе усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими из стран, в которых есть заболевшие.