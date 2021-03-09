Москва, , 21:19 — REGNUM Попытки сдержать рост цен на продукты питания в России привели к сокращению производства отдельных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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"Мы видим, что регулирование цен и их мониторинг уже начинают давать результат: бизнес сокращает планы по посадке и выращиванию сахарной свеклы, подсолнечника. Уже сокращается объем производства сахара и подсолнечного масла», — сказал Манкевич.

По его словам, в январе 2021 года в России сахара произвели на 62% меньше в аналогичных период предыдущего года. Объем производства подсолнечного масла в годовом выражении упал на 10−20%.

«Мы сейчас сами обнуляем достижения сельского хозяйства последних лет, и в итоге придем к тому, что начнем импортировать сахар, подсолнечное масло и другие регулируемые товары», — сказал Манкевич.