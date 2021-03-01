Москва, , 13:34 — REGNUM Спрос и предложение — основные факторы изменения цены на любой товар, и оливковое масло не исключение. В данном случае наблюдается совокупный эффект, поэтому повышение цен вполне закономерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

«Засушливая погода осенью вкупе с холодной зимой и штормом «Филомена» отрицательно повлияли на урожай оливок в Испании — стране, на которую приходится 50% российского импорта оливкового масла.

Также прогнозируется снижение урожая на 10−30% в Италии и Греции, на которые приходятся 41% и 6% российского импорта оливкового масла соответственно.

Выходит, что предложение за последний год упало. Что до спроса — то он в России стабильно растет. Только за последний год, согласно данным NielsenIQ, продажи этого вида масла в натуральном выражении выросли на 7,7%.

Наконец, курс евро к рублю вырос в 2020 году на 32%, что тоже объясняет рост цен на оливковое масло в России.

В краткосрочной перспективе стабилизация цен вероятна. Ожидается восстановление предложения — все-таки не каждый год случается плохой урожай. Однако ряд факторов указывает на долгосрочный рост цен на оливковое масло как в России, так и в мире.

Растущие цены в России поддерживает относительно неэластичный спрос на данный товар. В структуре потребления россиян около 1,5−2,5% приходится на оливковое масло.

Люди, потребляющие данный товар, скорее всего, будут делать это дальше, несмотря на колебания цены. В свою очередь, глобальное потепление будет оказывать дополнительное давление на цены во всем мире, делая климат более засушливым», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские розничные сети предупредили о повышении цен на оливковое масло до 15%, писала газета «Коммерсант».

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