Москва, , 16:45 — REGNUM В настоящее время наблюдается глобальный рост цен на продовольствие из-за в целом неудачного сельскохозяйственного года во многих регионах мира, нарушения логистики и кадровых проблем, связанных с пандемией COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что в РФ цены на еду выросли существенно сильнее, чем в государствах Европейского союза.

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«Что касается России, то здесь на цены влияют такие внутренние факторы, как курсовая разница (бивалютная корзина за 2020 год выросла на 25%), рост тарифов на электроэнергию, газ, топливо и т. д. Затраты сельхозпроизводителей значительно выросли. Например, подорожала упаковка: рост сырья на целлюлозу составил +9%, на макулатуру +38%, выросли цены на краску и основной полимер ПЭТ на 10%. Все это отразилось на стоимости конечной продукции. Выросли цены на удобрения, металл, а также импортные комплектующие», — сказал Даниленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская объяснила, ждет ли жителей РФ новая волна подорожаний.

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