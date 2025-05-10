Москва, 10 мая, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре 10 мая назвал российский ракетный комплекс «Орешник» оружием, от которого содрогается весь мир.

ИА Регнум

В ходе своей лекции в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева он отметил, что российские специалисты достигли выдающихся результатов в разных областях знаний — от физики и математики до военных разработок.

«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это «Орешник», от которого содрогается весь мир», — сказал Траоре.

Он отметил, что на Западе пытаются монополизировать научные и технические открытия, но это не соответствует исторической действительности. Президент Буркина-Фасо призвал студентов, которые учатся в России, овладевать теоретическими знаниями и стараться понять, как применять их на практике.

«Большая удача для вас, что вы находитесь здесь, можно сказать, у истоков химии и математики. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью», — заявил Траоре.

Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву по приглашению российского коллеги Владимира Путина для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы России впервые применили ракетный комплекс «Орешник» в ноябре 2024 года, нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры после применения ВСУ натовских систем ATACMS.

Президент России назвал создание «Орешника» историческим событием в ракетно-космической области. Он отметил, что комплекс не имеет аналогов и ни одна ракетная система в мире не сможет сравниться с ним в технических показателях.