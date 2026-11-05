Вспышка Эболы в Африке, вызванная редким штаммом Бундибуджио, продолжает бить рекорды. По данным Africa CDC на начало ноября, число погибших превысило 5300 человек, а общее число подтвержденных случаев превысило 10 500 — это самая быстрорастущая и распространенная с точки зрения охваченной территории эпидемия Эболы в истории.

ИА Регнум

В отличие от предыдущих вспышек, нынешняя впервые затронула сразу три региона — Восточную, Центральную и Западную Африку. Главным очагом стала Демократическая Республика Конго (ДРК), сильнее других пострадавшая от болезни. Также отдельные эпизоды были зарегистрированы в Кении, Нигерии и Уганде, однако пока в последних двух странах активных случаев не наблюдается.

Особую тревогу вызывает возрастная структура смертности: около трети умерших — дети. А среди заболевших в возрасте младше пяти лет умирают примерно трое из четырех. Это связано с незрелостью иммунной системы и сложностями в ранней диагностике, так как на первой стадии Эболу легко спутать с другим вирусом.

«Мы не ожидали, что так быстро достигнем этой отметки. Десять тысяч человек, пострадавших от Эболы за столь короткий срок, — это по-настоящему шокирует», — отметила в комментарии для NPR Кэти Томас-Канфилд, временно исполняющая обязанности директора по реагированию на эпидемию в Международном комитете спасения.

С ней согласны и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Это трагический рубеж — ведь речь идет не просто о цифрах. За ними стоят семьи и целые сообщества, опустошенные этой вспышкой. Это также свидетельствует о серьезности ситуации», — заявил руководитель программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африканском регионе доктор Патрик Отим в разговоре с NBC.

Эбола — тяжелое вирусное заболевание с высокой летальностью, передающееся через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека или с загрязненными предметами. Вирус не распространяется воздушно-капельным путем, и человек не заразен до появления симптомов — лихорадки, сильной слабости, рвоты и диареи, которые могут быстро прогрессировать и приводить к смерти.

Ситуацию осложняет тот факт, что вспышка вызвана штаммом Бундибуджио, от которого до сих пор не существует одобренной вакцины, поэтому врачи вынуждены полагаться на симптоматическую терапию. Испытания ведутся, и недавно к участию в них допустили еще две разработки, однако даже появление нового препарата не станет панацеей, предупреждают специалисты.

«Сами по себе вакцины не положат конец этой эпидемии, но они могут стать новым мощным инструментом для ее сдерживания», — предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сейчас важно уделить больше внимания раннему обнаружению новых заболевших и отслеживанию их контактов.

Дело в том, что ситуацию до сих пор не удалось взять под контроль: примерно две трети смертей происходят вне лечебных центров, в основном больные умирают у себя дома, что приводит к дальнейшей передаче болезни в процессе ухода за ними и во время подготовки к похоронам.

В результате около 80% новых случаев возникают вне цепочек отслеживаемых контактов — вирус распространяется по неизвестным маршрутам, что делает сдерживание крайне сложным. Скорость объясняется не только свойствами самой Эболы, но и комплексом социально-политических факторов.

Согласно опросу Международного комитета спасения, 85% респондентов в Северном Киву, одном из пострадавших регионов ДРК, не доверяют медработникам и поэтому не обращаются за помощью. Одни вообще не верят в эпидемию, а другие считают, что врачи просто наживаются на ней.

Местные медики неоднократно подвергались нападениям. На прошлой неделе разъяренная толпа в городе Бафвасенде до смерти забила медсестру, которая прибыла на вызов для проверки сообщения о возможном случае заражения.

Также на северо-востоке ДРК, где сосредоточены основные очаги, продолжается конфликт с участием целого ряда вооруженных групп. Это дополнительно ограничивает доступ работников здравоохранения к населению и делает невозможным полноценный эпиднадзор.

Ситуация осложняется задержками в выплате зарплат медработникам, участвующим в сдерживании вспышки. В прошлую пятницу из-за этого прекратил работу один из лечебных центров в провинции Итури, которая сильнее всего пострадала от нынешней эпидемии.

«Мы устали требовать зарплату. Если они захотят нам заплатить, они заплатят. <…> Сегодня возможность прокормить свои семьи стала настоящей проблемой», — заявил NBC один из бастующих работников. Аналогичные ситуации наблюдаются и в других регионах ДРК.

На фоне неспособности остановить распространение вируса всё громче звучат предупреждения о глобальной угрозе. Генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии COVID-19, когда многие страны считали, что находятся в безопасности, но уже через несколько месяцев становились новыми эпицентрами.

«Мы хотим, чтобы все страны знали: они не в безопасности, если не примут надлежащих мер», — заявил он The Guardian, призвав каждое государство на всех континентах повысить уровень готовности и обеспечить возможность лечения. По его словам, «Эбола может поразить каждого».

На фоне этих предупреждений в Европу были доставлены двое заболевших.

В конце октября швейцарская гражданка, заразившаяся Эболой в Нигерии (предположительно — во время поездки в Уганду), была эвакуирована на родину вместе с мужем-дипломатом. Женщина, 42-летняя уроженка Уганды, была госпитализирована в Университетскую больницу Женевы, ее муж — в Университетскую больницу Цюриха; оба находятся в изоляции, хотя у мужчины симптомов нет.

Этот случай был единственным в Нигерии, и он вызвал особые опасения, так как это самая густонаселенная страна Африки. Медики продолжают отслеживать контакты.

На днях стало известно о первом в ходе текущей вспышки заражении британского гражданина. Им оказался медработник, заразившийся в ДРК во время гуманитарной миссии.

4 ноября правительство Великобритании подтвердило, что он будет доставлен в страну, это должно произойти уже сегодня. Его поместят в специальное отделение, в котором борются с особо опасными инфекциями.

Летом заразившихся медиков уже доставляли во Францию, Нидерланды и Германию. С учетом двух новых эпизодов общее число таких эвакуаций достигло шести.

Известно, что французский пациент перенес болезнь в относительно легкой форме и выздоровел. Данные других защищены медицинской тайной, однако их случаи также были классифицированы как контролируемые.

Разумеется, лечение доставленных в Европу заболевших производится с соблюдением всех необходимых протоколов безопасности, однако эта ситуация все же не может не вызывать тревогу, отмечают отдельные специалисты.

«Заражение британского медицинского работника вирусом Эбола вызывает глубокую озабоченность, но это не так уж неожиданно», — считает доктор Дэмиен Тулли из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. По его словам, «даже при соблюдении строгих мер защиты может происходить случайный контакт с вирусом».

В России, как и прежде, не зафиксировано ни одного случая. Роспотребнадзор еще весной усилил санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска, а также задействовал автоматизированную систему «Периметр» для оценки рисков и минимизации завоза инфекции.

Между тем пока Эбола продолжает распространяться, а система здравоохранения в пострадавших районах работает с трудом, риск дальнейшего завоза в соседние страны сохраняется, а вместе с ним — и возможность дальнейшего выхода эпидемии за пределы Африки.