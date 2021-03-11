Москва, , 17:56 — REGNUM Государственное регулирование цен в любом из вариантов создает серьезные риски для стабильности продовольственного рынка России в будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко, комментируя планы властей РФ вести мониторинг потребительских цен.

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«Государственное регулирование цен в любом из вариантов создает серьезные риски (банкротство предприятий, нарушение единства экономического пространства внутри РФ, падение конкурентоспособности российских компаний и прочие) для стабильности продовольственного рынка в будущем, — сказал Даниленко. — Это становится фактором снижения доверия бизнеса к преемственности государственной политики, приверженности государства рыночным основам развития российской экономики».

Как пояснил омбудсмен, на глазах формируется новая реальность в области регулирования потребительского рынка.

«Все это способно серьезно отразиться на инвестиционных планах компаний и в целом на стабильности потенциально подпадающих под регулирование отраслей, а также особенно на экономическом положении малого и среднего бизнеса по всей товаропроводящей цепи», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КФХ Кирилл Ермоленко заявил, что в настоящее время в РФ нет ни одного факта, который бы подтверждал, что подорожание продуктов питания прекратилось.

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