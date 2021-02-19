Москва, , 19:19 — REGNUM Обеспечить стабильные цены на продукты питания в России можно за счёт укрепления национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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По его словам, из-за масштабных вливаний в экономику США за счет наращивания Штатами денежной массы в мире начинается глобальная инфляция. Процесс этот больно ударит по целому ряду стран. Причем основные его тяготы лягут на простых потребителей.

«Девальвация рубля, которая произошла, защитила экспортёров, но это все тяжким бременем упало на плечи домашних хозяйств, массового потребителя. Поэтому проблема роста цен остается. Противостоять этому могла бы работа по укреплению рубля. Если в будущем произойдёт укрепление российской валюты, то мы будем защищены на глобальном подорожании продуктов питания», — сказал Колташов.