Москва, , 21:32 — REGNUM Пик инфляции в годовом выражении в России будет пройден уже в марте. Такой прогноз приводится в опубликованном 5 марта обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции».

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«По оценке Минэкономразвития, в марте будет пройден пик годовой инфляции, после чего её темпы начнут постепенно снижаться», — говорится в обзоре.

В министерстве прогнозируют, что по итогам марта инфляции в помесячном выражении замедлится до 0,5-0,6%, а в годовом выражении — сохранится на уровне, близком к текущему.

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Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — уже на 1,5%. Инфляция в годовом выражении в феврале ускорилась до 5,7% с 5,2% месяцем ранее.

Рост показателя Минэкономразвития связывает в том числе с «относительно низкой базой прошлого года». В ведомстве также отмечают, что основной вклад в ускорение инфляции в феврале внесла продовольственная инфляция и в особенности рост цен на плодоовощную продукцию.

Вместе с тем, по оценке министерства, ценовая динамика за январь-февраль в целом соответствует уровню последних двух лет.

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