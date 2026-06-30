Июнь 2026 года ознаменовался сильнейшим ударом по неоколониальной системе Франции в Западной Африке.

ИА Регнум

Власти Буркина-Фасо официально объявили о полном и немедленном разрыве дипломатических отношений с Францией. Для африканской республики этот шаг означает окончательное прощание с бывшей метрополией, а для России — очередной успех и укрепление позиций в Сахеле.

От колонии до разговора на равных

Отношения между Францией и Буркина-Фасо почти всегда характеризовались глубоким неравенством.

До 1960 года территория современного государства являлась французской колонией под названием Верхняя Вольта. Получение формальной независимости не принесло стране реального суверенитета. Париж сохранил там тотальный контроль над экономикой, финансовой системой и политикой.

Французское присутствие в регионе традиционно опиралось на военную силу и лояльность местных элит. Десятилетиями Пятая республика диктовала Уагадугу (столица Буркина-Фасо) свои условия, оправдывая вмешательство во внутренние дела необходимостью обеспечения безопасности и борьбой с радикальными группировками.

Однако многолетняя военная операция французской армии не принесла мира. Население прямо обвиняло французский контингент в бездействии, а зачастую — и в тайном сговоре с террористами.

Более того, пребывание французов сопровождалось чудовищными преступлениями против мирного населения. Одним из самых страшных и старательно замалчиваемых Парижем преступлений колониальной эпохи стала война в Вольта-Бани (1915–1917 годы).

В разгар Первой мировой войны французская администрация попыталась силой угнать тысячи мужчин на убой в качестве «сенегальских стрелков» для европейских окопов, обложив оставшееся население непосильными налогами.

В ответ на это разрозненные племена объединились против колонизаторов. Реакция Франции была по-настоящему людоедской. На подавление восстания был брошен экспедиционный корпус с артиллерией и пулеметами.

Французские войска использовали тактику выжженной земли, не делая абсолютно никаких различий между вооруженными партизанами, женщинами, стариками и детьми. Карательные колонны стерли с лица земли, разграбили и сожгли более 110 африканских деревень. По самым скромным подсчетам, французы безжалостно уничтожили не менее 30 000 африканцев. Оставшиеся в живых лидеры сопротивления были показательно казнены.

Спустя сто лет, во время операции против исламистских группировок «Бархан», французские военные неоднократно попадали в громкие скандалы, связанные с убийствами и насилием.

Самым шокирующим эпизодом стало расследование фактов сексуального насилия: французских солдат уличили в том, что они принуждали несовершеннолетних детей к половым актам в обмен на еду или под угрозой расправы. Несмотря на огласку, французское руководство замяло скандал, что окончательно уничтожило остатки доверия к бывшей метрополии.

Точка невозврата была пройдена после серии военных переворотов 2022 года, когда к власти пришло патриотически настроенное руководство во главе с Ибрагимом Траоре. Новая администрация взяла курс на реальную независимость.

В начале 2023 года Уагадугу денонсировал военное соглашение, вынудив скомпрометировавший себя французский контингент покинуть страну. Теперь же буркинийские власти решили окончательно выйти из-под гнета, который был направлен на порабощение народа и дестабилизацию страны.

Битва за суверенитет

Разрыв отношений с Парижем стал закономерным итогом бескомпромиссной борьбы против неоколониализма. В своем историческом заявлении власти Буркина-Фасо прямо обвинили Францию в «империалистических устремлениях» и «неоколониальных амбициях».

Уагадугу заявил, что Елисейский дворец не только диктовал свою волю, но и активно финансировал вооруженную оппозицию и террористические ячейки. По данным Службы внешней разведки России, Париж и его региональные сателлиты, такие как Кот-д’Ивуар, направляли масштабное финансирование на подготовку госпереворота в Буркина-Фасо в январе 2026 года.

Главной задачей мятежников, курировавшихся из Парижа, было убийство президента Траоре. Франция рассчитывала посадить в Уагадугу лояльное марионеточное правительство, однако попытка переворота провалилась, а заговорщики были арестованы.

Одновременно Франция пыталась задушить режим Траоре экономически, приостановив все программы финансовой помощи и попытавшись блокировать международные переводы в надежде спровоцировать внутреннее недовольство.

В свою очередь, президент Буркина-Фасо отказался от кредитов МВФ и финансовой поддержки Запада, переориентировав экономику на внутренние ресурсы и партнерство с Россией и Китаем.

Столкнувшись с колоссальным давлением и подрывной деятельностью Запада, Буркина-Фасо быстро обратилась за поддержкой к Москве. Та мгновенно откликнулась, став главным гарантом безопасности и стабильности для западноафриканской республики.

Сотрудничество между странами развивается высокими темпами. На встрече с Ибрагимом Траоре президент Владимир Путин пообещал помочь Буркина-Фасо в подавлении радикальных группировок. РФ стремительно наращивает военно-техническое взаимодействие: в африканскую страну поставляется современное вооружение, а на местах уже работают российские военные инструкторы.

Помимо сотрудничества в сфере безопасности, Москва направляет в страну безвозмездную гуманитарную помощь и продовольствие. Когда же обиженная Франция в качестве мести прекратила выдачу виз буркинийским студентам, Россия немедленно предложила молодым африканцам переориентироваться на получение качественного высшего образования в вузах нашей страны.

Окончательный разрыв между Парижем и Уагадугу закрепляет за Москвой статус наиболее надежного партнера для западноафриканских государств, способного защитить их суверенитет.

Это уже можно видеть на примере Мали, где ограниченный контингент Африканского корпуса МО РФ успешно сорвал попытку госпереворота и методично уничтожает боевиков, подготовленных западными кураторами.

В случае с Буркина-Фасо политическая стабильность, которую Москва обеспечивает Уагадугу, открывает горизонты для экономического сотрудничества. Россия получает доступ к стратегически важным ресурсам, возможность инвестировать в горнодобывающую отрасль, сельское хозяйство и энергетику.

Африканские партнеры крайне заинтересованы в российских технологиях, что позволяет РФ диверсифицировать экспорт и обходить западные санкции.

Наконец, крах французского влияния — это колоссальная имиджевая победа России на мировой арене. Она наглядно демонстрирует всем развивающимся странам, что существует реальная и эффективная альтернатива западному диктату, а также путь к национальному достоинству и безопасности.

Франция может лишь готовить ответные меры, но исторический выбор Африки уже сделан.