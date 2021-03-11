Томск, , 08:07 — REGNUM На масленичной неделе, которая в 2021 году продлится с 8 по 14 марта, принято готовить блины. Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, стоимость ингредиентов для приготовления блинов в Томской области за год (в феврале 2021 года по отношению к февралю 2020 года) выросла на 10%.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

В феврале 2021 года ингредиенты для блинов в регионе можно было приобрести за 141,45 рубля. В феврале 2020 года стоимость набора продуктов для приготовления этого традиционного масленичного блюда составляла 128,65 рубля.

Самая низкая в регионе стоимость набора продуктов для приготовления блинов зарегистрирована в городе Асино (136 рублей), самая высокая — в городе Колпашево (156 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, за месяц в Томской области больше всего подорожали овощи и свежесрезанные цветы.

Читайте также: В Томской области подорожали овощи и цветы