Москва, , 19:13 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет вопрос динамики цен на минеральные удобрения в России. Об этом 25 февраля сообщается на официальном сайте ведомства.

На данный момент ведомство направило соответствующие запросы сельскохозяйственным компаниям. Кроме того, планируется провести ряд совещаний с производителями минеральных удобрений относительно ситуации с поставками их продукции для нужд российских потребителей.

Также в сообщении указано, что региональные управления ФАС проведут проверки в субъектах РФ на предмет нарушения антимонопольного законодательства и достаточность предложения минеральных удобрений на внутреннем рынке.

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