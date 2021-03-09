Москва, , 21:00 — REGNUM Меры по регулированию цен на еду не будут эффективны без укрепления курса национальной валюты в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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Эксперт отметил, что контроль за спекулятивным повышением со стороны правительства РФ является логичным в нынешней ситуации. Однако без укрепления курса рубля действия государства не смогут удержать цены на продукты питания от дальнейшего роста.

«Если не произойдет укрепления рубля и укрепление рубля не приобретет устойчивый характер, все эти действия не будут эффективны. Иначе все старания государства по регулированию цен пойдут прахом. Потому что регулировать цены возможно, и эта политика является логичной. Но если рубль не будет укрупняться, если не будут ограничены возможности игры против рубля, у нас будут расти цены», — сказал Колташов.