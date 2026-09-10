Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК), вызванная редким штаммом Бундибуджио, продолжает набирать обороты устрашающими темпами, и предпринимаемых усилий по сдерживанию пока явно не хватает, чтобы остановить распространение вируса.

ИА Регнум

С момента официального объявления в середине мая 2026 года он распространяется быстрее любой предыдущей эпидемии Эболы в истории наблюдений. Если в Западной Африке в 2013–2016 годах потребовалось в среднем четыре месяца, чтобы достичь тысячи случаев, то теперь на это ушло менее двух месяцев.

По последним данным, в ДРК зарегистрированы 6757 подтвержденных случаев и 3267 смертей. В Уганде — 20 подтвержденных случаев и две смерти, во Франции — один случай. Общий итог по трем странам: 6778 подтвержденных случаев и 3269 смертей.

Коэффициент летальности среди подтвержденных случаев, по официальной статистике, составляет 48,3%. Нынешняя вспышка уже стала крупнейшей и самой смертоносной в истории ДРК и второй по величине в мире после эпидемии в Западной Африке, унесшей более 11 тысяч жизней.

По сравнению с западноафриканской вспышкой на сопоставимом этапе нынешняя показывает в шесть раз больше подтвержденных случаев и в пять раз больше смертей. В ДРК она охватила уже шесть провинций: Итури, Северное Киву, Южное Киву, Чопо, Верхнее Уэле и Нижнее Уэле.

Итури остается главным очагом, однако и в Северном Киву число случаев удвоились, а смертность выросла на 98 процентов за три недели. В Верхнем Уэле количество заболевших за последние недели почти утроилось, а в Нижнем Уэле недавно зафиксировали первые случаи инфицирования.

Вспышка грозит перерасти в более глобальную проблему, если усилия не будут приняты вовремя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск дальнейшего распространения как «очень высокий» внутри ДРК и «высокий» в соседних странах.

Эпидемиолог Джиа Б. Кангбай, имеющий опыт работы с Эболой в 2014–2016 гг. в Сьерра-Леоне, предупреждает в своей статье для The Conversation: «Учитывая скорость, масштаб и охват, болезнь, вызванная вирусом Бундибуджио, вспыхнувшая в ДРК в середине 2026 года, может стать глобальной эпидемией».

Между тем ВОЗ заявляет о необходимости пяти тысяч дополнительных медработников. Лука Фонтана, представитель Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, сообщил: «Прямо сейчас у нас почти 4000 медработников работают внутри центров лечения. Значит, нам нужно еще 5000».

Но найти подходящий персонал быстро не так уж просто: министерство здравоохранения страны ищет подходящих кандидатов в других регионах, чтобы пригласить их в пострадавшие провинции.

Есть проблемы и с финансированием, дефицит которого на данный момент оценивается как минимум в 2,6 миллиона долларов. При этом потребность в деньгах по мере развития вспышки будет только расти.

Многие медработники не получают зарплату и периодически устраивают забастовки. Медсестра Софи Мвадава Кабундо из центра лечения Эболы в Буниа рассказала The Guardian: «Мы не получаем зарплату, и мы хотим, чтобы правительство как можно скорее предложило решения. Мы под огромным давлением… Мы подвержены риску заражения, и наши семьи и близкие могут заразиться из-за нас».

Из-за невыплат медработники нарушают базовые протоколы безопасности и позволяют скорбящим семьям трогать тела родственников, умерших от вируса, что способствует распространению болезни. Свидетель нескольких таких инцидентов в Северном Киву сказал The Wall Street Journal: «Команды реагирования не получают оплату, и теперь они передают тела сообществу, которое верит, что Эболы не существует. Мы рискуем потерять гораздо больше людей».

Особую тревогу вызывает высокая смертность вне медицинских учреждений: 75% подтвержденных смертей за неделю с 31 августа по 6 сентября произошли не в них. В отчете ВОЗ подчеркивают: «Это расхождение вызывает беспокойство, поскольку рост числа смертей в сообществах наряду с продолжающимся снижением числа смертей в лечебных учреждениях указывает на то, что более раннее снижение общей смертности не было устойчивым».

Отсутствие в стране одобренных вакцин против штамма Бундибуджио остается важнейшей проблемой. Ни одна из имеющихся вакцин пока не имеет лицензии для массового применения против этого штамма.

Существующие образцы предназначены для борьбы со штаммом Заир. Хотя их и применяют для вакцинации медработников и групп риска, эффективность не доказана. Новые разработки уже ведутся, но впереди еще долгие испытания.

«Неспособность разработать вакцину против вируса Бундибуджио стала катастрофической ошибкой в сфере биомедицины и государственного управления. Этого не должно было произойти, учитывая, что локальные вспышки вируса Бундибуджио уже несколько раз регистрировались в ДРК», — пишет эпидемиолог Джиа Б. Кангбай.

Что касается рисков для России, то, по оценкам Лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ, на сегодняшний день угроза распространения лихорадки Эбола на территории страны отсутствует. По официальным данным Роспотребнадзора, завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано.

Несмотря на это, в аэропортах усилен санитарно-карантинный контроль, а российские специалисты работают непосредственно в Африке, помогая локализовать очаги инфекции на месте.

Для тех, кто не выезжает в Африку, сейчас опасности нет. Заражение происходит только при прямом контакте с биологическими жидкостями уже заболевшего человека, что ограничивает скорость распространения на большие расстояния при должном контроле.

Между тем ситуация, судя по скорости распространения болезни, всё же требует повышенного внимания от международного сообщества. Сейчас основная угроза сосредоточена в Африке, и пока именно там решается судьба эпидемии, однако чем больше стран Черного континента она захлестнет, тем выше станут риски ее проникновения на другие континенты.

Медсестра Мартина Марчио, работающая в Конго, призывала к коллективному международному ответу: «Весь мир должен говорить о ДРК. Весь мир должен говорить об этой вспышке Эболы. Не чтобы разжигать панику, а чтобы повысить осведомленность».