Москва, , 16:24 — REGNUM Если правительство РФ не добьется снижения оптовых цен на топливо, то его розничная цена неизбежно вырастет, что в свою очередь обернется нарастанием социальной напряженности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил владелец сети АЗС, член регионального политсовета «Партии Роста» в Татарии Наиль Хуббатуллин, комментируя прогноз Счетной палаты РФ о возможности повторении в России топливного кризиса весны 2018 года.

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"Прогноз Счётной палаты уже сбывается: цены в розницу растут, хотя и не сильно. Еще недавно 92-й бензин (в Татарии — прим. ИА REGNUM) стоил 42 рубля 50 копеек, а уже сейчас — 44 рубля 50 копеек. Самое страшное во всей этой ситуации для нас, частников, что существенно выросла оптовая цена на топливо. Это подталкивает к росту ценника топлива и в розницу. Мы, частники, не заинтересованы в этом, — сказал Хуббатуллин. — Колебания цен на нефть почему-то не отражаются в нашей стране на стоимости топлива — оно все равно дорожает».

Как подчеркнул предприниматель, после предпринятых правительством мер оптовая цена незначительно снизилась, но серьезных подвижек нет.

«Малый и средний бизнес не выдерживает таких цен, мы торгуем фактически в убыток, многие готовы к закрытию. Для решения вопроса нужно снизить оптовую цену. Иначе для рядовых потребителей топливо будет неизбежно дорожать, что вызовет социальную напряженность», — сказал Хуббатуллин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUMM, рынок горючего в РФ давно стал олигополистическим — его контролируют крупные компании, часть из которых с государственным участием.

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