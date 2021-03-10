Москва, , 03:39 — REGNUM Предложение депутата Государственной думы Анатолия Выборного («Единая России») отправлять в колонию на три года за распространение слухов о повышении цен на продукты вызывало недоумение у его коллеги Федота Тумусова («Справедливая Россия»).

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«Не стоит ли попытаться помочь экономике, а не заполнить камеры в тюрьмах? Когда инициатор был в магазине последний раз — но советую ему все же пережить на себе этот травмирующий опыт», — прокомментировал в Фейсбук инициативу коллеги Тумусов.

По мнению депутата Госдумы, не нужно никаких слухов, достаточно просто посмотреть на ценники, которые «успешно и стабильно растут год от года, месяц от месяца».

«Коллега Выборный утверждает, что слухи распространяют иностранные торговые сети, чтобы приблизить свои цены к мировым. Ну что ж, готов провести хоть для всей Госдумы экскурсию по якутским магазинам и рынкам: попробуем сначала найти «иностранные торговые сети», а потом я покажу, что и сколько стоит. Никаких слухов, только правда», — предложил депутат.

Федот Тумусов перечислил цены на продукты питания первой необходимости: сыр — самый обычный, мягкий: от 700 до 1000 рублей за кг, молоко — от 73 до 130 рублей за литр, рыба — якутская на строганину — от 1000 рублей, балык — 2500 рублей.

«С мясом (тоже местным) — слегка полегче: жеребятина от 500 до 1000 рублей (для не-якутской аудитории поясню, что это традиционное национальное блюдо), относительно свежий зеленый салат: 170 рублей за упаковку, виноград — 400 рублей, перец — 380, картошка (местная): 80 с копейками рублей за кг. И для гурманов: манго — 500 рублей штука», — перечислил парламентарий.

При этом Федот Тумусов уточнил, чем дальше от Якутска, тем выше цены и меньше ассортимент.

«Хочу задать коллеге Выборному вопрос: кого будем сажать? Неужели это благодаря «распространителям слухов» еда в России стоит дороже, чем во всех ближайших странах? Просто дороже — даже не сравнивая со средней зарплатой, чтобы совсем не расстраиваться. Неужели это «распространители слухов» довели до ситуации, при которой официальные темпы инфляции не имеют ничего общего с реальным ростом цен в магазинах?

Не стоит ли попытаться помочь экономике, а не заполнить очередные камеры в тюрьмах? Как гуляет под коньячок в самолете «аграрное лобби», мы все помним. Кто крупнейший землевладелец в России — агрохолдинг семьи экс-главы Минсельхоза — тоже помним. Что происходит конкретно у нас, на Дальнем Востоке, с логистикой, как тяжело вести бизнес из-за множества бюрократических ограничений — знаем. Но виноваты все равно «распространители слухов?», — написал депутат Госдумы.

Тумусов предложил «рецепты» оздоровления экономики, которые необходимо использовать безотлагательно: увеличение производства, субсидирование транспортных расходов, мониторинг цен и принятие оперативных мер, прежде всего, снятие бюрократических «рогаток».

"Не все проблемы экономики можно решить через Уголовный кодекс. Далеко не все», — резюмировал Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, лиц, которые запустили слухи о подорожании продуктов питания и спровоцировали тем самым рост цен, нужно наказывать штрафом или лишением свободы, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). В ближайшее время он намерен внести соответствующий законопроект в Госдуму.