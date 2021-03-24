Москва, , 12:46 — REGNUM На сегодняшний день предпосылки к росту цен на алкогольную продукцию в России отсутствуют. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

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«Предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года нет. Меры, принятые в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен, действуют уже с начала года, других изменений в этой части в ближайшее время не планируется», — сказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ставки акциза на алкоголь и МРЦ каждый год индексируются на уровень инфляции, что является обычной практикой, и каких-либо новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не предполагается.