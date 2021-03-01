Тюмень, , 15:36 — REGNUM В Тюменской области цены на недвижимость выросли на 15%. Снижение ставки по ипотеке было нивелировано повышением цен на жильё, сообщил исполнительный директор областной Ассоциации кредитных организаций Михаил Микульский в ходе конференции «Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, объём выданных ипотечных кредитов вырос на 50%.

Тюменцы за 2020 год взяли 26 тысяч ипотечных кредитов на сумму 58 млрд рублей. Средний размер кредита в регионе составил в 2020 году 2,3 млн рублей. В январе 2021 года в Тюменской области также отметился рост ипотечного кредитования на 26% к январю прошлого года, взято 1,4 тысячи кредитов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области объём ипотечного кредитования вырос на 50%