Москва, , 15:09 — REGNUM В России в настоящее время логично ожидать роста цен на крупногабаритную технику, например холодильники и стиральные машины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

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«В связи с продолжающимся ростом тарифов на логистическое обслуживание логично ожидать роста цен на крупногабаритную технику, например холодильники и стиральные машины. Хотя большая часть такой техники, реализуемой в РФ, производится на территории Таможенного союза, комплектующие зачастую используются иностранного производства. Это в итоге отразится в повышении отпускных цен производителей. Также весьма вероятно повышение цен на высокотехнологичные компоненты по типу видеоконтроллеров, процессоров и, как следствие, смартфонов, планшетов и ноутбуков, — сказал Лебедев. — Скорее всего, мы не увидим громких премьер в первом полугодии 2021 года. Производителям выгодно попридержать разработки до прояснения ситуации с коронакризисными ограничениями, а тем временем реализовывать разработки, созданные и оплаченные до 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебедев объяснил, почему могут вырасти цены на электронику.