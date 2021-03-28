Рост цен в регионах РФ заметен уже не только простым жителям страны, но даже властям. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, одной из причин роста цен на продукты питания в России стали… успехи отечественного агропромышленного комплекса в последние годы. Новостные ленты пестрят сообщениями о том, что в регионах дорожают не только продукты питания, но и бензин, дизельное топливо, медикаменты, услуги и так далее. Читатели ИА REGNUM заметили, что теперь на тысячу рублей в магазинах особо не разгуляешься. На эту сумму можно приобрести лишь самый необходимый минимум, включая, кстати, «макарошки». «Дорожает всё!» — жалуются, например, жители Сибири. А цены в регионах Дальнего Востока и вовсе порой вызывают шок. Подробности о ситуации с ростом цен в магазинах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

10:41 15.02.2021 Одной из причин роста цен на продукты питания в России стали успехи отечественного агропромышленного комплекса в последние годы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Читайте также: Решетников объяснил рост цен на продукты в России

10:44 15.02.2021 В Чувашии в январе инфляция составила 1%. Власти заявили, что рост произошёл за счёт подорожания овощей. Об этом: Власти Чувашии объяснили рост цен в январе

10:45 15.02.2021 Информация о росте цен в Чувашии в январе. Данные минэкономразвития республики.

10:49 15.02.2021 По данным Росстата, за период со 2 по 8 февраля 2021 года индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала февраля — 100,2%, с начала года — 100,9% (справочно: февраль 2020 года — 100,3%, с начала года — 100,7%).

10:55 15.02.2021 Росстат: за период со 2 по 8 февраля 2021 года выросли цены на маргарин и вермишель (на 1,0%), мясо кур и макаронные изделия (на 0,8%), чай черный (на 0,5%), печенье (на 0,4%), рыбу мороженую, молоко стерилизованное, масло сливочное, сыры сычужные, муку пшеничную и смеси сухие молочные для детского питания (на 0,3%), творог жирный, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, водку, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%), говядину, молоко пастеризованное, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую, рис и карамель (на 0,1%).

11:04 15.02.2021 В одном из магазинов Свердловской области подорожало овсяное печенье на фруктозе. В чеке за 22 января цена указана 96,99 рублей за упаковку 300 граммов, а за 11 февраля уже 115,19.

11:05 15.02.2021 За 2020 год средняя стоимость жилья в Иркутской области выросла на 26%, тогда как по Сибири этот показатель составил всего 10%. Такие данные приводит snews.ru со ссылкой на единую систему жилищного строительства ДОМ.РФ. Читайте также: Стоимость жилья в Приангарье выросла на рекордные 26%

11:06 15.02.2021 О введении продуктовых карточек для малоимущих заговорили на Алтае Читайте также: О введении продуктовых карточек для малоимущих заговорили на Алтае

11:07 15.02.2021 В Забайкалье поднялись в цене картофель на 3,8%, мороженая рыба — 3,7%, морковь — 2,6%, мясо курицы — 2,5%. Читайте также: В Забайкалье подорожали картофель, рыба, морковь и куриное мясо

11:12 15.02.2021 Росстат: со 2 по 8 февраля Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,6%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации — на 0,1−1,9%, в 14 субъектах — на 2,0−6,3%. В пяти субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1−1,1%.

11:23 15.02.2021 В январе рост цен на продукты питания в Архангельской области составил 0,9%, за год — 5,9%. Об этом: В Архангельской области цены в магазинах растут быстрее, чем зарплаты

11:32 15.02.2021 Цены в магазине [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

11:36 15.02.2021 В магазинах и на рынках Алтайского края в течение нескольких последних месяцев значительно увеличилась цена картофеля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, если в сентябре «второй хлеб» можно было найти по цене 10 рублей за килограмм, то к февралю тот же сорт стал стоить порядка 30 рублей. Есть в продаже и более дорогие варианты — от 100 рублей за килограмм и выше, но дешевле уже не сыщешь. По данным Алтайкрайстата, в январе картофель в регионе продавали в среднем по 33 с половиной рубля за килограмм, тогда как в феврале 2020 года этот овощ стоил всего порядка 12,5 рубля. На фоне таких перемен барнаульцы перекраивают привычное меню в «пользу» макаронных изделий, которые в регионе дороже всех обходятся жителям Барнаула — 72,37 за килограмм, хотя еще в декабре 2020 года килограмм «макарошек» жителям столицы Алтайского края обходился в среднем 65,09 рублей. Тем временем производители корнеплодов поясняют, что им выгоднее продавать свою продукцию большими оптовыми партиями в другие регионы, где цена на них гораздо выше из-за неурожая. Читайте подробнее: В Алтайском крае стремительно дорожает картофель

12:01 15.02.2021 В Пермском крае в январе 2021 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,56%, сообщает Пермьстат. Индексы цен на различные виды овощей сложились в диапазоне от 98,07% до 114,49%. Из наблюдаемого ассортимента фруктов более всего подорожали виноград — на 14,07%, бананы — на 6,75% и яблоки — на 3,57%. В среднем цены на плодоовощную продукцию увеличились на 4,66%. Значительно подорожала свёкла — на 7,77%, морковь — 12,40%, картофель — 4,66%, капуста белокочанная — 3,54%, помидоры — 14,49%, огурцы — 6,58%. Читайте подробнее: В Прикамье значительно подорожали овощи и фрукты

12:10 15.02.2021 Росстат: со 2 по 8 февраля цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,9%, в том числе на огурцы — на 6,0%, помидоры — на 2,5%, картофель — на 2,2%, морковь — на 1,7%, лук репчатый — на 1,0%, капусту белокочанную — на 0,9%, яблоки — на 0,6%.

12:10 15.02.2021 В Пермском крае на потребительском рынке непродовольственных товаров индекс цен в январе 2021 года составил 100,54%, сообщает Пермьстат. Лидером удорожания стала металлочерепица, стоимость которой увеличилась за месяц сразу на 28,81%. Также отмечен высокий рост цен (на 3,39−10,01%) на шкафы для платья, белья и прихожей, кремы для лица, швейные машины, электропылесосы, еженедельные газеты в розницу, костюмные и платьевые ткани. Неоднозначным было изменение цен в январе на медикаменты и перевязочные материалы. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов увеличилась в среднем на 0,73%. Более всего в этой группе подорожали цефтриаксон, сеннозиды А и Б, хлоргексидин (4,92−5,78%). Вместе с тем зафиксировано снижение цен на амлозипин, индапамид и витамин Д3 на 2,55−3,32%. Читайте подробнее: Назвал лидер по росту цен на промтоварном рынке Прикамья

12:29 15.02.2021 В январе 2021 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге, по отношению к декабрю 2020 года, составил 100,7%, то есть оказался менее 1%. При этом за 2020 год потребительские цены в Петербурге, по данным Петростата, выросли на 4,7%. Подробности в материале: Январский рост в Петербурге и Ленобласти не превысил одного процента

12:40 15.02.2021 Росстат: со 2 по 8 февраля цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,4%, в том числе в 29 субъектах Российской Федерации — на 0,1−1,0%, в 22 субъектах — на 1,1−3,6%. В 20 субъектах цены выросли на 0,1−1,0%, в трёх субъектах — на 1,1−3,2%. В 11 субъектах цены не изменились.

12:42 15.02.2021 При росте цен на зерно на 25% мясо птицы и свинина в России подорожают на 6−7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал мнение руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина о том, что ограничение экспорта зерна даст возможность производителям мяса не прибегать к сокращению производства и удержать уровень рентабельности. Читайте также: Стало известно, как в РФ подорожает свинина при росте цен на зерно

12:59 15.02.2021 В супермаркете [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

13:03 15.02.2021 Макароны в ассортименте от 13 до 133 рублей за упаковку в магазине Подмосковья. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

13:35 15.02.2021 В Забайкалье обнародовали информацию об индексе потребительских цен в январе 2021 года. Как сообщает территориальное статуправление, по отношению декабрю 2020 года этот показатель составил 100,6%. В первый месяц 2021 года наибольшее увеличение цен в группе продовольственных товаров наблюдалось на овощи на 6,9%, на консервы рыбные — 5,6%, на яйца — 5,5%, на филе рыбное мороженое — 2,8%, на чай — 2,4%, на консервы овощные — 2%, на фрукты и цитрусовые — 1,9%, на мороженое — 1,7%, на алкогольные напитки — 1,4%, на консервы мясные — 1,2%, на творог — 1,1%, на мясо птицы, сыр и молоко питьевое — 1%. Читайте подробнее: В Забайкалье дорожает продовольствие и бытовая техника, услуги

13:43 15.02.2021 В январе 2021 года в Бурятии непродовольственная инфляция по отношению к декабрю 2020 года составила 1,1%. Как сообщилив пресс-службе Бурятстата, одним из лидеров по росту цен стали дрова (+13,4%). Уголь подорожал на 6,9%. Читайте также: В Бурятии за месяц резко подорожали дрова

14:05 15.02.2021 По итогам января 2021 г. сводный индекс потребительских цен на товары в Иркутской области составил 100,51%, в том числе на продукты питания — 100,66%, алкогольные напитки — 100,24%, непродовольственные товары — 100,72%. Такие данные приводит территориальное статуправление. Об этом: В Приангарье подорожали овощи, автомобили и телевизоры

14:24 15.02.2021 Цены на продукты питания в минимаркетах в России выросли за год на 5,4%. Больше всего подорожали растительное масло, мука, майонез и гречка. Об этом: Цены на продукты в минимаркетах России выросли за год на 5,4%

14:32 15.02.2021 За неделю с 1 по 8 февраля в Красноярске дизельное топливо подорожало на 0,21%. Об этом сообщили в Красноярскстате. По данным статистиков, стоимость литра дизтоплива в столице края за указанный период выросла с 50,03 до 50,24 рубля. Читайте также: В Красноярске подорожало дизтопливо

14:33 15.02.2021 За неделю с 1 по 8 февраля в Абакане (Хакасия) вырос в цене бензин. Об этомсообщили в Красноярскстате. Читайте также: В Абакане подорожал бензин

14:34 15.02.2021 Цены на растительное масло в сети магазинов «Магнит» в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

15:05 15.02.2021 В Томской области создаётся департамент лицензирования и регионального государственного контроля. Как сообщили в областном правительстве, соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Жвачкин. Он поручил усилить контроль за ценами на лекарства. По данным Томскстата, за год (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) в Томской области средние цены на лекарства выросли на 7,2%. Читайте подробнее: В Томской области усилят контроль за ценами на лекарства

15:18 15.02.2021 Автодиллеры ожидают весеннего повышения цен на автомобили. Об этом ИА REGNUM заявили менеджеры сразу в нескольких салонах.

16:09 15.02.2021 Цены растут не только на продовольственные товары, из-за снегопада в Москве взлетели цены на такси.

16:17 15.02.2021 В 2021 году не останавливается рост цен и на недвижимость. Эксперты считают, что одна из главных причин — программа льготной ипотеки. Так, только за 2020 год в среднем квадратный метр в новостройках подорожал примерно на 20%.

16:22 15.02.2021 Цены на капусту и морковь в одном из петербургских магазинов сети «Магнит». Карина Саввина ИА REGNUM

16:22 15.02.2021 Карина Саввина © ИА REGNUM«>Цены на картофель в одном из петербургских магазинов сети «Магнит»Карина Саввина ИА REGNUM

16:23 15.02.2021 Цены на молоко в одном из петербургских магазинов сети «Магнит». Карина Саввина ИА REGNUM

16:26 15.02.2021 Цены на молоко в одном из петербургских магазинов сети «Магнит». Карина Саввина ИА REGNUM

16:27 15.02.2021 Цены на сливочное масло в одном из петербургских магазинов сети «Магнит». Карина Саввина ИА REGNUM

16:27 15.02.2021 Цены на сметану в одном из петербургских магазинов сети «Магнит». Карина Саввина ИА REGNUM

16:29 15.02.2021 Цены на хлебобулочные изделия в одном из петербургских магазинов сети «Магнит». Карина Саввина ИА REGNUM

16:46 15.02.2021 Не прекращается и рост цен на компьютеры и технику. Как сообщает Financial Times, рост спроса на компьютеры и электронику в период пандемии привёл и к росту цен на олово.

16:56 15.02.2021 Цены на сахар в магазине «Пятёрочка» в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Цены на сахар в магазине сети «Дикси» в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

17:42 15.02.2021 Центр стратегических разработок опросил более 6 тысяч компаний и выяснил, что почти половина из них планирует поднять цены на свои продукты и услуги в рамках 8−10%.

17:47 15.02.2021 Цены на сахар в РФ могут вырасти с 1 апреля 2021 года — прогноз

17:49 15.02.2021 Только слишком изощренный либеральной экономикой мозг может найти негатив в развитии внутреннего сельского хозяйства России. Так, 15 февраля руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов прокомментировал высказывание министра экономического развития РФМаксима Решетникова, который объяснил рост цен на продукты успехами российского сельского хозяйства. Подробности: Решетникова раскритиковали и объяснили, почему в РФ дорожают продукты

17:51 15.02.2021 Имеющихся в России запасов сахарного песка хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка, но не для реализации экспортной политики. Об этом корреспондентуИА REGNUM15 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Подробности:К лету 2021 года РФ может столкнуться с дефицитом сахара — прогноз

17:56 15.02.2021 В Курганской области с начала 2021 года резко, на 75%, подорожал сахар. Об этом сообщает Свердловскстат. В январе 2021 года средняя стоимость одного килограмма сахара составила 50 рублей. Из овощей более всего, на 48% подорожал с начала года картофель, средняя стоимость которого составила около 25 рублей за килограмм. На 29% подорожало подсолнечное масло (128 руб. за литр), гречка — на 40% (103 руб. за кг), хлеб и макаронные изделия — на 11%, чай — на 12%. Наблюдается рост цен и на другое продовольствие. Однако на 15% подешевела капуста (17 руб. за кг) и на 5% пшено (78 руб. за кг).

17:56 15.02.2021 Связывать рост цен на продукты питания с успехами российских аграриев не совсем корректно. Об этом заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Подробности: Главу Минэкономразвития РФ раскритиковали за некорректные сравнения

17:59 15.02.2021 Цены на овощи в магазине в Москве. Дарья Антонова ИА REGNUM

18:04 15.02.2021 Заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что одна из причин роста цен на продукты в России — это успехи агропромышленного комплекса, не совсем корректно. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Московской области, вице-президент ТПП Московской области, руководитель проекта BusinessWorld. Expert Олег Чернов. Подробности в материале: Эксперт объяснил, в чем прав, а в чем ошибается министр Решетников

18:15 15.02.2021 А вот в Росрыболовстве заявили, что снижение оптовых цен на отдельные виды мороженой рыбы за год составило от 16% до 33%.

18:36 15.02.2021 Среди самых сильно дорожающих продуктов питания — овощи и фрукты.

18:39 15.02.2021 Цены на муку в московском магазине. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM Цены на крупы в Москве. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

19:22 15.02.2021 Цены на яйца в магазине Подмосковья. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

19:45 15.02.2021 По данным Татарстанстата, сводный индекс потребительских цен (потребительские товары и платные услуги) в республике в январе 2021 года составил 100,6% по отношению к декабрю прошлого года, к январю — 105,1%. За год больше всего подорожали продовольственные товары: рост составил 7,5%. Непродовольственные товары выросли на 5,3%, услуги — на 2%.

19:49 15.02.2021 В Ростовской области за год наиболее подорожали масло подсолнечное, куриные яйца и крупы. К такому выводу пришли сотрудники Ростовстата. Общее подорожание продовольственных товаров (за исключением алкогольных напитков) в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года составило 8,3%. При этом масло подсолнечное выросло в цене на 28,8%, куриные яйца — на 25,6%, крупа и бобовые — на 19,7%. Подробнее: В Ростовской области назвали самые подорожавшие за год продукты

19:59 15.02.2021 По данным Пензастата, в январе 2021 г. наибольший индекс цен производителей в Пензенской области сложился в обрабатывающих производствах (101,7%), наименьший — на предприятиях, занимающихся производством, передачей и обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха (96,6%).

20:01 15.02.2021 В январе 2021 г. в Пензенской области снизились цены на услуги по печатанию газет на 8,0%, субпродукты пищевые свиные замороженные — на 7,6%, сахар свекловичный — на 2,8%, портландцемент без минеральных добавок — на 2,4%, кирпич керамический неогнеупорный и комбикорма для свиней — на 2,3%, молоко сухое не более 1,5% жирности — на 1,6%, крупу гречневую — на 1,5%.

20:02 15.02.2021 Существенное увеличение цен в Пензенской области в январе 2021 года отмечено на блоки и прочие сборные строительные изделия для зданий и сооружений из цемента, бетона — на 36,5%, мелассу свекловичную — на 27,6%, бумагу оберточную и упаковочную — на 17,9%, говядину замороженную — на 15,4%, плиты древесно-стружечные — на 14,7%, растворы строительные — на 10,6%, комбикорма для сельскохозяйственной птицы — на 6,2%, мясо сельскохозяйственной птицы замороженное — на 5,7%, продукты кисломолочные (кроме сметаны) — на 2,5%. Пензастат

20:03 15.02.2021 Продуктовый магазин [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

20:07 15.02.2021 По данным Саратовстата, в январе 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Саратовской области составил (к декабрю 2020 года) 100,6%, на продовольственные товары — 101,2%, непродовольственные — 100,2%, платные услуги — 100,1%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Саратовской области в январе 2021 года составила 3866,73 руб. В Пермском крае и Нижегородской области стоимость набора составляет 4237,06 руб. и 4253,47 руб. соответственно. Максимальная стоимость набора — в Самарской области (4440,31 руб.).

20:18 15.02.2021 По данным Росстата, на 8 февраля 2021 г. по отношению к 25 января 2021 г. в Чувашии незначительно (на 1%) понизились средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (0,6 руб.), свинину (кроме бескостного мяса) (2,8 руб.), колбасу полукопченую и варено-копченую (3,8 руб.), сыры сычужные твердые и мягкие (5,1 рубля). Оставались относительно стабильными цены на говядину (кроме бескостного мяса), колбасу вареную, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, молоко цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, сметану, сахар-песок, соль поваренную пищевую, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный, крупу гречневую-ядрицу и вермишель.

20:19 15.02.2021 По данным Росстата, на 8 февраля 2021 г. по отношению к 25 января 2021 г. в Чувашии повысились цены из плодоовощной продукции: на 3% — на картофель (0,9 руб.), на 2% — на морковь (0,6 руб.), лук репчатый (0,7 руб.), помидоры свежие (3,9 руб.) и огурцы свежие (4,4 рубля). Исключением являются капуста белокочанная свежая, цены на которую снизились на 2% (0,3 руб.) и яблоки, цены на которые оставались относительно стабильными; Выросли цены на 5% — на творог жирный (12,4 руб.); на 3% — на яйца куриные (1,8 руб.); на 2% — на куры охлажденные и мороженые (2,8 руб.) и чай черный байховый (12,9 руб.); на 1% — на муку пшеничную (0,4 руб.), пшено (0,6 руб.) и масло подсолнечное (1,0 рубля). Рост потребительских цен на продовольственные товары обусловлен ростом цен оптовых поставщиков и производителей, отмечает минэкономразвития Чувашии.

20:20 15.02.2021 Цены на растительное масло в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

20:43 15.02.2021 Цены на растительное масло в Москве. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

21:49 15.02.2021 Цены на хлеб в магазине Подмосковья. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

21:50 15.02.2021 Цены на хлеб в магазине Подмосковья. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:27 15.02.2021 Комплектующие для компьютеров, по прогнозам экспертов, будут дорожать до лета 2021 года.

22:51 15.02.2021 Цены на молочную продукцию в магазине Подмосковья. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

06:37 16.02.2021 В Хабаровске в торговых сетях появился картофель, превышающий привычную цену в 7−9 раз. Подробности в материале: В Хабаровском крае продают картофель почти по 300 рублей за килограмм

07:07 16.02.2021 Цены на хлебобулочные изделия в магазине сети «Дикси» в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

07:46 16.02.2021 Прошла всего неделя с того времени, как территориальное управление статистики обнародовало средние потребительские цены в Алтайском крае. Но сравнение их с ценниками в магазинах по некоторым группам продовольствия не может не удивлять. В этом убедился корреспондент ИА REGNUM. Разительнее всего несоответствие статистики и реальных цен на продовольствие видно на примере сыра в одной из крупный торговых сетей Барнаула. Статистики утверждают, что по состоянию на 8 февраля 2021 года средняя цена на него в Барнауле составляет 549,98 рубля. Но даже самые простые сыры («Киприно» (Швейцарский) и «Киприно» (Российский) там стоят 899,5 рубля и 945 рублей за килограмм соответственно. Дешевле только сыр «Львиное сердце» (179 рублей за 250 граммов (716 рублей за килограмм). Вероятно, чтобы такими ценами не отпугивать покупателей в магазине, на сырах стали указывать теперь только вес в граммах. Та же самая уловка просматривается и у производителей молока. К примеру, молоко «Белый замок» (58,70 рубля — по крайтстату) вместо литра продают в упаковках по 900 граммов — 64 рубля. Значительно больше статистической сложилась и цена на овощи. Средней (по крайстату) цены на лук (23,89 рубля) не нашлось. Красный репчатый стоит 41,90 рубля, обычный — более 30 рублей (со скидкой). Огурцы (судя по данным крайтстата) стоят не 163,44 рубля, а 189 рублей. Не угадали статистики и с ценой на картофель и морковь. Если в сентябре «второй хлеб» можно было найти по цене 10 рублей за килограмм, то к февралю тот же сорт стал стоить порядка 30 рублей. Морковь (по крайстату — 29,76 рубля) продастся по 69 рублей. Более-менее сошлись цены на помидоры — (169,16 рубля по крайстату). В магазине нашлись томаты двух видов: по 169 рублей (со скидкой — были 199 рублей) и 149 рублей килограмм. Десяток яиц (66,94 — по крайстату) стоит 67,90 рубля. Купив некоторые из перечисленных продуктов, корреспондент ИА REGNUM отдал на кассе почти одну тысячу рублей. Читайте также: В Алтайском крае стремительно дорожает картофель Читайте также: Что почём: магазинные уловки и взлетающие цены на еду в Барнауле

07:56 16.02.2021 «В магазине теперь не пошикуешь. Ряженка, голень цыплёнка, бедро цыплёнка, недорогая докторская колбаса, два банана, хлеб и йогурт для внуков обошлись в 632,94 рубля. Пенсия у меня — врача, отдавшего профессии десятки лет жизни, — 17 тысяч рублей. Хорошая считается у нас в регионе», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пенсионерка из Республики Алтай Татьяна Ж.

08:25 16.02.2021 Перебои с моторным топливом начали ощущаться в Иркутской области. Как пишет gorodbratsk, причиной дефицита Аи-95 заинтересовался лично губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Позвонив на одну из автозаправок крупнейшей иркутской частной сети АЗС (КрайсНефть), глава региона выяснил, что дефицит вызван задержкой поставки заводом-изготовителем (сейчас поставки возобновлены). Также директор сообщил, что цены на бензин меняться пока не будут. Читайте подробнее: Бензиновый кризис добрался до Приангарья

08:49 16.02.2021 В продуктовом магазине [Дарья Драй © ИА REGNUM]

09:33 16.02.2021 Тариф на проезд в общественном транспорте Тулы может вырасти. С таким обращением обратилась ООО «Тульская транспортная компания» к министерству транспорта региона. Подробности в материале: В Туле предлагают поднять тариф за проезд в общественном транспорте

09:40 16.02.2021 Обеспеченность внутрироссийского рынка мясом способствует сохранению стабильных цен на данную продукцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

10:27 16.02.2021 В Пензенской области по итогам января 2021 года наибольший индекс цен производителей сложился в обрабатывающих производствах (101,7%), наименьший — на предприятиях, занимающихся производством, передачей и обеспечением электроэнергией, газом и паром; кондиционированием воздуха (96,6%). Существенно увеличились цены на блоки и прочие сборные строительные изделия для зданий и сооружений из бетона, цемента — на 36,5%, мелассу свекловичную — на 27,6%, бумагу оберточную и упаковочную — на 17,9,%, говядину замороженную — на 15,4,%, плиты древесно-стружечные — на 14,7%, строительные растворы — на 10,6,%, комбикорма для сельскохозптицы — на 6,2,%, мясо сельскохозптицы замороженное — на 5,7,%, продукты кисломолочные (кроме сметаны) — на 2,5%. Об этом: Стали известны цены пензенских производителей на основные группы товаров

10:31 16.02.2021 В январе 2021 года в Татарии потребительские товары и платные услуги подорожали относительно января прошлого года на 5,1%. По данным Татарстанстата, наиболее существенно за год выросла стоимость в сегменте продовольственных товаров — на 7,5%. На 5,3% подорожали непродовольственные товары по сравнению с январем 2020 года. Оплата за услуги поднялась за год на 2%. Подробности в материале: Продовольственные товары за год подорожали в Татарии на 7,5%

11:01 16.02.2021 В России государство демонстрирует полное игнорирование своих обязательств перед населением. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ на 10−15% могут подорожать колбасы и сосиски. Подробности в материале: Гражданам РФ надо приготовиться к росту цен — прогноз Михаила Делягина

11:13 16.02.2021 Цены на масло в магазине сети «Да!» в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

12:30 16.02.2021 В Забайкальском крае, несмотря на все усилия, пока не удалось решить проблему с подорожавшим моторным топливом и его нехваткой. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы краевого правительства. По словам губернатора региона Александра Осипова, в регион сейчас поступает всего треть от необходимого объема топлива. «Также мы обращаем внимание, что на заводах, где приобретает горючее Забайкальский край, оптовые цены выше, чем на других производствах. Кроме того, чтобы снизить стоимость топлива для потребителей, мы обратимся с официальным письмом в Минэнерго, чтобы рассмотрели для нас возможность субсидировать железнодорожные перевозки нефтепродуктов, поскольку ОАО РЖД устанавливает на них самый максимальный тариф. В итоге на территории Забайкальского края розничные цены на топливо выше, чем в европейской части России, на три рубля и выше», — пояснил глава Забайкалья. Читайте подробнее: Бензиновый ажиотаж усилился в Забайкалье

12:42 16.02.2021 Информацию о том, что мясопереработчики начали направлять запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на колбасу и сосиски, прокомментировал в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский: «Поставщики ссылаются на рост стоимости сырья. Причины, как всегда, неубиваемые. Рост цен на специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию, стремительно распространяющийся птичий грипп, а также рост экспорта (купим у русских лошков, а свою скотину и птицу побережём). Очевидно, что это пробный шар, народ начали готовить к неизбежному подорожанию (и ухудшению качества). Минсельхоз, конечно, пока против, но будет вынужден «смириться», поскольку коррупционная маржа на всех стадиях производства и реализации вырастет». Об этом: «Это пробный шар»: позволят ли производителям поднять цены на колбасу?

13:39 16.02.2021 Цены на яйца в омском магазине. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

13:42 16.02.2021 Решение мясопереработчиков обратиться к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10−15 процентов вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 16 февраля в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили идею повысить цены на колбасу и сосиски в России

14:14 16.02.2021 Цены на хлебобулочные изделия в магазине сети «Дикси». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

15:10 16.02.2021 Новые цены в магазинах — смотрите фоторепортаж ИА REGNUM Читайте также: Цены в продовольственных сетях Подмосковья — фоторепортаж

15:17 16.02.2021 Подорожание в России колбасы и сосисок на 10−15% больнее всего ударит по карману трудящихся, которые будут вынуждены сократить свое потребление этих продуктов. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Читайте также: Около 40% населения РФ хронически недоедает — результаты исследования

15:19 16.02.2021 По оперативным данным Росстата, средние розничные цены на пастеризованное молоко (2,5−3,2% жирности) в России, на 01 февраля 2021 года, составили 58,9 руб/л, сообщает «Агровестник».

15:21 16.02.2021 Вместе с тем суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями (по оперативным данным Минсельхоза России на 8 февраля 2021 года) составил 48,89 тыс. тонн, что на 4,5% (2,11 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года. Максимальные объемы реализации достигнуты в Татарии, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртской Республике. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,69 кг, что на 0,89 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская области, Краснодарский край, республики Карелия, Крым и Удмуртия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову.

15:37 16.02.2021 Индекс потребительских цен в Ростовской области в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года составил 105,2%. Об этом сообщается в докладе, посвящённом итогам социально-экономического развития региона в 2020 году. Читайте подробнее: Продовольственные товары в Ростовской области подорожали на 7,4%

15:50 16.02.2021 Супермаркет [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

16:28 16.02.2021 Имеющихся в России запасов семян подсолнечника достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и обеспечения продовольственной безопасности страны в сложившихся условиях, а необходимости в импорте этой продукции нет. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что масложировая отрасль РФ в январе 2021 года значительно снизила производство продукции. Об этом: Профессор РЭУ объяснил, ждет ли жителей РФ дороговизна растительного масла

16:46 16.02.2021 Существенного подорожания в России колбас и сосисок в обозримом будущем не предвидится. Об этом заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. Читайте также: Появился прогноз о том, насколько в РФ подорожают колбаса и сосиски

17:01 16.02.2021 Продуктовый магазин [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

17:02 16.02.2021 Из-за пандемии коронавируса и снижения реальных доходов населения РФ говядина будет все менее востребована потребителями по сравнению с более дешевыми свининой и птицей. Об этом заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. Об этом: Граждане РФ будут сокращать потребление говядины — прогноз

17:14 16.02.2021 Снижение объемов производства в РФ растительного масла связано не с пандемией коронавируса, а исключительно с урожаем 2020 года. Об этом заявил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Подробности в материале: Подсолнечное масло в РФ может подешеветь к апрелю 2021 года — прогноз

17:23 16.02.2021 В России в настоящее время отсутствуют объективные причины для ажиотажного роста цен на мясную продукцию со сторону производителей. Об этом заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Подробности в материале: В РФ нет объективных причин для резкого подорожания колбасы — омбудсмен

17:25 16.02.2021 На Ямале с начала 2021 года отмечается рост цен на яйца, гречневую крупу и картофель. Данные предоставлены департаментом экономики ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Яйца стали дороже на 4,5% (87,9 рублей за десяток), гречневая крупа — на 3,7% (39,4 руб./кг), картофель — на 4,8% (39,4 руб./кг). Незначительно подорожала говядина — на 2,5% (461 руб./кг), на 1% стали дороже куры (197 руб./кг), масло сливочное — на 2,2% (540 руб./кг), подсолнечное масло — на 1,2% (123,7 руб./л), творог — на 1,2% (390 руб./кг), сыр — на 1,2%, хлеб на 2,8% (63 руб./кг). Об этом: На Ямале с начала года выросли цены на продовольствие

17:41 16.02.2021 Цены на муку в магазине Подмосковья. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

17:51 16.02.2021 Ценовые «русские горки», приключившиеся в России на рубеже 2020 и 2021 годов на рынке некоторых продуктов питания, не имеют никакого отношения к коронавирусу. Об этом заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о том, что в России произошел резкий спад в производстве масла и сахара. Читайте подробнее: Бизнесмен оценил влияние пандемии на рынок подсолнечного масла РФ

17:53 16.02.2021 Для того чтобы в России в 2020 году не выросли цены на сахар, меры надо было принимать еще в 2019 году, когда возникло его перепроизводство. Об этом заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев, комментируя новость о том, что сахарная отрасль РФ снизила производство. Читайте также: Бизнесмен объяснил, могли ли власти РФ предотвратить рост цен на сахар

17:56 16.02.2021 Россия может обойтись без ввоза импортного масла, если пресекать монопольные сговоры крупнейших переработчиков, которые стремятся занижать закупочные цены. Об этом заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев. Читайте подробнее: В РФ призвали к резким и срочным пошлинам на вывоз семян подсолнечника

18:05 16.02.2021 Цена на 1 кг сахара в магазине Подмосковья. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18:39 16.02.2021 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала обращение от общественных объединений с просьбой проверить агрегаторы такси на предмет необоснованного роста цен в период снегопадов в Москве и других российских регионах. «На данный момент такие жалобы в ФАС России не поступали», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

18:40 16.02.2021 Ранее общественники обратились в антимонопольную службу с требованием проверить тарифы на такси в период с 12 по 15 февраля — в период сильных снегопадов в Москве и других регионах страны, заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

18:44 16.02.2021 Объективные причины для повышения переработчиками цен на свинину отсутствуют, поскольку производство этой продукции растет. Такую точку зрения высказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «По итогам года прирост производства составит 5%, поэтому объективных причин для повышения переработчиками цен нет», — цитирует ТАСС Ковалева.

18:45 16.02.2021 По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в рознице свинина не дорожает последние пять лет, а на промо-акциях в торговых сетях даже дешевеет. При этом, по его словам, в опте действительно наблюдается дисбаланс, связанный прежде всего с тем, что в декабре из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней. «Но это привело лишь к тому, что в этом году в первом квартале не наблюдается падение цены. Например, стоимость полутуши в опте сейчас ниже, чем летом прошлого и позапрошлого года, и находится на уровне ноября — декабря 2020 года», — сообщил он.

18:45 16.02.2021 Мясо. Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

18:49 16.02.2021 Вместе с тем так выглядит рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 года по версии Национального союза свиноводов.

18:55 16.02.2021 Группа НЛМК ожидает увеличения спроса на сталь в России в ближайшие несколько кварталов, заявил директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами группы Дмитрий Коломыцын в ходе конференции, проведенной «ВТБ Капитал Инвестиции», сообщает ТАСС. В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует увеличению себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию. Идею поддержала Федеральная антимонопольная служба РФ.

19:32 16.02.2021 В январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 103,5% (в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. — 101,2%), сообщает Росстат 16 января.

19:32 16.02.2021 В январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на окатыши железорудные (окисленные) — на 27,9%, алмазы природные необработанные — на 24,4%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный — на 22,5%, конденсат газовый нестабильный — на 16,5%, концентрат железорудный — на 15,1%, нефть — на 14,0%, агломерат железорудный доменный — на 13,9%, концентраты медные — на 11,9%, ангидрит — на 10,8%, концентраты цинковые — на 10,1%.

19:33 16.02.2021 В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на прутки, профили и проволоку цинковые; плиты, листы, полосы или ленту и фольгу цинковые — на 36,5%, трубы стальные бесшовные горячедеформированные — на 27,0%, сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали — на 24,3%, чугун литейный — на 18,4%, трубы стальные электросварные — на 17,6%, прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки — на 16,8%, трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — на 15,8%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки — на 15,3%, профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей — на 13,8%, прокат сортовой и катанку стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей — на 13,6%, профили листовые из нелегированной стали — на 13,3%.

19:33 16.02.2021 Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: дистилляты легкие, не включенные в другие группировки — на 38,6%, битумы нефтяные строительные — на 31,8%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки — на 21,3%, битумы нефтяные кровельные — на 19,4%, мазут топочный — на 13,2%, парафины нефтяные — на 12,6%, кокс и полукокс из каменного угля — на 10,0%, услуги по производству нефтепродуктов — на 8,9%, бензин автомобильный — на 8,5%.

19:33 16.02.2021 В производстве химических веществ и химических продуктов стали выше цены на соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой — на 46,2%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты — на 40,7%, бензолы — на 33,8%, стирол — на 19,3%, этиленгликоль (этандиол) — на 18,4%, смолы эпоксидные в первичных формах — на 17,9%, серу техническую газовую — на 17,8%, каучуки бутадиеновые — на 17,7%, средства моющие — на 16,4%, спирты жирные промышленные — на 13,8%, кислоты ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые и производные этих соединений — на 13,6%, каучуки бутадиеннитрильные — на 13,3%.

19:40 16.02.2021 Индексы цен производителей по отдельным видам экономической деятельности на конец периода, в процентах Справочно январь 2021 г. к январь 2020 г. к декабрю 2020 г. январю 2020 г. декабрю 2019 г. январю 2019 г. Добыча полезных ископаемых добыча угля 101,3 89,0 99,5 72,1 добыча нефти и природного газа 111,1 97,1 102,4 97,5 добыча металлических руд 109,4 160,6 100,7 99,2 Обрабатывающие производства производство пищевых продуктов 101,7 112,4 100,7 98,2 производство текстильных изделий 100,9 106,1 100,4 101,8 производство кокса и нефтепродуктов 104,5 106,2 101,1 92,7 производство химических веществ и химических продуктов 103,5 109,6 99,1 91,9 производство прочей неметаллической минеральной продукции 99,5 101,8 99,5 103,1 производство металлургическое 106,1 122,4 100,6 98,6 производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 101,0 106,5 100,2 104,7 производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 101,9 109,3 100,9 104,0 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха производство, передача и распределение электроэнергии 99,8 101,4 103,8 105,2 производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 100,1 103,0 99,8 103,0 Росстат

19:40 16.02.2021 Трубы. Павел Редин © ИА Красная Весна

19:43 16.02.2021 Об индексе цен производителей промышленных товаров в январе 2021 года (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) на конец периода, в процентах Справочно январь 2021 г. к январь 2020 г. к декабрю 2020 г. январю 2020 г. декабрю 2019 г. январю 2019 г. Индекс цен производителей промышленных товаров 103,5 106,7 101,2 99,1 Добыча полезных ископаемых 108,5 101,8 102,3 96,8 Обрабатывающие производства 102,6 109,1 100,6 98,9 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 100,0 102,2 102,7 104,5 Водоснабжение; водоотведение организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 99,3 102,7 100,2 106,5

19:46 16.02.2021 Полная информация Росстата «Об индексе цен производителей промышленных товаровв январе 2021 года».

19:47 16.02.2021 Карьер [Сергей Потеряев © ИА REGNUM]

20:39 16.02.2021 Вместе с тем индекс промышленного производства в январе 2021 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 97,5%; по сравнению с декабрем 2020 г. — 78,9%, сообщает Росстат.

21:02 16.02.2021 Цены производителей промышленных товаров в России в январе выросли на 3,5% после роста на 1,5% в декабре, рост в годовом выражении ускорился до 6,7% с 3,6% месяцем ранее. Такие данные приводит 16 февраля Росстат. Читайте также: Рост цен промпроизводителей в России ускорился с начала 2021 года

21:21 16.02.2021 С подорожанием сталкиваются не только в России. «Цены на продукты поднялись в два-три раза», — рост цен в Киргизии сильно усложнил организацию нормального питания детей в школах и детских садах. Об этом: На питание в детсадах столицы Киргизии выделяют по 26 рублей, в школах — 12

21:31 16.02.2021 Мясной отдел на Центральном рынке Севастополя. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

22:49 16.02.2021 Древесина. Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

06:17 17.02.2021 Сельхозпроизводители Приморья в 2020 году произвели более 9 тыс. тонн мяса курицы — господдержка позволяет увеличивать производство и сдерживать рост цен. В магазинах Приморья килограмм курицы можно купить за 160 рублей, десяток яиц — за 90 рублей. Читайте также: Мясо курицы и яйца не подорожают: власти Приморья

07:08 17.02.2021 Колбасная продукция. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

07:36 17.02.2021 Рост стоимости картофеля и моркови в российских магазинах за год составил 40 и 34 процента соответственно. Об этом 17 февраля сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата. Читайте подробности: Картофель и морковь подорожали в России более чем на треть

08:42 17.02.2021 Данные Росстата: «В январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на окатыши железорудные (окисленные) — на 27,9%, алмазы природные необработанные — на 24,4%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный — на 22,5%, конденсат газовый нестабильный — на 16,5%, концентрат железорудный — на 15,1%, нефть — на 14,0%, агломерат железорудный доменный — на 13,9%, концентраты медные — на 11,9%, ангидрит — на 10,8%, концентраты цинковые — на 10,1%».

09:11 17.02.2021 В мэрии Новокузнецка обсудили ситуацию с ростом цен на потребительском рынке. На встрече присутствовали руководители структурных подразделений администрации и представители крупных торговых сетей. Согласно данным отдела контроля цен и смет, в 2020 году темпы роста на основные продукты питания по городу были сопоставимы с темпами роста цен в соседних регионах Сибирского федерального округа и в целом Российской Федерации. Подробности в материале: В Новокузнецке оценили изменение цен на продукты питания в магазинах

09:28 17.02.2021 На сегодняшний день информация о повышении поставщиками цен на мясо птицы и яйца отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ. «Минсельхоз не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции», — говорится в сообщении. Читайте также: Минсельхоз РФ заявил об отсутствии предпосылок роста цен на яйца и птицу

09:49 17.02.2021 Напомним, ранее «Известия» сообщили о грядущем росте цен на мясо птицы и яйца. По данным издания, ретейлеры уже согласились на просьбу производителей поднять отпускную стоимость товаров на 10%. Повышение цен аргументируют сокращением предложения из-за птичьего гриппа.

09:58 17.02.2021 Падение цен на картофель в России ожидается к середине 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ. «Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая», — говорится в сообщении. Подробности в материале: В Минсельхозе РФ ожидают снижения цен на картофель в июне

10:01 17.02.2021 Доктор экономических наук Никита Кричевский не сомневается, что цены на яйца и мясо птицы будут повышены. По его мнению, сделано это будет так, чтобы не привлекать внимание «санитаров». О таком развитии событий он неоднократно писал в своем телеграм-канале. В частности, отмечал, что в начала 2021 года тушка бройлера в оптовом звене подорожала на 23%, куриные отруба и субпродукты — на 10%, филе грудки бройлера — на 28%. Сегодня, 17 февраля, он удивился лишь тому обстоятельству, что торговые сети согласились повысить цены на курятину и яйцо на 10%. «Почему только на 10%? Потому что при таком росте у правительства не возникает формальных оснований реагировать на повышение, той же заморозкой цен», — пояснил экономист. Об этом: Экономист уверен в грядущем повышении цен на яйца и мясо птицы

10:36 17.02.2021 Предприниматели Хабаровского края с 2020 года взяли на себя дополнительные социальные обязательства, снизив торговые надбавки на ряд социальных продуктов питания — на такой формат работы перешли 11 крупных региональных торговых сетей, почти 400 магазинов. Об этом: В Хабаровске цены на масло и сахар зафиксировали более 700 магазинов

10:58 17.02.2021 Напомним, из-за снегопада в Москве выросли цены на такси. При этом 16 февраля Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать ценына поездки из-за непогоды.

11:00 17.02.2021 В январе 2021 года, по данным Росстата, выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: дистилляты легкие, не включенные в другие группировки — на 38,6%, битумы нефтяные строительные — на 31,8%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки — на 21,3%, битумы нефтяные кровельные — на 19,4%, мазут топочный — на 13,2%, парафины нефтяные — на 12,6%, кокс и полукокс из каменного угля — на 10,0%, услуги по производству нефтепродуктов — на 8,9%, бензин автомобильный — на 8,5%.

11:57 17.02.2021 В России успешно производят свинину, говядину и мясо курицы, но издержки предприятий растут ежедневно. Об этом заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Читайте подробнее: Цены на говядину достигли в РФ психологического максимума — эксперт

12:08 17.02.2021 В России продолжат дорожать и колбасные изделия, и говядина. Об этом заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Подробности в материале: Подорожание в РФ колбасы на десятки процентов назвали неизбежным

12:29 17.02.2021 Молочные продукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

12:51 17.02.2021 В Красноярске за неделю с 8 по 15 февраля 2021 года выросли в цене бензин Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также дизельное топливо. Читайте также: Бензин и дизтопливо подорожали в Красноярске

12:59 17.02.2021 За неделю с 8 по 15 февраля в Абакане (Хакасия) подорожали дизельное топливо и бензин. Об этом: В Абакане дорожает бензин

13:16 17.02.2021 В январе в обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на прутки, профили и проволоку цинковые; плиты, листы, полосы или ленту и фольгу цинковые — на 36,5%, трубы стальные бесшовные горячедеформированные — на 27,0%, сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали — на 24,3%, чугун литейный — на 18,4%, трубы стальные электросварные — на 17,6%.

13:43 17.02.2021 Арматура. (сс) Hans

14:00 17.02.2021 С 8 по 15 февраля в Хакасии подорожал бензин. АИ-92 вырос в цене на три копейки. Стоимость за литр — 42 рубля 88 копеек. АИ-95 подорожал на 13 копеек, до 45 рублей 60 копеек за литр. Данные Красноярскстата.

14:02 17.02.2021 Кроме того, в регионе фиксируют рост цен и на дизтопливо. За неделю оно подорожало на 12 копеек, до 49 рублей 89 копеек за литр.

14:26 17.02.2021 Постоянный рост цен на продукты питания в России обусловлен несколькими причинами. Их назвал корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин. Читайте подробнее: Эксперт назвал истинные причины роста цен на продовольствие в России

14:41 17.02.2021 Колбасы. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

15:07 17.02.2021 Фрукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16:20 17.02.2021 Независимо от усилий правительства РФ, Минсельхоза РФ, согласованных действий производителей яиц и мяса птицы и розничных торговых компаний, сдерживать рост цен на куриное мясо и яйца в пределах до 10% не удастся. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Читайте подробнее: Правительство РФ не сможет сдержать подорожания куриного мяса и яиц?

16:48 17.02.2021 Цены на макароны в магазине Подмосковья. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

17:08 17.02.2021 Годовой прирост цен на продукты в Петербурге в январе по сравнению с декабрем 2020 года практически не изменился и составил 6,4%. На эту динамику повлияли рост издержек производителей и замедление удорожания овощей. Читайте подробнее: Рост цен в Петербурге оказался ниже, чем в СЗФО и в среднем по РФ

17:25 17.02.2021 В Киргизии за последние четыре месяца растительное масло подорожало на 33% и сегодня в розничной сети стоит около 134 сома (116 руб.) за литр, мясо подорожало в среднем на 40% и теперь стоит не менее 435 сомов (378 руб) за килограмм. Об этом: Премьер-министр Киргизии обрушился с критикой на антимонопольное ведомство

18:09 17.02.2021 Фарш. Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

19:30 17.02.2021 Производство мыла на фабрике. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:32 17.02.2021 Потребительские цены в России за период с 9 по 15 февраля выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущую неделю, сообщает Росстат. Читайте также: Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2%

20:35 17.02.2021 Швейная фабрика им. Нины Ониловой в Севастополе. Источник: sev.gov.ru

22:00 17.02.2021 Куриное мясо. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:56 17.02.2021 В медиплавильном цехе во время разлива металла. Алексей Колчин © ИА REGNUM

05:52 18.02.2021 За неделю в Красноярском крае свежие огурцы подорожали на 3,67%. Картофель стал дороже на 3,63%, репчатый лук — на 2,94%. Читайте также: В Красноярском крае подорожали овощи

06:12 18.02.2021 В Хакасии за неделю наиболее подорожали овощи и куриные яйца, сообщили 18 февраля в Красноярскстате. Об этом: Морковь и куриные яйца подорожали в Хакасии

07:01 18.02.2021 Подсолнечное масло в супермаркете. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

08:13 18.02.2021

08:34 18.02.2021 В Тюменской области в январе 2021 года инфляция ускорилась на 0,3% по сравнению с декабрём 2020 до 4,5%. Это ниже, чем в целом по Уральскому федеральному округу (4,6%) и в России (5,2%), сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ. Продовольствие в целом по Тюменской области подорожало на 0,7%. Непродовольственных товары в Тюменской области стали дороже в январе на 0,3%. Читайте подробнее: Инфляция в Тюменской области: дорожают овощи и электротовары

08:56 18.02.2021 От 36 рублей за батон (600граммов) [Cтрельцова Наталья © ИА REGNUM]

09:31 18.02.2021 В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 0,4%, в том числе на продукцию растениеводства — на 1,2%, на продукцию животноводства — на 0,1%. В то же время среди продукции растениеводства выросли цены на капусту на 6,7%, гречиху — на 4,1%. Среди продукции животноводства повысились цены на молоко сырое крупного рогатого скота на 0,6%, яйца куриные — на 0,3%, сообщили в Новосибирскстате.

09:41 18.02.2021 В январе 2021 года в магазинах Бурятии замедлился рост цен на овощи и фрукты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка республики, объяснив это ценовой политикой региональных ретейлеров. Читайте также: Нацбанк Бурятии заявил о замедлении роста цен на овощи и фрукты

10:36 18.02.2021 Отрадно, что президент России Владимир Путин готов обсудить инициативу введения продовольственных сертификатов. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. «Считаю, что это нужно сделать как можно скорее — ведь помощь людям нужна «здесь и сейчас». Главное, чтобы федералы не попытались закрепить это полномочие за региональными властями без соответствующего финансового обеспечения», — отметил алтайский депутат. Читайте подробнее: Алтайский депутат одобрил идею введения продовольственных сертификатов

10:39 18.02.2021 В Тюменской области бензин подорожал за неделю в среднем на 20 копеек. Об этом: В Тюменской области бензин стал дороже

10:48 18.02.2021 Доктор экономических наук Никита Кричевский предлагает не только подумать над введением продовольственных сертификатов, но и ввести их, причём — как можно скорее. Комментируя в своём телеграм-канале соответствующее поручение президента России Владимира Путина, обнародованное ходе его встречи с руководителями парламентских фракций, он, в частности, отметил: «Параллельно нужно направить усилия на борьбу с аграрными картелями. Желательно, с уголовными делами и посадками. Что сахар, что подсолнечник, что зерно — рост цен на эти продукты не имеет под собой никаких оснований. О чем тот же Путин говорил. Никаких, кроме желания собственников аграрных холдингов обогатиться за счёт бедных людей». Об этом: Экономист предложил как можно скорее ввести продовольственные сертификаты

10:49 18.02.2021 Мясные продукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

11:04 18.02.2021 В России рынок куриных яиц сбалансируется ближе к началу весны 2021 года. Об этом заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Читайте подробнее: Жителей РФ призвали не впадать в «ценовую панику»

12:00 18.02.2021 Потребительские цены в Алтайском крае. На 15 февраля 2021 года. Цитата akstat.gks.ru.

12:37 18.02.2021 В магазинах Бурятии с начала года стоимость товаров и услуг выросла в среднем на 0,6%, что несколько ниже среднероссийских показателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики республики, цены на продукты питания выросла на 0,7%. Об этом: В Бурятии быстрее всего дорожают овощи, пиво, молоко и чай

12:43 18.02.2021 Стоимость проезда в общественном транспорте Тулы вырастет до 25 рублей при оплате наличными, новый тариф вступит в силу с 1 марта. Об этом сообщили 18 февраля в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Читайте подробнее: В Туле стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 25 рублей

13:03 18.02.2021 Российские продавцы бытовой техники нашли повод оправдать рост цен подорожанием контейнерных перевозок, хотя на самом деле они просто хотят компенсировать другие издержки. Об этом заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом: Рост цен на бытовую технику в РФ пытаются оправдать страшилками — экономист

13:07 18.02.2021 Ситуация с подорожанием контейнерных перевозок вызвана перекосом, который сложился в Китае. Об этом заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае, эксперт по рынку бытовой техники, мобильной и авто-электроники Кирилл Батанов. Читайте подробнее: Рынок контейнерных грузоперевозок перекосило из-за ситуации в КНР — мнение

13:12 18.02.2021 Резкое подорожание продовольственных товаров невозможно списать на сезонный фактор, это результат отсутствия системного подхода к регулированию цен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: В Госдуме объяснили рост цен на продукты питания и нашли виноватых

13:27 18.02.2021 Яблоки. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

13:55 18.02.2021 Беда грядет, откуда не ждут. Ограничение цен и повышение экспортных пошлин на зерно до 25 евро за тонну могут спровоцировать банкротство сельхозпроизводителей Новосибирской области. Потому что стоимость ГСМ и удобрений никто не ограничивает. Так считает зампредседателя аграрного комитета регионального заксобрания Глеб Поповцев. В преддверие весны цены на отдельные виды удобрений по Новосибирской области подскочили на 40%, в среднем по этому сегменту все позиции подорожали на 15−30%. Причина в росте спроса на фоне ковидного сокращения производства в Китае, который является главным мировым поставщиком сырья и компонентов для производства минеральных удобрений. Синхронно с удобрениями растет стоимость ГСМ. В России, как известно, этот товар дорожает всегда, и особенно — на пике мировых нефтяных цен, который мы сейчас как раз наблюдаем. Не оставляют надежды на какие-либо удешевления и плавно растущие доллар и евро. Дорогие удобрения и ГСМ в сумме с ограничениями экспорта зерна, бобовых и масличных культур могут спровоцировать сокращение их производства либо рост себестоимости. А это уже прямая дорога к банкротствам региональных агропредприятий, особенно малых и средних. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко драмы пока не ожидает и надеется, что ситуацию спасет беспошлинный экспорт зерна в соседний Казахстан. В региональном заксобрании, напротив, считают, что заградительные пошлины привели к стагнации рынка зерна. А с 1 марта, когда пошлины поднимут до 50 евро за тонну, положение аграриев может стать еще хуже. Цитата buzoters_and_crows.

15:25 18.02.2021 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе 2021 года из продовольственных товаров наибольшее повышение цен отмечалось на плодоовощную продукцию: в городе — на 4,0%, в области — на 5,4%. Из непродовольственных товаров больше всего подорожали телерадиотовары в Петербурге на 5,0%, в Ленобласти — на 1,8%, медикаменты (одинаково — на 0,4), табачные изделия (0,4 и 0,2), моющие и чистящие средства (0,2% и 0,6%). Индексы цен на автомобильный бензин составили: в городе и в области — одинаково — 100,9%.

15:25 18.02.2021 В России дополнительным фактором, разгоняющим потребительские цены, стал низкий курс национальной валюты. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Читайте подробнее: Рекордный рост потребительских цен в РФ объяснили тремя причинами

16:34 18.02.2021 По итогам 2020 года цены на бензин в Москве выросли на 1,5%. Об этом 18 февраля заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов на пресс-конференции в столице. Читайте также: Цены на бензин в Москве за год выросли на 1,5%

16:35 18.02.2021 Сто сортов колбасы. Но на хорошую денег хватит не у всех. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM