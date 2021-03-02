Москва, , 19:45 — REGNUM Помимо падения курса рубля и кризиса у роста цен на продукты питания в России есть и другая причина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя данные Росстата о том, что в январе 2021 года еда подорожала на 8,2% в годовом выражении.

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«Есть фактор, который является новым и до конца еще не исчерпанным. Укрепление рубля происходит, а вот мировая цена на продовольствие повышается», — сказал Колташов.

Экономист прогнозирует продолжение роста цен на продукты питания на глобальном рынке. Это обстоятельство неизбежно будет давить и на российские продуктовые рынки, тем не менее в этой тенденции есть и положительные для России моменты, считает он.

«На мировом рынке ожидается повышение цен на продукты питания. В долгосрочной перспективе для экономики России это хорошо. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе это будет задевать кошелек потребителей», — заявил Колташов.

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